موريلوس: قتل أنثى لورا يانيت سيكون نتيجة الانتقام المحتمل من والدها

في 11 أبريل الماضي، المدعي العام لموريلوس. أعلن أوريل كارمونا غاندارا أن الخط الرئيسي للتحقيق في قتل النساء لورا يانت «N»، وهي امرأة تبلغ من العمر 19 عامًا، هو الانتقام المحتمل من والد الفتاة؛ ومع ذلك، شدد على أنه لا يتم استبعاد أي خط آخر من التحقيقات.

هذا، بعد لقائها مع عمدة تيتيكالا، روسبيلينا بينيتز بيلو، الذي وافق عليه المسؤول للمطالبة بحل فوري لقضية لورا، التي تم الإبلاغ عن فقدانها في 8 أبريل وعثر عليها ميتة بعد ثلاثة أيام دون حياة.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا للمعلومات الرسمية، تم التخلي عن جثة يانيت في غرفة عمل سوداء، تقع على طريق ألبويكا-غروتاس، في ذروة مستعمرة لا توما، وأظهرت علامات التعذيب والضرب.

بعد الإخطار بوفاتها، اجتمعت العائلة والأصدقاء والتجمعات النسوية في تيتيكالا للمطالبة بالعدالة.

وفقا للمعلومات غير الرسمية، ولدت لورا يانيت في تكساس، الولايات المتحدة؛ ومع ذلك، كما ذكر أقاربها، وصلت الشابة قبل خمسة أشهر إلى بلدية موريلوس، لرعاية والدها، الذي يعاني من مشكلة بصرية. حدث اختفاء يانيت بعد مغادرته للعمل، وذكرت عائلته أنه بعد ذلك لم يعد يرد على هاتفه الخلوي.

في الشبكات تم الإعلان عن أن آخر مرة شوهد فيها كانت حوالي الساعة 16:30 ترك عمله الموجود في أكتوبان.

تم تحديد موقع جثة إيفلين أفيوني راميريز البالغة من العمر 22 عامًا بعد ظهر يوم السبت 26 مارس. كان داخل أكياس سوداء مهجورة على عقار في بلدة سانتا إينيس في كواوتلا، موريلوس.

ووفقا للمعلومات الرسمية، اختفت الشابة بعد حضور مقابلة عمل. كانت إيفلين قد تخرجت مؤخرًا من الجامعة وفي 24 مارس غادرت المنزل للبحث عن عمل، لكنها لم تعد تعود، لذلك أبلغ أقاربها قضيتها إلى مكتب المدعي العام في موريلوس.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الأيام الأولى من شهر أبريل، قام سكان بلدة سانتا إينيس في بلدية كواوتلا بنشر مقطع فيديو يظهر الشخص المزعوم المسؤول عن قتل الإناث الذي ينقل الجثة في شيطان صغير.

وتركز التحقيقات في القضية على شبكة محتملة للاتجار بالبشر, الذين سيعملون عن طريق خداع ضحاياهم من خلال مقابلات العمل.

(foto: Captura de pantalla)

حتى الآن هذا العام، شهدت ولاية موريلوس ارتفاعًا في حالة مبيدات الإناث. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام والمتابعة، اعتبارًا من 1 أبريل، تم تسجيل 19 حالة وفاة عنيفة تصنفها السلطات على أنها قتل أنثى.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال يناير تم الإبلاغ عن خمس حالات، في أربعة فبراير، في مارس تسعة أخرى، وحتى الآن في أبريل هناك حالتان أخريان: إيفلين ولورا يانيت.

والبلديات التي يوجد فيها أكبر عدد من هذه الجرائم هي: كويرنافاكا، وأماكوزاك، وتيبالسينغو، وكواتلا، ويكابيكستلا، وتيميسكو، وتلالتيزابان، وإميليانو زاباتا، وجيوتيبيك، وكوشتيبيك، ويواتيبيك.

كانت الولاية التي يحكمها لاعب كرة القدم السابق، كواهتيموك بلانكو برافو، مسرحًا لمسيرات للمطالبة بالعدالة في الأشهر الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ 5 أبريل، طلبت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في موريلوس (IACHM)، وهي منظمة غير حكومية نجحت في تنفيذ إنذار بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في ثماني بلديات في الكيان في عام 2015، عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الاتحاد وزارة الداخلية لمراجعة هذه الآلية، حيث أن مبيدات الإناث في ارتفاع في الدولة.

استمر في القراءة:











