أولانتا هومالا ونادين هيريديا: المحاكمة الشفوية ضد كليهما ستستمر يوم الاثنين 18 أبريل

تستمر جلسة الاستماع الشفوية ضد الرئيس السابق أولانتا هومالا وزوجته نادين هيريديا وآخرين لجريمة غسل الأموال يوم الاثنين 18 أبريل في المحكمة الجنائية الجماعية الثالثة للمحكمة العليا للعدالة الجنائية المتخصصة (CSN) لقضية لافا جاتو.

في جلسة الاستماع يوم الاثنين, بقيادة رئيس الكلية, نايكو كورونادو, قدم مكتب المدعي العام عرضًا, الذي طلب بطلان نقل ثلاثة مبان للرئيس السابق لصالح ابنته الصغرى آنذاك, إلاري هومالا هيريديا.

جلسة استماع في 18 أبريل

وأشار نايكو كورونادو إلى أن جلسة الاستماع في 18 أبريل ستبدأ بعرض أدلة جديدة على طلب بطلان نقل ثلاث ممتلكات للرئيس السابق لصالح ابنته.

وذكر أيضا أن الجلسة ستبدأ يوم الثلاثاء 19 بأقوال شهود يقدمها مكتب المدعي العام؛ ومن بينهم عضوان الكونغرس السابقان خوسيه فيغا وألفارو غوتيريز؛ فضلا عن الرئيسين السابقين أليخاندرو توليدو وبيدرو بابلو كوزينكي؛ من بين آخرين.

تم التحقيق

وهناك تسعة أفراد تم التحقيق معهم في عملية غسل الأموال هذه إجمالاً، والتي تجري في إطار قضية لافا جاتو.

وبالإضافة إلى هومالا وهيريديا، أمرت المحكمة بحضور إيلان هيريديا ألاركون وروسيو ديل كارمن كالديرون فيناتيا وأنطونيا ألاركون كوباس وماريو توريس ألياغا لحضور جلسة المحاكمة.

وبالمثل، مارتين بيلوندي لوسيو، وماريبيل أميليتا فيلا أريفالو، وإيلاديو ميغو غيفارا، وكارلوس غابرييل أريناس غوميز سانشيز، وسانتياغو غاستانيادوي.

كما تم تضمين شركة Todo Graph SAC والحفلة القومية البيروفية.

يطلبون 10 سنوات في السجن

وتجدر الإشارة إلى أن القاضي جيرمان خواريز يطلب السجن لمدة 10 سنوات للرئيس السابق أولانتا هومالا والسيدة الأولى السابقة نادين هيريديا، بطبيعة الحال. التمويل غير المشروع في الحملة الرئاسية لعام 2006.

ويتهم الزوجان بجريمة غسل الأموال في ثلاثة أقسام: حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2006، والحملة الانتخابية لعام 2011، وإخفاء الأموال من مصادر غير مشروعة.

في الحالة الأولى، يُعتقد أن هومالا قد اتصلت برئيس فنزويلا آنذاك، هوغو تشافيز، من خلال ويليام تشافيز الكانتارا. كان السبب هو دعمه بتمويل الحزب القومي الذي تم إنشاؤه في أكتوبر 2005 وأسسه «أولانتا هومالا وشقيقه ألكسيس؛ نادين هيريديا ووالده».

وفقا للاتهام، «جاء هذا المال من الخزانة العامة الفنزويلية. هذا المال من أصل غير مشروع».

كان هومالا وهريديا قد اتفقا مع الوحدة السياسية الشعبية 89 على أن إيلان هيريديا يجب أن تكون مسؤولة عن الإدارة الاقتصادية لهذا التحالف. لذلك «حصلوا على 92 ألف دولار، لكن نفقات الحملة بلغت 6 ملايين دولار».

«تم إدراج الأموال غير المشروعة لنفقات الحملة في حملة 2006. تم غسل هذه الأموال غير المشروعة وكان ما تبقى يستخدم لشراء السلع. (...) وقالت المدعية العامة أتوش جيرمان خواريز في فبراير إن نادين هيريديا اشترت منزلاً ومنتجات مصرفية ومركبات وتأسيس شركة تودو غراف».

واتهم المدعي العام هومالا بتحويل الأموال وإيداعها خلسة في بيرو من خلال شركة Kaysamak, مع تكليف موثوق بهم. ولدعم هذه الاتهامات، أخبر خواريز الشهادات بأنهم سيثبتون دخول الأموال من فنزويلا لحملة 2006. بالإضافة إلى ذلك، كما الشهود الرؤساء السابقون بيدرو بابلو كوزينسكي وأليخاندرو توليدو.

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