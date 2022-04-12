How the natural asymmetries of the brain affect the reading ability of each person

القدرة على تعيين الحروف إلى أصوات الكلام المقابلة، أو المعالجة السمعية، أمر بالغ الأهمية لتصبح قارئًا كفؤًا. هناك اختلاف كبير في قدرات المعالجة الصوتية ويرجع ذلك جزئيًا إلى التأثيرات الجينية. كما تم ربط الاختلافات الفردية في المعالجة ببنيات الدماغ المتنوعة، حتى داخل مجموعة راسخة من مناطق الدماغ التي تدعم مثل هذه المعالجة. اقترحت مجموعة من العلماء أن الدرجة التي تظهر بها هذه المناطق عدم تناسق نصف الكرة الأرضية في الهيكل و/أو الوظيفة قد تفسر الاختلافات الفردية في المهارات اللغوية.

يظهر الدماغ البشري عدم تناسق واضح. في دقة المعالجة الصوتية، تظهر هذه المناطق نشاطًا أكبر في نصف الكرة الأيسر مما كانت عليه في نصف الكرة الأيمن. على وجه التحديد، هذه المهام، على سبيل المثال، اختيار قافية، تسبب زيادة النشاط إلى اليسار في gyri supramarginal، الجبهي السفلي، الزماني العلوي والظهري cingulate gyri.

في الآونة الأخيرة، ذكرت مجموعة من الباحثين بقيادة مارك إيكيرت في الجامعة الطبية في ساوث كارولينا، الولايات المتحدة، أن نظريتين متعارضتين على ما يبدو حول معالجة اللغة صحيحة.

تظهر الدراسة، التي نشرت في مجلة الوصول المفتوح PLOS Biology، أن عدم تناسق أكبر في الدماغ الأيسر يمكن أن يتنبأ بأداء متوسط أو تجاوز في القدرة على القراءة، اعتمادًا على ما إذا كان التحليل يتم على الدماغ بأكمله أو في مناطق محددة.

Una mayor asimetría del cerebro izquierdo puede predecir tanto un rendimiento promedio o superador en la capacidad de lectura, dependiendo de si el análisis se realiza en todo el cerebro o en regiones específicas (Getty) Esthermm | Getty Images

تعد القدرة على تحويل الرموز المكتوبة بطلاقة إلى أصوات كلام جانبًا أساسيًا للقراءة يختلف من شخص لآخر ويصعب على أولئك الذين يعانون من ظروف تفاضلية، مثل عسر القراءة. في حين أن عدم التناسق الهيكلي بين الجانبين الأيمن والأيسر من الدماغ يبدو أنه مرتبط بهذه القدرة، بالضبط كيف يبقى لغزا .

باستخدام فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي الهيكلية في أكثر من 700 طفل وبالغ، جنبًا إلى جنب مع اختبار قراءة الكلمات الزائفة وطريقة رياضية تسمى التماثل المستمر، أثبت بحث جديد أجراه متخصصون في جامعة ساوث كارولينا كيف يجب أن تؤثر نظريتين متعارضتين حول كيفية تأثير عدم تناسق الدماغ يمكن أن تتزامن المعالجة الصوتية في النتائج.

طور الباحثون طريقة لتحديد مستويات عدم تناسق الدماغ من التصوير بالرنين المغناطيسي باستخدام التماثل المستمر. ووجدوا أنه عند النظر في موقع المنطقة الأكثر غير المتماثلة لكل فرد، كان عدم تناسق أكبر في الدماغ الأيسر مرتبطًا بقدرة قراءة أفضل للكلمات الزائفة. هذا يدعم فرضية إضفاء الطابع الجانبي للدماغ.

في نفس الوقت, وجدوا أن عدم التماثل الأيسر الأكبر في مناطق محددة, بما في ذلك منطقة التخطيط الحركي تسمى منطقة Brodmann 8 ومنطقة مراقبة الأداء تسمى cingulate الظهرية, ارتبطت بمتوسط قدرة القراءة, دعم فرضية توجيه. وتجدر الإشارة إلى أن القدرة على قراءة الكلمات الزائفة لم تكن مرتبطة باستمرار بعدم التماثل في مناطق الدماغ التي، ومع ذلك، من المعروف أنها مهمة لوظائف لغوية محددة.

En la medida en que las asimetrías estructurales tienen un papel causal en el desarrollo de las habilidades de procesamiento fonológico en lugar de reflejar la consecuencia del desarrollo atípico del lenguaje CAROL YEPES | Getty Images

ومع ذلك، بالنسبة للمتخصصين، يبقى دراسة كيفية تأثير عدم التماثل الهيكلي اليسار/الأيمن في الدماغ على أنواع أخرى من مهارات القراءة والتأثير على وظائف شبكة اللغة اليسرى. يقترح إيكيرت أن النتائج التي توصل إليها تشير إلى أنه «على مستوى السكان، ترتبط عدم تناسق الدماغ الهيكلي بالتطور الطبيعي لقدرة معالجة صوت الكلام التي تعتبر مهمة لإنشاء قراءة مختصة».

إلى الحد الذي تلعب فيه عدم التماثل الهيكلي دورًا سببيًا في تطوير مهارات المعالجة الصوتية بدلاً من عكس نتيجة تطور اللغة غير النمطي, «تشير نتائج هذه الدراسة إلى الحاجة إلى إعادة التفكير في التفسيرات حول كيف تكمن مثل هذه اللاتناسق وراء التعبير الشفوي. والمهارات اللغوية المكتوبة»، خلص المتخصصون.

يحذر إيكيرت من أن «فرضيات تحويل الدماغ وتوجيهه قد تكون صالحة، ولكن على مستويات مختلفة من تنظيم الدماغ ووظيفته». قد تسمح درجة أكبر من عدم التماثل داخل نصف الكرة الأيسر بمعالجة صوتية أكثر كفاءة, ربما بسبب التخصص الأكبر لذلك نصف الكرة الأرضية. قد يكون لدى الأشخاص المعرضين لخطر ضعف المعالجة الصوتية وظيفة محفوظة نسبيًا بسبب التطور غير المتماثل لمناطق الدماغ التي تعمل على مراقبة الأداء».

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