أعلنت نوكيا أنها تنسحب من السوق الروسية بسبب غزو أوكرانيا

Logo de Nokia, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

أعلنت شركة الاتصالات الفنلندية نوكيا يوم الثلاثاء أنها ستنسحب من السوق الروسية بسبب الحرب مع أوكرانيا والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

نوكيا، التي علقت بالفعل في الأسابيع الأخيرة توريد معدات شبكات الهاتف المحمول إلى روسيا، وقالت في بيان أنها أوقفت تطوير أعمال جديدة وتحرك أنشطة البحث والتطوير (R&D) خارج البلاد.

«يمكننا الآن أن نعلن أننا سنغادر السوق الروسية. خلال هذه العملية، تظل أولويتنا هي سلامة ورفاهية موظفينا».

ومع ذلك، ستواصل نوكيا تقديم الدعم اللازم للحفاظ على الشبكات القائمة «وفقًا للعقوبات الحالية»، من أجل ضمان تدفق المعلومات والوصول إلى الإنترنت الذي يوفر وجهات نظر خارجية للشعب الروسي.

وقالت الشركة: «هذا هو مسار العمل الأكثر مسؤولية الذي يجب أن تتخذه نوكيا أثناء خروجنا من السوق الروسية».

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo y el teletipo de Nokia se muestran en una pantalla en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en Nueva York, Estados Unidos, 21 de mayo de 2018. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo REUTERS

وفقًا لنوكيا، شكلت مبيعاتها في روسيا أقل من 2٪ من 22,202 مليون يورو (24,132 مليون دولار) في إجمالي المبيعات في عام 2021، لذلك فهي واثقة من أن هذا القرار لن يؤثر على توقعاتها المالية للعام الحالي.

ومع ذلك، أعلن أنه سيتعين عليه توفير تكاليف مغادرته روسيا بحوالي 100 مليون يورو (108 مليون دولار) في حسابات الربع الأول، على الرغم من أنه أشار إلى أن هذا لن يؤثر على نتائجه المماثلة (باستثناء البنود الاستثنائية).

ويأتي إعلان نوكيا بعد يوم واحد من إعلان منافستها الأوروبية الرئيسية، الشركة السويدية إريكسون، تعليق أعمالها إلى أجل غير مسمى في روسيا لنفس الأسباب.

(مع معلومات من EFE)

استمر في القراءة:



