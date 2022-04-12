وقالت مارين لوبان إنها إذا فازت في الانتخابات في فرنسا فإنها ستسعى إلى تغيير قواعد الاتحاد الأوروبي

Marine Le Pen, French far-right National Rally (Rassemblement National) party candidate for the 2022 French presidential election, talks with a supporter, as she campaigns the day after the first round of the 2022 French presidential election where Le Pen ended in second place, in Soucy, France, April 11, 2022. REUTERS/Sarah Meyssonnier

وأكدت مارين لوبان أنها لا تريد إبعاد فرنسا من منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي، لكنها تصر على أن عملها الحالي «غير ديمقراطي» وإذا فازت في الانتخابات الرئاسية في الدولة الفرنسية ما تريده هو أن تكون كل دولة قادرة على تقرير قواعدها، دون أن تفرض عليهم من بروكسل.

قال هذا الثلاثاء في مقابلة مع فرانس إنتر، زعيم اليمين المتطرف الفرنسي، إن «الغالبية العظمى من الشعب الفرنسي لا تريد الاتحاد الأوروبي كما هو موجود الآن»، أنه في 24 ستكون الولاية الرئاسية للسنوات الخمس المقبلة متنازع عليها مع رئيس الدولة الحالي، إيمانويل ماكرون.

ووجه اللوم إلى الاتحاد الأوروبي على عملية «مناهضة للديمقراطية» و «من خلال ابتزاز» الدول الأعضاء، وقال إنه إذا وصل إلى الإليزيه فإن إرادته هي «تحويلها عن سياسة أيديولوجية للغاية بحيث تحترم شعوب أوروبا».

وقد مثل هذا الانتقاد مع السياسة الزراعية المشتركة (CAP)، والتي وفقًا لتحليله تؤدي إلى انخفاض في الإنتاج، وهو أمر لم يتم تصحيحه حتى مع السيناريو الجديد لنقص المواد الخام الزراعية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفي رأيه، ينبغي أن يكون الاتحاد الأوروبي مساحة من «التعاون» مثل تلك التي تسمح بإنشاء شركة إيرباص المصنعة للطائرات أو كونسورتيوم الفضاء Arianespace. ولكن لا يمكن أن تكون هناك قرارات يفرضها الاتحاد الأوروبي على البلدان «ضد إرادة الشعوب».

FOTO DE ARCHIVO: Marine Le Pen, líder del partido francés de extrema derecha Agrupación Nacional (Rassemblement National) y candidata a las elecciones presidenciales francesas de 2022, pronuncia un discurso tras anunciarse los resultados parciales de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas de 2022, en París, en París, Francia, el 10 de abril de 2022. REUTERS/Pascal Rossignol REUTERS

وردا على سؤال حول ما اذا كانت هذه المقترحات تعني عمليا خروج فرنسا من الاتحاد الاوروبي، نفت ذلك وأكدت انها «ليس لديها مشروع خفي». في الحملة الرئاسية لعام 2017، دعا إلى خروج فرنسا من اليورو، لكنه استقال، في حركة اعتدال من برنامجه، حيث ألغى بعض المقترحات الأكثر تطرفًا.

كما رفض لوبان الاتهامات بالرغبة في إنهاء السوق الموحدة وحرية حركة المنتجات مشيراً إلى أن ما يريده هو أن تكون فرنسا والدول الأخرى قادرة على إنشاء آليات رقابة لمكافحة الاحتيال، مثل الاحتيال الغذائي.

وبرر «بحجة حرية الحركة، لا نتحقق من أي منتج». وأضاف أن «فرنسا يجب أن تراقب المنتجات التي قد تكون احتيالية» و «يجب على الاتحاد الأوروبي أن يفعل الشيء نفسه».

Marine Le Pen y Vladimir Putin (Reuters)

وقالت زعيمة اليمين المتطرف، التى حافظت فى الماضى على القرب الايديولوجى والاستراتيجى من نظام فلاديمير بوتين، انها تدعو الان الى الابقاء على عقوبات ضد موسكو بسبب الحرب فى اوكرانيا، ولكن ليس تلك المتعلقة بالطاقة، لان ذلك سيؤثر على القوة الشرائية للفرنسيين.

وبالإضافة إلى ذلك، كرر الإعراب عن اعتزامه إخراج فرنسا من سوق الكهرباء الأوروبية حتى يتمكن بلده من الاستفادة حصرا من محطات الطاقة النووية التي تولد كهرباء أرخص من تلك المنتجة في الدول الأخرى.

(مع معلومات من EFE)

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