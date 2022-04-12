لا مولينا: أقارب المصمم المقتول يحاولون قتل المشتبه بهم في الجريمة

كان هناك عنف! هاجم حشد من أقارب وأصدقاء المصمم المقتول خافيير باوكا سيردا (55 عاما) بلا رحمة المشتبه بهم الثلاثة بارتكاب جريمة قتل مروعة بالحجارة والطوب والضرب، في لا مولينا. تم نقل هذه إلى ذلك المكان من أجل اجتهاد الشرطة وإعادة إنشاء ما حدث.

المشتبه بهم لويس بوبايان (19)، مانويل أوكانيا (29) وعمر هوامان (19)، كانوا تحت حراسة مشددة من قبل العديد من ألوية الشرطة من ديبينكري لا مولينا، واقتيدوا في الساعة 4:30 بعد الظهر إلى منزل المصمم، في المنطقة الثالثة من موسى. استغرقت إجراءات الشرطة حوالي ثلاث ساعات خلف الأبواب المغلقة في مبنى المصمم.

وفي الوقت نفسه، في ضواحي المبنى، تجمع العشرات من الأقارب والأصدقاء والجيران من محترفي التجميل وصرخوا مطالبين بتطبيق العقوبة القصوى بالسجن مدى الحياة على القتلة.

فقط في الساعة 7:30 مساء، تم الانتهاء من كل الاجتهاد وتم إخراج المشتبه بهم من المنزل ليتم نقلهم إلى سيارات الشرطة. كان هناك أن القناعين الغاضبين وأصدقاء خافيير باوكا، انتقد بالحجارة والقصور والطوب على الجناة المزعومين للجريمة. «يموت!. يجب على هؤلاء الأوغاد الذهاب إلى السجن مدى الحياة, قالوا بينما انقضت مجموعة من الناس على رجال الشرطة وتمكنوا من ضرب الأشخاص.

ومع ذلك، في إعادة إنشاء الأحداث أمام الشرطة، قال المعتقلون الثلاثة أنه بعد مشاركتهم في اجتماع مع المصمم خافيير باوكا سيرنا (56) قبل يوم من القتل في لا مولينا، اتهموا شخص رابع متورط باسم «جوردي»، الذي يتم تنظيمه كمرتكب جريمة جريمة. يظهر الأربعة في صورة التقطت بعد القتل، كما أفاد 90 ماتينال.

و الثلاثة المتورطين في القتل و المحتجزين هم: خيسوس مانويل أوكانيا موروت, و عمر أوغستو هوامان أنغيليس, ول ويس هومبرتو بوبالان. وعندما أجريت لهم عملية جراحية بالقرب من مكان وجود توماس فالي، كانت إندبندنسيا تحمل هواتف محمولة وأشياء أخرى للضحية.

حتى في منطقة Independencia، عثرت الشرطة على شاحنة المصمم المهجورة.

يُظهر تقرير لاتينا حوارًا موجزًا بين شرطي وأحد المعتقلين الذين يدعون أنه عندما غادر منزل لا مولينا, كان خافيير باوكا على قيد الحياة, وأن آخر شخص غادر المنزل كان 'جوردي. '

«قال لنا 'اذهب '، رئيس. لقد خرج أخيراً يا رئيس، لم نكن نعرف أي شيء»، قال للعميلة (تيرنا). وفي وقت لاحق، في مقاطع فيديو أخرى، يتهم المحتجزان الآخران المتورطان أيضًا «جوردي» بأنه العقل المدبر لقتل المصمم.

قتل المصمم خافيير لويس باوكا سيردا البالغ من العمر 56 عاما بوحشية داخل منزله، حيث عثرت أخته على جثة الضحية مقيدة وقطعت في الرقبة ليلة الخميس الماضي.

وأخيرًا، تشير شهادة أحد الجيران، الذي يتم الاحتفاظ بهويته في الاحتياط، إلى أنه في تلك الليلة سمعت مناقشات بين المصمم وأشخاص آخرين. ومع ذلك، أضاف أنه في حوالي الساعة 9:30 ليلة الأربعاء، تم الإبلاغ عن الموسيقى الصاخبة.

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