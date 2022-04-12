أصدرت إندونيسيا قانون العنف الجنسي الجديد وسط موجة متزايدة من الحالات

Speaker of the House Puan Maharani waves after Indonesia's parliament passed a bill to tackle sexual violence, in Jakarta, Indonesia, April 12, 2022. Antara Foto/Galih Pradipta/ via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. INDONESIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN INDONESIA.

اقر البرلمان الاندونيسى قانونا بعيد المدى يوم الثلاثاء يعاقب على العنف الجنسى بعد ان دفعته قضية اخيرة قام فيها مدير مدرسة داخلية اسلامية باغتصاب وتلقيح العديد من الطلاب الى اتخاذ اجراء.

ظل التشريع لسنوات وسط حجج مفادها أن لديها أيديولوجية نسوية ليبرالية تتعارض مع القيم الدينية والثقافية في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم.

ويقر القانون بأن الرجال والفتيان قد يكونون ضحايا للعنف الجنسي. ولا يعترف قانون العقوبات الإندونيسي، وهو إرث من الحقبة الاستعمارية الهولندية، إلا بالاغتصاب والجرائم الفاسقة التي يرتكبها الرجال ضد النساء، ولا يتضمن أحكاما بشأن الاسترداد أو سبل الانتصاف الأخرى للضحايا والناجين.

ويعترف القانون بتسعة أشكال من العنف الجنسي: التحرش الجنسي الجسدي وغير البدني، والتعذيب الجنسي، ومنع الحمل القسري، والتعقيم القسري، والزواج القسري، والعبودية الجنسية، والاستغلال الجنسي، والتسلط عبر الإنترنت.

وبالإضافة إلى الاعتراف بالعنف الجنسي باعتباره جرائم يعاقب عليها القانون، ينص القانون على أحكام لحماية الضحايا وتعافيهم.

من بين الأحزاب السياسية التسعة في مجلس النواب, فقط حزب العدالة المزدهرة المحافظ المقيم في المسلمين, المعروف باسم PKS, رفضه لأنه أراد أن يحظر مشروع القانون العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج والمثلية.

تم تمرير القانون بعد أسبوع من حكم محكمة عليا في إندونيسيا على مدير مدرسة داخلية إسلامية بالإعدام بتهمة اغتصاب ما لا يقل عن 13 طالبًا لمدة خمس سنوات وتلقيح بعضهم. كانت عدة فتيات في سن 11 و 14 عامًا وتعرضن للاغتصاب لعدة سنوات، مما أثار احتجاج الجمهور على كيف لم يقبض عليه في وقت سابق.

دعا الرئيس جوكو ويدودو في يناير/كانون الثاني مجلس النواب إلى تسريع المداولات بشأن مشروع قانون العنف الجنسي، حيث ظل ضعيفًا في المجلس التشريعي منذ عام 2016 حيث ينتقد النقاد المشرعين بسبب «عدم فهم الأزمة».

وقال ويدودو: «يجب أن تكون حماية ضحايا العنف الجنسي شاغلنا المشترك ويجب معالجتها على وجه السرعة».

وبموجب القانون الجديد، يمكن أن يواجه مرتكبو العنف الجنسي القائم على وسائل الإعلام الإلكترونية السجن لمدة تصل إلى 4 سنوات وغرامة قدرها 200 مليون روبية (920 13 دولارا)، وحتى 6 سنوات و 300 مليون روبية (880 20 دولارا) إذا تم تنفيذ ذلك بهدف ابتزاز الضحايا وإكرامهم وحتى خداعهم. ويواجه مرتكبو الاستغلال الجنسي السجن لمدة تصل إلى 15 سنة وغرامة قدرها مليار روبية (600 69 دولار).

يتطلب القانون أيضًا من الحكومة إنشاء وتنظيم صندوق استئماني وخدمات التعافي لمساعدة الضحايا.

Varias niñas tenían 11 y 14 años y fueron violadas durante varios años, lo que provocó una protesta pública por cómo no lo atraparon antes

بدأ مشروع القانون من قبل اللجنة الوطنية المعنية بالعنف ضد المرأة في عام 2012 ويدعو إلى التعجيل به في أعقاب الاغتصاب الجماعي المروع وقتل فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا على يد 14 رجلاً مخمورًا في بنجكولو في عام 2016.

وقد حظي المشروع الأخير بتأييد الأغلبية عندما حذفت الأحكام المتعلقة بالاغتصاب والإجهاض القسري من مشروع القانون لتجنب التداخل مع المقترحات الرامية إلى تعديل قانون العقوبات.

وأظهرت البيانات الحكومية أن ما لا يقل عن 797 طفلا أصبحوا ضحايا للعنف الجنسي في يناير وحده، أو 9.13٪ من إجمالي الأطفال الضحايا في عام 2021، والتي بلغت 8730، أي بزيادة 25٪ عن عام 2020. واعتمادا من عام 2020، سجلت 45,069 حالة عنف جنسي ضد الفتيات والنساء منذ صياغة مشروع القانون في عام 2012.

(مع معلومات من AP)

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