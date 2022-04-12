أهانت لويزيتو كومونيكا موظفي الخطوط الجوية المكسيكية لفقدان أمتعتهم: «البلداء»

Luisito Comunica هو أحد أشهر مستخدمي YouTube في المكسيك، والذي تميز بتوثيق رحلاته المختلفة حول العالم. وبعد أيام من انتشاره الفيروسي بسبب الإشارة إلى أنه يشتري تذاكر إضافية عندما يذهب إلى السينما للجلوس بعيدًا عن الناس، كان الرجل الشهير مغمورًا مرة أخرى في جدل لأنه أهان عمال شركة طيران.

من قصص Instagram الخاصة بهم أشار المؤثر إلى أن المشكلة بدأت لأنهم، في المقام الأول، لم يرغبوا في السماح لهم بالصعود إلى السفينة المتجهة إلى كندا.

واضاف «انهم تقريبا لم يسمحوا لنا بالركوب على متن الطائرة. لم يقل أي شيء عن مكان وجوده عند الباب لم تذكر أين كانت الطائرة. وصلنا إلى خط من الجميع الصعود وما زلنا يحملون الحقيبة. بالنسبة لي أن جسدي كان سيئًا، لأنهم لم يرغبوا في السماح له بالصعود بعد أن تأخر قليلاً، فإن الشيء الجيد هو أنهم إذا سمحوا لنا بالصعود، فسوف نطير، وسوف نطير، بالطبع سنفعل. لا تعتمد على شاشات المطار».

El influencer suele probar todo tipo de comida durante sus viajes (Foto: captura de pantalla/YouTube)

ومع ذلك، لم تتوقف المشاكل عند هذا الحد، لأنه عندما تمكن من الصعود على متن الطائرة لم يقلع على الفور، مما جعل لويزيتو يبدأ في أن يصبح غير صبور مع الوضع.

«لقد كنا نقف لمدة نصف ساعة. أعتقد أننا سنقف لمدة نصف ساعة أخرى. هذا طال انتظاره وتوقعت وتتم الوفاء بها. وشقيق «لا يمكنك فتحه لأنه متأخر». تم تحديد موعد الرحلة في 5:50 وهي تقريبًا 7:30. نحن نتفهم أن هناك تأخيرًا، وأنهم لم يرغبوا في السماح لنا بالدخول لأننا كنا نؤخر الرحلة، ولكن مهلا الآن، أنا شخص يشكو. سأصمت. للتوقف عن الشكوى».

أيضا، عندما وصل إلى وجهته، انتقد اليوتيوب عمال شركة الطيران ليس فقط بسبب المضايقات السابقة، ولكن بسبب فقدان أمتعتهم.

Luisito Comunica insultó a empleados de aerolínea (Foto: Captura de pantalla/ IG luisitocomunica)

«حسنًا، مع الأخبار التي تفيد بأن أبشب شركة الطيران فقدت أمتعتنا وهي الثانية في الصباح. إنه بارد ونحن نجلب هذا فقط. الاخلاقية لا تثق بشركات الطيران ولا احد ومن الجيد تقديم تقرير».

بالإضافة إلى ذلك، أشار لويزيتو إلى أنه على الرغم من سوء الأحوال الجوية، لم يضيع كل شيء، لأن والدته (التي كان يسافر معها) احتفظت بحقيبته ومع ذلك يمكن أن يكون لديهم بعض الملابس لتغطية أنفسهم من البرد.

«دعونا نرى ما إذا كان أي استخدام، لحسن الحظ لم توثق أمي. لقد أعارنا سترة قدمنا تقريرا، ونحن في طريقنا لشراء الكثير من الملابس. هل تدفع لنا شركة الطيران؟ هل يعوضنا؟ الشيء الجيد الذي تركناه في التعلم، لا يزال لا نثق في Aeromexico. وقال لنا ايرومكسيكو ان الامر عادة ما يستغرق اسبوعا لاعادة الحقائب».

El influencer suele viajar por todo el mundo (Foto: Instagram)

كان مستخدمو الإنترنت سريعين في الرد عليه وكان لدى العديد منهم آراء متباينة، مشددين على أن العلاج على شركات طيران معينة لم يكن دائمًا الأفضل، بينما أضاف آخرون أن المؤثر كان يتحدث جيدًا عندما قاموا برعاية ذلك.

يبدو أن Aeromexico متخصص في فقدان الحقائب لأن @LuisitoComunica فقد حقائبه أيضًا في الصباح الباكر تاركًا له بدون ملابس، بدون معطف في المطار في كندا عند 0 درجة «, «يا له من شيء فظيع! ! ولكن عندما يعطيه @Aeromexico الرحلات الجوية، فهو يوصي بها هناك، والآن يسميها «أمبيسيليس» ما هو تناقض»، كانت بعض الإشارات التي تم تداولها على الشبكات الاجتماعية.

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