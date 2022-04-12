خورخي لوبيز بينيا، وزير الصحة الجديد: «سيظل استخدام القناع إلزاميًا»

على الرغم من أن عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن COVID-19 في أدنى مستوياته هذه الأيام، إلا أن وزير الصحة الجديد، استبعد خورخي لوبيز بينيا في الوقت الحالي أنه سيتم القضاء على الاستخدام الإلزامي للأقنعة في الأماكن العامة في جميع أنحاء البلاد.

وقال فى نشاط فى باركى دى لاس لينناس «وفقا للدراسات التى اجريناها من المعهد الوطنى للصحة وعلم الأوبئة ، لن يتم ازالة القناع بعد، ولا يمكننا القيام بذلك».

يطلب INS الاستمرار في ارتداء قناع

أشار رئيس الصحة الجديد، الذي يحل محل هيرنان كوندوري الخاضع للرقابة، إلى التوصية التي قدمتها INS بأن استخدام القناع في بيرو يجب أن يظل إلزاميًا في الأماكن المفتوحة والمغلقة بسبب انخفاض معدل تطبيق الجرعة الثالثة من لقاح COVID-19 ووجود المتغيرات الفرعية من الفيروس.

قال رئيس المعهد الوطني للصحة (INS)، فيكتور سواريز، لـ RPP يوم الاثنين أن بيرو تم تطعيمها بجرعات ثالثة بنسبة 49٪، ولكن أيضًا مع وجود فجوات كبيرة بين المناطق.

«التغطية ليست متجانسة على الصعيد الوطني. نحن بحاجة إلى زيادة هذا من أجل أن نكون قادرين، مع راحة البال، على البدء في تخفيف بعض التدابير مثل استخدام الأقنعة في الأماكن المفتوحة دون ازدحام»، قال سواريز.

بالإضافة إلى ذلك، قال إن التقدم في حدوث متغيرات جديدة من COVID-19، مثل OMICRON BA.2، هو عنصر مهم آخر يجب مراعاته قبل تخفيف تدابير الأمن البيولوجي. وأشار إلى أن BA.2 سيكون أكثر معدية بنسبة 30٪ من البديل BA.1، الذي تسبب في الموجة الثالثة في يناير من هذا العام.

«في البداية كنا نقوم بحوالي 250 عينة في الأسبوع. وهذا يعني أن BA.2، في البداية، كانت حالات معزولة بأقل من 1٪ من العينات. في الأسبوع الماضي، كانت تتوافق بالفعل مع 5٪. كل أسبوع أو أسبوعين، يمكن مضاعفة عدد الحالات بمقدار BA.2 ″، كما قال.

سعة المدرسة

أما بالنسبة لفتح قدرة تصل إلى 100٪ في المدارس، قال سواريز إن هذا يعتمد على تقدم تطعيم الأطفال ومراقبة الزيادة في الحالات في عدد طلاب المدارس. لكنه أكد أنه بعد بدء الفصول الدراسية «لم تكن هناك زيادة في الحالات المتعلقة بافتتاح المدارس».

لقاء مينسا وكلية الطب

يوم الاثنين، اجتمعت سلطات وزارة الصحة (مينسا) وكلية الطب في بيرو (CMP) لتعزيز المجلس الوطني للصحة (CNS)، والذي من خلاله سيتمكنون من اتخاذ القرارات بشكل مشترك ومعالجة المشاكل الصحية الرئيسية من البلاد.

خلال الاجتماع، قام وزير الصحة، خورخي لوبيز، وعميد مؤتمر الأطراف/اجتماع الأطراف، راؤول أوركويزو، بتنسيق إجراءات مختلفة لتعزيز التطعيم ضد COVID-19 والأمراض الأخرى، وكذلك لمعالجة تحسين البنية التحتية والمعدات والموارد البشرية للمرافق الصحية المختلفة على الصعيد الوطني.

قال خورخي لوبيز: «سيسمح لنا هذا بتقييم المشاكل والأمراض المختلفة التي أهملها الوباء، حيث كرس هذين العامين نفسه لمواجهة COVID-19»، وشدد على أن هذه الاجتماعات بين CMP والاتحاد الطبي البيروفي تعزز عمل Minsa، لأنها تتيح لنا معرفة الاحتياجات بطريقة عالمية للقطاع.

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