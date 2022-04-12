انتعشت السياحة الدولية في المكسيك: ارتفعت بنسبة 65.1٪ على أساس سنوي في فبراير

MEX8312. HOLBOX (MÉXICO), 27/03/2021.- Turistas caminan hoy en la zona de playas, en la Isla Holbox, en Quintana Roo (México). El sector turístico de México ha puesto en marcha una serie de iniciativas integrales con todos los protocolos sanitarios aconsejados por las autoridades para fomentar el turismo nacional e internacional durante el periodo de Semana Santa, según se informó este sábado. EFE/Alonso Cupul

أفاد المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (Inegi) أن المكسيك استقبلت في فبراير الماضي 65.1٪ من السياح الدوليين أكثر مما كانت عليه في نفس الشهر من عام 2021، والتي لا تزال تتميز بوباء فيروس كورونا.

انتقلت المكسيك من استقبال 1.59 مليون سائح أجنبي في فبراير 2021 إلى 2.62 مليون في الشهر الثاني من هذا العام.

ومع ذلك، إذا تم مقارنة الرقم بـ 3.76 مليون في الشهر الثاني من عام 2020، فلا يزال هناك انخفاض كبير يبلغ حوالي 30.3 في المائة.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el segundo mes del año, nuestro país recibió 2.62 millones de turistas extranjeros. (Foto: EFE/Alonso Cupul/ Archivo) EFE

حدث الارتفاع الرئيسي في السياح الذين يصلون عن طريق الجو، والذين مثلوا في فبراير 2021 698 ألف شخص فقط، بينما في نفس الشهر من عام 2022 كان هناك حوالي 1.78 مليون مسافر، بزيادة 155.5٪.

من ناحية أخرى، انخفض السياح الحدوديون بنسبة 5.9٪ على أساس سنوي في فبراير إلى 836,474 مسافرًا.

تعكس البيانات تأثير تطور جائحة COVID-19، وهو مرض خلف حتى الآن ما يقرب من 5.73 مليون إصابة وأكثر من 323,000 حالة وفاة في المكسيك، وهي واحدة من أكثر البلدان تضررًا في العالم.

في فبراير 2022، ارتفع إجمالي الإنفاق السياحي بنسبة 164.7٪ على أساس سنوي، حيث ارتفع من 799.1 مليون دولار إلى ألفي 115.6 مليون دولار.

Pese al incremento, si la cifra se compara con los 3.76 millones del segundo mes de 2020, se observa todavía una sustancial caída de cerca del 30.3 %. (Foto: EFE/Alonso Cupul) EFE

إذا قارنا رقم فبراير الماضي مع نفس الشهر في عام 2020، فإن الرقم الحالي أقل بنحو 220 مليون دولار.

ارتفع متوسط إنفاق كل سائح على أساس سنوي من 235 دولارًا في فبراير 2021 إلى 457 دولارًا في الشهر الثاني من عام 2022، بزيادة 94.5٪.

بشكل ملحوظ، فإن متوسط الإنفاق السياحي في فبراير 2022 أعلى بنسبة 58.6٪ مقارنة ببيانات عام 2020، عندما كان 288.2 دولارًا.

كان لدى المكسيك 31.9 مليون سائح دولي خلال عام 2021، بزيادة 31.3٪ عما كانت عليه في عام 2020.

وبلغت إيرادات العملات الأجنبية من الزوار الدوليين 19 ألف 795.6 مليون دولار.

Foto: EFE/ Alonso Cupul/ Archivo EFE

بالنسبة لعام 2022، تقدر وزارة السياحة (القطاع) وصول أكثر من 40 مليون سائح دولي.

أغلق الناتج المحلي الإجمالي للسياحة في المكسيك، والذي كان يمثل حتى قبل الأزمة الصحية لفيروس كورونا 8.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني في عام 2019، 2021 عند 7.1٪ وفي عام 2022 سيفعل ذلك بنسبة 8.3٪، وفقًا لتقديرات الحكومة.

ومع ذلك، كانت المكسيك ثالث أكثر الدول زيارة في العالم في عام 2020، وهي ظاهرة قصيرة الأجل تُعزى إلى التدابير الصحية المرنة في المناطق السياحية في البلاد.

عززت المكسيك نفسها في عام 2019 كواحدة من أكثر 10 دول زيارة في العالم، مع أكثر من 45 مليون سائح دولي تركوا 24,563 مليون دولار، أي نمو سنوي بنسبة 9٪.

إيفي

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