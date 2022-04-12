ظهر نوفاك دجوكوفيتش مرة أخرى في بطولة الماجستير 1000 في مونتكارلو وخسر في أول ظهور له لأول مرة منذ أربع سنوات.

* هزيمة نوفاك ديوكوفيتش

على الرغم من حقيقة أن الرياضيات لا تزال تبتسم له وتسمح له بالبقاء رقم 1 في العالم على الرغم من ضعف نشاطه، يواجه نوفاك دجوكوفيتش واحدة من أصعب بدايات حياته المهنية. بعد الفضيحة في بطولة أستراليا المفتوحة، أمضى الصربي أكثر من شهرين دون أن يلعب وظهر مرة أخرى في بطولة ماسترز 1000 في مونتي كارلو بهزيمة: سقط في أول مباراة له في بطولة بعد أربع سنوات.

فاز الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6-3 و6-7 (5) و6-1 بعد ما يقرب من ثلاث ساعات من العمل في هذه المباراة المقابلة للجولة الثانية من البطولة الهامة على غبار الطوب. آخر مرة هزم فيها نول في أول مباراة له في البطولة كانت في أبريل 2018 عندما خسر أمام السلوفاكي مارتن كليزان في المرحلة الثانية من بطولة ATP 500 لبرشلونة (2-6 و6-1 و3-6).

بغض النظر عن الفضيحة الكبيرة بأن ظهوره في أستراليا كان يعني محاولة لعب أول جراند سلام لهذا الموسم، غاب دجوكوفيتش عن العديد من العروض التقديمية نتيجة رفضه تلقي لقاح فيروس كورونا وكان له ظهور رسمي واحد فقط في عام 2022: وصل إلى الدور ربع النهائي من ATP 500 في دبي في نهاية فبراير وسقطت ضد Checho Jiri Vesely.

على أي حال، وعلى الرغم من حقيقة أنه تخلى عن العالم رقم 1 في أيدي الروسي دانييل ميدفيديف أسبوعين، هبطت نول في هذا Masters 1000 كمضرب رقم 1 في الترتيب على الرغم من عدم اللعب لأن الأرقام تدعمها. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ أبريل 2018، كانت أسوأ النتائج ثلاث هزائم في مبارياته الثانية في بطولة الماسترز 1000 في مدريد (2018) وإنديان ويلز (2018) ومونت كارلو (2021). ثم، كان دائما يتقدم إلى ما بعد تلك المباراة الثانية في كل بطولة لعبها.

بفضل كونه في صدارة الترتيب لعدة سنوات، غالبًا ما يبدأ دجوكوفيتش مشاركته في الجولة الثانية من البطولات ولم يكن مونتي كارلو استثناءً. كان الإسباني، 22 عامًا و 46 من الكوكب، قد عرض لأول مرة بفوزه على الأمريكي ماركوس جيرون (7-5 و 6-3).

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