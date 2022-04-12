«في عام 2024 غادروا»: انفجرت كينيا لوبيز رابادان ضد AMLO بعد إلغاء الولاية

بعد اختتام العملية التشاورية لإلغاء الانتداب، كان العديد من الأرصدة المقدمة، خاصة من قبل المسلحين ومؤيدي التحول الرابع (Q4)، الذين احتفلوا بمشاركة المواطنين وعدد الأصوات المدلى بها لصالح الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ( AMLO) الحفاظ في مكتبه.

ومع ذلك، تحدثت المعارضة أيضًا عن ذلك، بالإضافة إلى الإشارة إلى المخالفات المزعومة خلال النهار، انتقدت القليل من الحضور والنكات التي أدلى بها سياسيون أو مواطنون آخرون حول هذا الموضوع، على الرغم من حقيقة أنه تم الفوز بأصوات أكثر من فوكس وكالديرون وميد في كل منهم. انتخابات.

قررت كينيا لوبيز رابادان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمل الوطني (PAN)، تجاوز تغريدة بسيطة للحديث عن المشاورة الشعبية أو إصلاح الكهرباء، وكتبت خيطًا تحدثت فيه حتى عن الرئاسة القادمة الأصوات في عام 2024.

«بما أن هذا السيرك قد انتهى. آمل أن يتمكنوا الآن من الاهتمام بالقضايا التي تهم المكسيكيين. خسر أملو نصف أصواته. سيبقون حتى عام 2024 وسيتعين عليهم إصلاح التفريغ الذي قاموا به. لكن بالتأكيد، في عام 2024 يغادرون! «، بدأ المشرع الأزرق والأبيض.

(Foto: Twitter)

كما أكد أن الجميع شهدوا كيف بذل أعضاء الحركة الوطنية للتجديد (مورينا) قصارى جهدهم لتعديل القوانين لصالح لوبيز أوبرادور وصورته.

وأشار إلى أنهم ينفذون هذا النوع من الاستراتيجية لأنهم «لا يعرفون كيف يحكمون» لأنهم «مرشحون أبديون فقط» يسعون إلى تعاطف الناس دون القلق بشأن المواقف العامة التي يجدون أنفسهم فيها.

وشدد لوبيز رابادان على أن الميزانية المستخدمة لهذه الممارسة الديمقراطية، والتي بلغت 1.6 مليار بيزو، يمكن استخدامها «للقاحات أو الدوريات أو إصلاح المدارس أو أسرة المستشفيات أو تحسين وسائل النقل العام غير الإنسانية»، على الرغم من أنه، كما قال، «لم يفعلوا ذلك».

فيما يتعلق بموضوع النظارات التي روجت لإلغاء الانتداب وصورة Tabasqueño، قال عضو مجلس الشيوخ في PAN إن المقاولين الحكوميين أجبروا على دفعها، بالإضافة إلى الدعاية على اللوحات الإعلانية الأخرى، «لتحقيق نزوة أخرى للرئيس».

كما أشار إلى الادعاءات الموجهة ضد مورينا، وهو حزب حذر من أنه انتهك القانون في عدة مناسبات، وهاجم المعهد الوطني للانتخابات لعدة أشهر من خلال هذه العملية التشاورية. «باختصار، كانت شبكة من الانتهاكات الخطيرة»، كتب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ في الجمهورية.

Acusó a Morena de violar la ley en reiteradas ocasiones (FOTO: CUARTOSCURO) Cuartoscuro

وأخيرا، حكم بأن الناس لم يصوتوا يوم الأحد الماضي لأنهم يمثلون بالفعل «أكاذيب وفساد» التحول الرابع. بالإضافة إلى ذلك، قال إن الشعب يتخلى عن الرئيس بسبب جميع المخالفات التي قام بها في جميع أنحاء إدارته.

«لقد أدرك شعب المكسيك بالفعل أكاذيب وفساد هذه الحكومة. هذا هو السبب في أنه لم يذهب للتصويت. لقد أصبح من الواضح أن شعب المكسيك يتخلى عن لوبيز أوبرادور. لقد قاموا بتحويل الموارد العامة. لقد انتهكوا الدستور، وعلى أي حال، فشلوا»، كتبت كينيا لوبيز رابادان.

استجاب مستخدمو هذه الشبكة الاجتماعية على الفور. استجوبها البعض حول ما إذا كانت المعارضة ستفعل أي شيء حيال ذلك أو سترسل رسائل فقط على الشبكات الاجتماعية لمنع تقدم الربع الرابع في المكسيك.

من جانبهم، ذكر قطاع آخر من الناس التخويف الذي تلقاه بعض السياسيين المعارضين خارج مجلس النواب قبل مناقشة الإصلاح الكهربائي، حيث تم لصق بعض الملصقات باسم بعض المسؤولين بالإضافة إلى السؤال «القومي أو الخائن للبلاد؟» .

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