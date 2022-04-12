هيكتور فابيو زامورا، العبقري المصور الصحفي الذي ترك إرثًا لا يقدر بثمن للصحافة الكولومبية

قبل ذكر جزء صغير من إرثه، من الضروري تذكر قصة جمعها هيكتور فابيو زامورا عن قطط Mompox (بوليفار) والتي رافقها، بالطبع، معرض حيث كانت القطط التي تحرس المقبرة البلدية هي النماذج التي يمكن أن تظهر جيدًا في حقيبة من طعام الحيوانات.

«تأسست مقبرة مقاطعة Mompox في عام 1831 بعد أن أوصى خوسيه سيليستينو موتيس نائب الملك بيدرو دي مندينويتا لبناء واحدة خارج المدينة لأسباب صحية. ولكن أبعد من أهميتها التاريخية، فهي أيضًا مركز حكاية معينة يكون فيها ما لا يقل عن اثني عشر قطط تعيش في منتصف المقابر التي تعود إلى قرون من الزمان هي الأبطال.

يستحق الواقعية السحرية، يعود تاريخه إلى وفاة ألفريدو سيرانو روبيو، ابن عمدة سابق لـ Mompox والمعروف باسم «القط». وقال المصور الصحفي الأرمني المولد الذي تم ربطه منذ عام 1998 بدار نشر El Tiempo، ودمج نفسه هناك كمرجع في حرفته، ورؤية من خلال عدساته ما لا يستطيع الآخرون رؤيته: قصص بصرية في أماكن غير متوقعة.

Foto tomada por Héctor Fabio Zamora en el municipio de Mompox, en cuyo cementerio habitan 'Los gatos de Mompox'. FOTO: Vía Instagram (hectorfabiozamora)

في الأماكن الأقل تفكيرًا هي المكان الذي تحدث فيه أفضل القصص، ولم يعرف زامورا كيفية تحقيق هذه الفرضية أكثر من كافية، لسبب ما كان المعلم الذي استفاد منه العشرات من طلاب جامعة ديل روزاريو من البداية إلى النهاية، وتعلم أن يكون لديك ما كليات الاجتماعية الاتصال يدعو «رائحة صحفية»، التي أظهرها من خلال الصور التي أصبحت القصص والشجب والحقائق.

ربما كان أحد أكثر اللقطات التي تم تكرارها - وتذكرها - هي تلك التي حصل عليها خلال الإضراب الوطني لعام 2019، عندما ركله وكيل إسماد في بوغوتا في الوجه النظيف لامرأة شابة. في ذلك المشهد، في ذلك اليوم، كانت زامورا مع كاميرتها في متناول اليد، تسحب المصراع الذي ترك سلسلة من أربع صور أعطت مرة أخرى سردًا لإساءة معاملة الشرطة التي يتم الإبلاغ عنها باستمرار خلال المظاهرات في البلاد.

تم التقاط قصة أخرى من قصصه المرئية في عام 2013 وكانت تلك التي أطلق عليها هو نفسه «قبلة الأمل» (أطلق عليها اسم El Tiempo باسم «قبلة البرنز») والتي ولدت في وسط مدينة بوغوتا خلال عمليات الشرطة، برئاسة العمدة غوستافو بترو، في القطاع المعروف باسم «La L». كانت هناك ولادة البطاقة البريدية التي أصبحت حرفيا قطعة فنية، لأنه عند مدخل شارع 26 هناك كتابات مخصصة لتلك القبلة بين اثنين من سكان الشوارع.

«(...) بالنسبة لي هو انعكاس واضح لماهية البشر: أعتقد أن الشيء المهم في هذه اللحظة هو التفكير في أنه في مكان كان فيه الكثير من الدمار، الكثير من الخسائر البشرية، حيث تم العثور على الكثير من الأشياء السلبية، كان هناك هذا»، كما يقول أثناء عرض الصورة المطبوعة على التصوير الفوتوغرافي ورق. وأعتقد أنه عندما يكون هناك حب، هناك إيمان وأمل»، قال المراسل لنفس المنزل الذي ساعد في توحيده كمدرس.

'El beso del Bronx' se convirtió en una de las capturas más importantes de Héctor Fabio Zamora durante su ejercicio como reportero gráfico de El Tiempo. FOTO: Vía Twitter (@zamorahectorf)

المعلم، الزميل، الصديق، المعلم الذي أصبح رفيقًا لعشرات الممارسين الذين ساروا عبر هذا المنفذ الإعلامي، تم تذكره من قبل العديد من الصحفيين الآخرين الذين تعلموا، صباح يوم الاثنين الحادي عشر، وفاة أحد المصورين الصحفيين الأكثر قيمة في البلاد في مانيزاليس بسبب أسباب طبيعية.

تم تناول صور الصراع المسلح والمظاهر، وكذلك المناظر الطبيعية واليومية والاجتماعية من قبل عدسات المصور المتوسطة والطويلة المدى، التي لن يتم تذكرها فقط لفوزها بجائزة سيمون بوليفار في عامي 2019 و 2020، أو لكونها تستحق ألفونسو بونيلا أراغون , من مكتب كالي مايور في عام 2005, و لكن أيضا لكونه ذلك المعلم و الزميل الذي, على الرغم من الاعتراف الوطني, لم يفشل في معاملة الطلاب و الزملاء في الرسم على قدم المساواة.

كان هيكتور فابيو زامورا مسؤولاً عن التقاط لحظات غير مسبوقة من خلال التصوير الفوتوغرافي، وسيكون طلابه وزملاؤه الذين لديهم مصدر إلهامهم مسؤولين عن الحفاظ على هذا الإرث على قيد الحياة بحيث، استنادًا إلى صورة قطة تقف على شاهد قبر، قصة تحرك المئات يمكن إخبار الناس.

وطوال يوم الاثنين، نعى عدة حفنة من الصحفيين والطلاب وحتى الشخصيات السياسية مثل غوستافو بترو وفاة الصحفي، وليس قبل تذكر جزء من عمله الذي هو ملهم العديد من الصحفيين.

FOTO: Vía Twitter (@nataliaescribe)

FOTO: Vía Twitter (@petrogustavo)

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