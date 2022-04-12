الهجرات: الفوضى والمطالبات في بداية رعاية جواز السفر

الفوضى والاضطرابات في بداية الرعاية في مكتب الهجرة | فيديو: RPP TV

بدأ الاهتمام في مقر هيئة الرقابة الوطنية للهجرة في برينيا، لكن الفوضى استولت على المكان على الفور بعد أن ادعى عشرات الأشخاص أن أولئك الذين لا تتم رحلاتهم في غضون 48 ساعة يتم رفضهم. واضطرت الشرطة إلى التدخل لإحضار النظام، لكن الشكاوى والاحتجاجات لا تتوقف عند هذا الحد.

وفقًا لمعلومات من تلفزيون América، هناك المئات من الأشخاص الذين كانوا يصطفون منذ الليلة الماضية، ولكن عندما يدخلون لمعالجة وثيقة السفر، يتم إخبارهم أنه يجب عليهم العودة غدًا أو الأربعاء أو الساعة 5 مساءً اليوم حتى يتم الاعتناء بهم، لكن الكثيرين يطلبون الاهتمام لأنهم يخشون فقدانهم رحلاتهم كما حدث أمس في مطار خورخي شافيز، حيث غاب عشرات المسافرين عن رحلاتهم لأنهم لم يكن لديهم جوازات سفرهم في الوقت المناسب.

على الفور، أفاد العديد من الأشخاص أيضًا أنه يتم بيع الصفوف للعائلات وهذا يعقد وضع أولئك الذين يحتاجون حقًا إلى جواز سفر.

ستحضر Migraciones اليوم المواعيد المجدولة والأشخاص الذين يحتاجون إلى معالجة جواز سفر الطوارئ وأولئك الذين يسافرون خلال الـ 48 ساعة القادمة. لن يتمكن الآخرون الذين ليس لديهم موعد أو بدون إلحاح من دخول مقر الهجرة.

«لقد أخبروني أنه يمكنهم الحضور اليوم لأنهم أخبروني بالأمس أنني مشبعة. ذهبت إلى الباب وأخبروني أنه لن يكون هناك تفضيل»، قال أحد الأستاذ.

بالأمس، على الرغم من استئناف الاهتمام في مطار خورخي شافيز، بعد وصول مجموعة من جوازات السفر الطارئة، لم يتمكن العديد من المواطنين والعائلات بأكملها الذين لديهم رحلات جوية على متن الطائرة، من السفر وتأخروا في تلقي الوثيقة اللازمة للتحرك.

حتى الآن، كانت شركة الطيران الوحيدة التي تحدثت بصراحة لاتام، وهي شركة ذكرت أنها لن تفرض أي نوع من العقوبات على عملائها بسبب هذه المشكلة.

وأشارت هيئة الرقابة الوطنية للهجرة إلى أنه «بعد الطلب على جوازات السفر الناشئة عن اقتراب العطلة الطويلة، تمكنت الإدارة الحالية من الحصول على سلفة تسليم وثيقة السفر من قبل المزود المتعاقد عليه هذا العام، والتي سيتم إرسالها اليوم إلى موقعنا مقار مختلفة».

«وبالمثل، بحلول يوليو 2022، سنكون قد تلقينا ما مجموعه 700،000 جواز سفر لتغطية طلب المواطنين هذا العام»، كما يؤكدون.

وقالوا إن «هيئة الرقابة الوطنية للهجرة تعتذر للمواطنين عن الحوادث التي وقعت في مطار خورخي تشافيز الدولي وفي المقر الرئيسي، وتضمن أن الرعاية الصحيحة للمواطنين سيتم تنفيذها دون مشاكل كبيرة».

نقص جوازات السفر

منذ يناير من هذا العام، تم تحذير أن Migraciones لا يمكن أن تمتثل لتسليم جوازات السفر في الوقت المحدد، حتى مع المواعيد المقررة ستة أشهر متأخرة، لذلك للوصول إلى هذه الوثيقة على الفور كان من الضروري تقديم تذكرة سفر وبالتالي معالجة وثيقة الطوارئ في نفس المطار، ولكن بالأمس فشل هذا أيضًا.

وفقًا لرئيس الهجرة، خورخي فرنانديز، كان الفشل في النظام بسبب عمر النظام المكتسب في عام 2014 ويطلبون من MEF مشروع استثماري للحصول على نظام جديد.

على الرغم من ذلك، أكد فرنانديز أن 700,000 جواز سفر تم الحصول عليه حديثًا سيصل على دفعات حتى يوليو من هذا العام.

المدير العام لشركة Comex-Peru، جيسيكا لونا، ما حدث بالأمس في المطار ومركز الهجرة يستجيب لتعيين مسؤولين ليس لديهم خبرة أو عدم استقرار في المناصب، حيث كان لدينا في الأشهر الأخيرة ثلاثة مشرفين، دون احتساب وزراء الداخلية الأربعة.

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