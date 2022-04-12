اكتشفت اليابان أول حالة لها من COVID مع البديل المشترك Ómicron XE

A researcher works on cell culture in a laboratory as part of a project to develop a Covid nasal spray vaccine that could protect against the coronavirus disease (COVID-19), at the University of Tours, France, September 15, 2021. REUTERS/Stephane Mahe

ذكرت وزارة الصحة أن اليابان اكتشفت أول حالة لها من COVID مع متغير Ómicron XE في امرأة بدون أعراض هبطت في 26 مارس في مطار طوكيو ناريتا من الولايات المتحدة.

المرأة، في الثلاثينات من عمرها والتي تلقت جدول جرعتين من لقاح covid-19 الذي طورته شركة فايزر، لم تظهر عليها أي أعراض وشرعت في الاختبار السلبي التنظيمي لدخول الدولة الآسيوية، لكن اختبارها في المطار أظهر نتيجة إيجابية.

وعُزلت المريضة في مسكن حددته السلطات الحكومية إلى أن أكملت الحجر الصحي، وفقاً للمعلومات التي قدمتها السلطات.

حددت تحليلات التسلسل الجيني التي أجراها المعهد الوطني للأمراض أن عينات الإناث تتوافق مع متغير omicron XE، وهو مزيج من السلالة الأصلية BA.1 و BA.2 البديل الفرعي الذي يحدث عندما يتعاقد شخص ما في نفس الوقت، وأنه أكثر معدية، على الرغم من الشدة قيد الدراسة.

«من الضروري جمع المزيد من المعلومات لتحديد خصائص انتشاره وشدة المرض. وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو اليوم عندما سئل في مؤتمر صحفي: «سنراقب عن كثب حركة هذه الطفرة والاختبار بينما ننظر إلى المعلومات العلمية التي تخرج ونراقب الوضع في البلدان الأخرى».

وقال ماتسونو إنه بينما سيظلون يقظين، فقد تم اكتشاف الحالة في المطار، «ولكن لم يتم اكتشافها بعد داخل اليابان» على مستوى المجتمع.

الأرخبيل الياباني «يمر حاليًا بفترة انتقال إلى الحياة الطبيعية» بعد رفع التدابير المضادة للكوفيد في منتصف مارس, قال ماتسونو, الذي أكد أن السلطات تتابع تطور الوضع الوبائي في البلاد, حيث ركود الحد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

سجلت اليابان أكثر من 337,000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، بزيادة طفيفة عن الحالة السابقة.

منذ بداية الوباء، سجلت البلاد أكثر من 7 ملايين إصابة و 28,697 حالة وفاة مرتبطة بالممرض.

تم تحديد متغير omicron XE المشترك لأول مرة في المملكة المتحدة في يناير الماضي. اعتبارًا من 5 أبريل، تم اكتشاف حوالي 1100 حالة من هذا البديل في ذلك البلد، أي أقل من 1٪ من الإصابات في الإقليم.

(مع معلومات من EFE)

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