تقول ماريا بيا كوبيلو أن بيتر فاجاردو كتب لها يطلب منها الظهور في Esto es Guerra بعد القتال

تواصل ماريا بيا كوبيلو مواجهة منتج Esto es Guerra، بيتر فاجاردو. كما تتذكر، بدأ كل شيء عندما اشتكى المضيف مباشرة من أنهم في الأسابيع الأخيرة لا يعطونها لهجة البرنامج وأنهم يتركونها على الجانب منذ أن كان لديه جدال مع رئيس برنامج الواقع.

منذ ذلك التاريخ لم يتحدث معها ولم تتم دعوته إلى أي اجتماع، وأوضح أيضًا أنه لا يعرف أسباب انزعاجه منها. لهذا السبب، بدأت شائعات عن استقالة محتملة من جانب مقدم العرض في الظهور.

ومع ذلك، في 11 أبريل، فوجئت ماريا بيا كوبيلو بالكشف عن أن المنتج هو الذي اتصل بها على الهاتف حتى لا تترك برنامج الواقع وتستمر في العمل بجانبها. حدث هذا خلال الاشتباكات الكلاسيكية التي تعرضت لها كل يوم بينها وبين شريكتها يوهانا سان ميغيل.

«أي شيء أريد أن أشتكي يجب أن أفعله بالكاميرات، لأنه لا أحد هنا يعطيني كرة. أشتكي للمنتج وهو لا يهتم لا أعرف إلى من ألجأ إليه بعد الآن»، بدأت المؤثرة تقول مما تسبب في سخط ثنائي القيادة لها، لأنها تقول أنها تلعب دور «الضحية».

أيضًا، بعد رؤية تقرير أشار فيه بيتر فاجاردو إلى أنه لا يعرف ماريا بيا كوبيلو حقًا وأكد من جديد أنه كان يقاتل معها، كشف مترجم «Like» و «الرقص وحده» بشكل مضحك أنها في العرض يوم الاثنين بناءً على طلب المنتج.

«إذا ظهرت اليوم (11 أبريل) هنا فذلك لأنه (بيتر) كتب لي، لأنه لو لم يكتب لي يوم الجمعة، فلن أكون هنا»، كما قالت فنانة الأطفال التي تطلب هاتفه الخلوي لإظهار تاريخ المكالمات والمحادثات التي من شأنها أن تؤكد روايتها.

وتجدر الإشارة إلى أن الممثلة الكوميدية علقت في وقت من الأوقات أن فاجاردو لم تكن راضية عن ماريا بيا لأنها لم تستمع إلى أي من الأوامر التي قدمتها له، مما جعلها بعيدة حتى الآن.

تذكر أن كلاهما أظهر علاقة صداقة قوية، لأنه في السنوات الأخيرة، شارك الاثنان أعياد ميلادهما معًا وشوهدا أحيانًا وهما يستمتعان بلحظات مع أصدقاء آخرين.

تقول ماريا بيا كوبيلو أن بيتر فاجاردو كتب لها يطلب منها الظهور على EEG بعد القتال. فيديو: تلفزيون أمريكا

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