ماريا ديل كارمن ألفا تلقي باللوم على وزارتي الثقافة والسياحة لتدمير Kuelap

من خلال حسابها على تويتر، أثبتت عضوة البرلمان عن Acción Popular سخطها عندما اعتبرت أن الوزيرين أليخاندرو سالاس (MinCul) و Roberto Sanchez (Mincetur) أكثر اهتمامًا بالدفاع عن «عدم كفاءة السلطة التنفيذية». «، أكثر من الحفاظ على التراث الوطني.

«إن تقاعس Mincetur و Mincul في مواجهة الأحداث التي تدمر نصب Kuélap هو ساخط. بدلاً من إجراء مقابلات تبرر عدم كفاءة السلطة التنفيذية، يجب على الوزير سالاس أن يعتني بالتراث البيروفي. سوء الحكم يضر قلعة كويلاب, غرد ألفا برييتو.

Tuit de María del Carmen Alva.

الرئيس المعني

وفقًا لتصريحات رئيس وزارة الثقافة، الذي غادر هذا الصباح إلى مجمع كويلاب الأثري لإجراء تقييم للانهيارات الأرضية التي حدثت في الأيام الأخيرة، فإن يشعر الرئيس بيدرو كاستيلو بالقلق إزاء الوضع.

وصرح لتلفزيون بيرو «ان الرئيس بيدرو كاستيلو قلق للغاية ازاء الوضع، وطلب منا ان نبلغ عن الوضع الذى سنعرضه، وبالطبع سنرد غدا ايضا على الكونجرس ما يتوافق مع وضع كويلاب».

عشية، تحدث أليخاندرو سالاس عن انهيارين للجدران المحيطة في كويلاب وحدد أنه «لن يسقط».

«سنقوم باستعادة Kuelap بشكل صحيح، وسوف نستعيد هذا الجزء من ثقافتنا الذي تم التخلي عنه لسنوات عديدة. دع الشعب البيروفي يكون هادئًا، وأن التزام حكومة بيدرو كاستيلو بوزارة الثقافة يهدف إلى استعادة كويلاب. وقال الوزير سالاس «لن يسقط كويلاب».

وذكر أيضا أن إدارته أعلنت في فبراير المكان حالة طارئة، لأنه «كان هناك بالفعل دليل على أن كل من الرطوبة والمطر وحركتين تيلوريك، في نوفمبر وفبراير، تسببت في إضعاف هياكل هذه القلعة».

بالإضافة إلى ذلك، أكد أنه تم نقل 140،000 باطن إلى وحدة الأمازون غير المركزة لتنفيذ هذه الأعمال وأنشأوا مجموعة عمل لاستعادة الآثار في كويلاب.

«أعلنت إدارتي بعد أحد عشر يومًا من تولي منصبه أن Kuelap حالة طارئة، لأنه كان هناك بالفعل دليل على أن الرطوبة والأمطار وحركتين تيلوريكية حدثت في نوفمبر 2021 وفبراير من هذا العام تسببت في إضعاف هياكل هذه القلعة،» قال سالاس.

انهيار في قلعة Kuelap. فيديو: القناة N

تعليق التلفريك

تم تعليق خدمة التلفريك إلى مجمع كويلاب الأثري نتيجة للانهيارات التي أثرت على الجدار المحيط للنصب المذكور أعلاه، وهو عامل الجذب السياحي الرئيسي لأمازوناس.

تم الإبلاغ عن ذلك من قبل Telecabinas Kuélap S.A. التي تدير هذه الخدمة من خلال بيان منشور على حسابها الرسمي على Facebook. وقال «اننا نبلغكم انه غدا (اليوم) لن يكون هناك اهتمام بسبب اغلاق نصب كويلاب الاثرى».

وقد أكد هذا التدبير مدير كويلاب غوندولاس، مارتين سيزا مدينا، من مكتبه الواقع في منطقة تينغو حيث يغادر التلفريك. «تم طلب إغلاق الخدمة لأنه لا توجد رعاية في الموقع الأثري بسبب انهيار الجدار المحيط. نحن نعتمد على الرعاية المقدمة في كويلاب».

جادل بأن إغلاق Kuelap يؤذيهم لأن لديهم توقعات بأن في هذه العطلة الطويلة لعيد الفصح سيصل عدد كبير من السياح. وقال سيزا: «لقد تأثر مقدمو الخدمات السياحية أيضًا بحالة الطوارئ هذه».

استمر في القراءة