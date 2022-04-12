لن يخدم المقر الرئيسي للهجرة في برينيا المسافرين برحلات مجدولة إلا في غضون 48 ساعة.

طوابير هائلة، اضطراب وشكاوى، هو ما يمكن رؤيته من الساعات الأولى في المكتب المركزي للهجرة، حيث يريد العشرات من الناس معالجة هذه الوثيقة لمغادرة البلاد دون مشاكل، لكن الكثيرين يفشلون في القيام بذلك.

وفقًا للعرض الصباحي لاتينا، نام بعض المستخدمين في مقدمة هذا المقر، في منطقة برينيا، للوصول إلى حصة والقدرة على إدارة جوازات سفرهم. في البداية يمكن ملاحظة أن كبار السن والنساء الحوامل تم قبولهم. ومع ذلك، بدأ الكثيرون في الشكوى، لأنهم وصلوا منذ 1 صباحًا ومنعوهم من الدخول.

بعد الشكاوى وأمام كاميرات التلفزيون، أوضح عامل الهجرة أن العديد من الأشخاص لم يدخلوا، حيث لم يتم تحديد موعد رحلتهم في غضون 48 ساعة. «الإجراءات هي إجراءات، فهي قبل 48 ساعة وقبل 24 ساعة. نحن نخدمهم بشكل مستمر».

بسبب التدفق الكبير للناس ولتجنب الاضطرابات، وصل أفراد من الشرطة الوطنية البيروفية (PNP) لإحضار النظام وبالتالي تنظيم المواطنين بشكل أفضل، خاصة تذكر أننا ما زلنا في حالة جائحة ويجب الحفاظ على البروتوكولات.

في الصور المنشورة، يمكنك رؤية طوابير كبيرة للأشخاص الموجودين في Avenida España، في Jirón Huaraz و Arequipa Avenue. لا يتم النظر في العديد منهم لأن رحلاتهم غير مجدولة في غضون 48 أو 24 ساعة. بالإضافة إلى ذلك، من غير المعروف عدد جوازات السفر التي سيتم تسليمها يوم الثلاثاء.

Largas colas se registraron en Migraciones de Breña.

فشل النظام والشكاوى والحشود

لم تتغير الصورة كثيرًا، لأنه كما تتذكر، يوم الاثنين الماضي، كان هناك الكثير من الأشخاص الذين اشتكوا من أنهم لم يتمكنوا من الحصول على جوازات سفرهم في خورخي مطار شافيز لمشكلة نظام الهجرة، والتي لم «تسحب» البيانات الشخصية للمستخدمين الذين اضطروا للسفر وبالتالي إدارة هذه الوثيقة.

من جانبه، أشار مدير الهجرة، خوسيه فرناندو مارتينيز، إلى أن هذه المشكلة قد أثرت على النظام، مما شكل انهيارًا في غضون ثوانٍ. ومع ذلك، قال إن هذا الوضع سيتحسن خلال النهار، وتنظيم نظامه.

وقال «ان ما حدث هو انه بسبب الحمل الزائد الذى سببه العطلة الطويلة فان النظام لا يحدد دفاتر جوازات السفر، بيد انه يجب تسوية ذلك على مدار الساعات».

ومع ذلك، لم يفشل الناس في إظهار انزعاجهم وعدم ارتياحهم لهذه الحالة والتأخير في وثائقهم.

«تأتي المشكلة منذ أمس، لأننا كنا هناك منذ صباح أمس، أكثر من 12 ساعة، في انتظار أن يحضروا إلينا ولم يلتقطوا بصماتنا وصورنا إلا في الساعة التاسعة ليلاً. ثم طلبوا منا العودة في 4 ساعات، عدنا ولم يكن جواز السفر جاهزًا»، قال أحد الركاب المتضررين.

Caos en el Aeropuerto Jorge Chávez por falta de emisión de pasaportes de emergencia

اقتراح نقتبس من الوزير شافاري بعد انهيار الهجرة

سيتم استدعاء وزير الداخلية، ألفونسو شافاري، من خلال اقتراح مقدم من حزب العمل الشعبي، لشرح بشأن مسألة الهجرة بعد التأخير في إصدار جوازات السفر.

«دعوة وزير الداخلية، ألفونسو شافاري، لحضور مؤتمر الجمهورية وبيان التمثيل الوطني، فيما يتعلق بالحلول التي يجري تنفيذها في قطاع الهجرة، للتغلب على مشكلة إصدار وتسليمها جوازات سفر الركاب، وإلى اشرح لنا لأنها نشأت من هذه المشكلة «، يقرأ الوثيقة المنشورة على الشبكات الاجتماعية.

ومن الجدير بالذكر أنه عند التشاور بشأن هذه المشكلة، أكد شافاري أنه على علم وأن محفظته قد نسقت لحل هذا المأزق الذي أثار شكاوى من المسافرين.

Moción contra Alfonso Chávarry

وقال «انه سيتم ادارته، وسيتم معالجته لحل مشكلتك اليوم (الاثنين 11)، والا سأحمل رئيس الهجرة والموظفين هنا فى المطار مسئولين عن هذا المعسكر».

وأوضح أيضا أن هناك فشلا في نظام الطباعة. «لقد شرحت للناس أن الرب يجب أن يحل مشاكلهم اليوم. لقد فشل النظام، وهذا بالضبط ما جئت لرؤيته».

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