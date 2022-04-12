انتعشت السياحة الدولية في المكسيك: ارتفعت بنسبة 65.1٪ على أساس سنوي في فبراير

أفاد المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (Inegi) أن المكسيك استقبلت في فبراير الماضي 65.1٪ من السياح الدوليين أكثر مما كانت عليه في نفس الشهر من عام 2021، والتي لا تزال تتميز بوباء فيروس كورونا.
انتقلت المكسيك من استقبال 1.59 مليون سائح أجنبي في فبراير 2021 إلى 2.62 مليون في الشهر الثاني من هذا العام.
ومع ذلك، إذا تم مقارنة الرقم بـ 3.76 مليون في الشهر الثاني من عام 2020، فلا يزال هناك انخفاض كبير يبلغ حوالي 30.3 في المائة.
حدث الارتفاع الرئيسي في السياح الذين يصلون عن طريق الجو، والذين مثلوا في فبراير 2021 698 ألف شخص فقط، بينما في نفس الشهر من عام 2022 كان هناك حوالي 1.78 مليون مسافر، بزيادة 155.5٪.
من ناحية أخرى، انخفض السياح الحدوديون بنسبة 5.9٪ على أساس سنوي في فبراير إلى 836,474 مسافرًا.
تعكس البيانات تأثير تطور جائحة COVID-19، وهو مرض خلف حتى الآن ما يقرب من 5.73 مليون إصابة وأكثر من 323,000 حالة وفاة في المكسيك، وهي واحدة من أكثر البلدان تضررًا في العالم.
في فبراير 2022، ارتفع إجمالي الإنفاق السياحي بنسبة 164.7٪ على أساس سنوي، حيث ارتفع من 799.1 مليون دولار إلى ألفي 115.6 مليون دولار.
إذا قارنا رقم فبراير الماضي مع نفس الشهر في عام 2020، فإن الرقم الحالي أقل بنحو 220 مليون دولار.
ارتفع متوسط إنفاق كل سائح على أساس سنوي من 235 دولارًا في فبراير 2021 إلى 457 دولارًا في الشهر الثاني من عام 2022، بزيادة 94.5٪.
بشكل ملحوظ، فإن متوسط الإنفاق السياحي في فبراير 2022 أعلى بنسبة 58.6٪ مقارنة ببيانات عام 2020، عندما كان 288.2 دولارًا.
كان لدى المكسيك 31.9 مليون سائح دولي خلال عام 2021، بزيادة 31.3٪ عما كانت عليه في عام 2020.
وبلغت إيرادات العملات الأجنبية من الزوار الدوليين 19 ألف 795.6 مليون دولار.
بالنسبة لعام 2022، تقدر وزارة السياحة (القطاع) وصول أكثر من 40 مليون سائح دولي.
أغلق الناتج المحلي الإجمالي للسياحة في المكسيك، والذي كان يمثل حتى قبل الأزمة الصحية لفيروس كورونا 8.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني في عام 2019، 2021 عند 7.1٪ وفي عام 2022 سيفعل ذلك بنسبة 8.3٪، وفقًا لتقديرات الحكومة.
ومع ذلك، كانت المكسيك ثالث أكثر الدول زيارة في العالم في عام 2020، وهي ظاهرة قصيرة الأجل تُعزى إلى التدابير الصحية المرنة في المناطق السياحية في البلاد.
عززت المكسيك نفسها في عام 2019 كواحدة من أكثر 10 دول زيارة في العالم، مع أكثر من 45 مليون سائح دولي تركوا 24,563 مليون دولار، أي نمو سنوي بنسبة 9٪.
إيفي
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