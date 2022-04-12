مارسيلينو نونيز سجل هدف كرة الطائرة في سبورتينغ كريستال ضد الجامعة الكاثوليكية لكوبا ليبرتادوريس 2022

زار سبورتينغ كريستال يونيفرسيداد كاتوليكا في مباراة صالحة للتاريخ الثاني للمجموعة H من كأس ليبرتادوريس 2022. كان ملعب سان كارلوس دي أبوكيندو في تشيلي مسرحًا لمباراة حيث احتاج الفريقان إلى الفوز بعد الهزائم التي عانت منها في اليوم الأول. وبهذا المعنى، وعندما لم يتم تحديد المباراة في المناطق، بدا أن مارسيلينو نونيز يسجل هدفًا في الطائرة ويتجاوز «الجنوبيين».

سجل يو كاتوليكا 1-0 ضد سبورتينغ كريستال لكوبا ليبرتادوريس 2022. (فيديو: ESPN).

بريفيا

سبورتينغ كريستال يزور جامعة كاتوليكا يوم الثلاثاء 12 th في ملعب سان كارلوس دي أبوكيندو (سانتياغو) للتاريخ الثاني للمجموعة H من كأس ليبرتادوريس 2022. يريد الفريق البيروفي رفع رأسه من خلال فرض نفسه بعيدًا عن المنزل.

وهو أنه في الجولات الثماني الأولى من الدوري الأول، سجلوا 12 نقطة فقط وهم في المركز العاشر، 8 خلف زعيم ديبورتيفو البلدية. بالإضافة إلى ذلك، انتهت هزيمة يوم الجمعة الماضي أمام جامعة سيزار فاليخو في تروخيو إلى غرق فريق يقاتل عادة من أجل المراكز الأولى.

في أول ظهور للبطولة القارية ضد فلامنجو من البرازيل، لم يتمكنوا من تسجيل أي نقاط إما بعد خسارتهم 2-0 في ليما. هناك أيضًا لاعبون لا يؤدون في أفضل مستوياتهم، مثل أليخاندرو هوبيرغ وجيانفرانكو تشافيز ونيلسون لويولا وهوراسيو كالكاتيرا وجيلمار لورا، لذكر أكثرها إثارة للدهشة.

في حالة المدلى بها «المتقاطع»، يعيش لحظة مماثلة إلى حد ما. وهو في المرتبة التاسعة في بطولة PlanVital مع 12 وحدة وفي 9 مباريات لعبت. ومع ذلك، فإن الشيء المثير للإعجاب هو أنه من بين آخر 7 ارتباطات، انتهت 6 بالهزيمة و 1 فقط في النصر. أرقام مقلقة للغاية للفريق الذي انتهى به المطاف أبطال في الدوري العام الماضي.

في الكأس، استسلم فريق التمثيل «الجنوبي» لزيارتهم إلى تاليريس دي قرطبة في الاجتماع الأول لهذه الطبعة من كأس ليبرتادوريس. تم تسجيل الهدف من قبل هيكتور فرتولي، الذي ترك منافسه غرقت وفي ورطة لما هو التالي.

دييغو بونانوتي وفرناندو زامبيدري، وهما محاور هجوم «mapocho» والشخصيات الرئيسية. الأول لديه 2 تمريرة في 8 مباريات والثاني هو المدفعي الحالي للفريق مع 6 أهداف في 9 مباريات. وانضم إليهم الوعد التشيلي، المهاجم غونزالو تابيا، الذي كان في سن العشرين متكررًا في البداية الحادية عشرة وقد تراكمت هدفين في 8 مناسبات هذا الموسم.