حقق المؤثر «مارا كوا ليندا» وماريا كاميلا سوتيلو حلم العديد من الفتيات من حي سانتافي في بوغوتا

و الوصم و التمييز ضد جزء كبير من سكان حي سانتا في وسط بوغوتا, وهو قطاع يقيم فيه سكان الشوارع الذين شردوا بسبب العنف في الأراضي, و المشتغلون بالجنس (رجالا و نساء) و جامعي النفايات, فضلا عن الباعة غير الرسميين, بعض المشاكل الرئيسية التي بددت من خلال مبادرة ضمت العديد من الفتيات في هذا القطاع، وذلك بفضل عمل المؤثرة «أمارا كوا ليندا» وعارضة الأزياء ماريا كاميلا سوتيلو.

وكان الغرض الوحيد من زيارتها لقطاع رأس المال هذا هو الاجتماع بمجموعة من الفتيات للتواصل الاجتماعي للحظة حول المشاكل التي تعانيها يوميا والفرص المتاحة لهن من حيث التعليم والثقافة والعمل لأمهاتهن.

وبالمثل، حول المؤثران أحلام كونهما عارضات أزياء للصغار إلى حقيقة واقعة، حيث اهتم كلاهما بإنشاء منصة عرض لجعلهما ملكات الجمال والمقدمين والمغنين ليوم واحد؛ حتى، ووفقًا لكلتا الشخصيتين، تم اختيار ثلاث فتيات من هذه المنطقة للمشاركة في أطفال حيث، بالإضافة إلى ذلك، سيكون لديهم الفرصة لتمثيل كولومبيا في الخارج.

هذا المعرض الصغير، الذي كان بدعم من الجيش الوطني وشركات القطاع الخاص ومجتمع حي سانتافي نفسه، يمثل أيضا «رمزا لاتحاد المرأة وتمكينها» من خلال حقيقة جعل «أحلامهم تتحقق، أحلام مشرقة»، كما جاء في بيان عقب الحدث الذي عقد في نهاية هذا الأسبوع.

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وبالمثل، رافق قادة الحي مجموعة القاصرين الذين شاركوا في المنصة، والتي تم تنشيدها أيضًا من خلال العديد من عروض الرقص.

FOTO: Cortesía

من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن كل من أمارا وشقيقها، عامي رودريغيز، يواصلان إنشاء محتوى للشبكات الاجتماعية على الرغم من حقيقة أن المؤثر قد حذر من تقاعده من وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية عام 2021.

في ذلك الوقت، شارك الشاب العديد من الصور ومقاطع الفيديو بصحبة شقيقه الأصغر علاء الدين، الذي يعاني من تأخير طفيف في النمو العصبي يمنعه من التحدث بوضوح. ولدت السخرية والهجمات المستمرة على القاصر رفضًا قويًا من قبل المبدع الرقمي الذي هدد بالانسحاب من وسائل التواصل الاجتماعي.

قال رودريغيز من خلال كتابه: «أعتقد أن أفضل شيء في الوقت الحالي، لا أعرف ما إذا كان قرارًا متسرعًا أو أيا كان، ولكن هذا ما أشعر به الآن في قلبي الصغير لأنني أشعر بالسحق الشديد، هو الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي مرة أخرى والذهاب إلى العلاج أو شيء ما للتغلب على هذا واجتياز هذه الدورة». حساب Instagram، في حين أنه تم محوالدموع بعيدا.

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ومع ذلك، فقد أعطى معجبيه بعض راحة البال وقال إن قرار ترك الشبكات الاجتماعية سيكون مؤقتًا، بينما يوضح أفكاره بشكل أفضل، ويستوعب الوضع، وفي صحبة عائلته، التي تعتبر أخته، أمارا كيو ليندا، جزءًا منها، يجدون حلولًا لهذا النوع من المصائب. التي، وفقا له، أصبحت أكثر وأكثر تكرارا.

في وقت لاحق، أعادت أمي رودريغيز تنشيط شبكاتها الاجتماعية، وخاصة Instagram، حيث لديها حاليًا أكثر من أربعة ملايين متابع. لم يتردد حتى في مشاركة مقاطع الفيديو مرة أخرى بصحبة أخيه الصغير، حيث كان وقت عيد الميلاد آخر مرة قام فيها بتحميل تسجيل يظهر نعمته وروح الدعابة البيضاء.

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