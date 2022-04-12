«إنه لا يعرف كيف يخسر»: قام خافيير لوزانو بتجريم هجمات إبيغمينيو إيبارا على INE

رفض خافيير لوزانو ألاركون، الرئيس السابق لوزارة العمل والضمان الاجتماعي (STPS)، مواقف إبيغمينيو إيبار ضد المعهد الوطني الانتخابي (INE) بعد التشاور مع إلغاء الولاية.

من خلال حسابه الرسمي على تويتر، وصف ناشط حزب العمل الوطني (PAN) شخصية زميله الصحفي بأنها «مثيرة للاشمئزاز»، بالإضافة إلى «مدافع عن العنف»، بعد أن أعرب مؤسس Argos Comunicación عن عدم رضاه عن عمل الانتخابات سلطة.

وبالمثل، في التغريدة التي كتبها سياسي PAN، قال إن الشخصية القريبة من التحول الرابع لا تعرف كيف تخسر، لذا فإن هجماته المستمرة ترجع إلى حقيقة أنهم يريدون تغيير القواعد حتى لا يفترضوا الهزيمة التي من المفترض أن تحدث في عام 2024.

«يا له من رجل مثير للاشمئزاز. هذا المعتدي على العنف، Epigmenio Ibarra، (أنا لا أسرقله لأنه قد حجبني) ليس فقط أنه لا يعرف كيف يخسر، لكنه يشرع في هجوم غير مبرر ضد @INEMexico. أنا لا أفهم كيف @CiroGomezL لديه ذلك في الفضاء له. #YoDefiendoAlINE»، حكم عليه هذا الثلاثاء، 12 أبريل.

Javier Lozano rechazó posicionamientos de Ibarra contra el INE (Foto: Twitter/@JLozanoA)

قبل وأثناء وبعد إلغاء مشاورة الولاية التي خضع لها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) في 10 أبريل، كانت إيبارا واحدة من النقاد الرئيسيين للطريقة التي نظمت بها INE العملية.

وحافظ على ذلك حتى الساعة 20:00 (بتوقيت وسط المكسيك) يوم الأحد الماضي عندما، بعد الإعلان عن النتائج الأولى لممارسة الديمقراطية التشاركية، ألقى باللوم على السلطة الانتخابية لإعاقة العملية وعدم وضع جميع الصناديق المطلوبة.

كما أطلق نفسه ضد المستشارين لورينزو كوردوفا وسيرو موراياما وأكد أنهما هما اللذان تم إلغاؤهما، لأن المواطنين، كما قال، قرروا الخروج والإدلاء بأصواتهم، على الرغم من عدم نشر المشاورة.

Ibarra volvió a cuestionar lo hecho por el INE (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

بالإضافة إلى ما سبق، أخبر الصحفي الهيئة أنه نظم «مشاورة لطيفة»، لأنه، من وجهة نظره، لم يتم شرح السكان لأهمية مثل هذه الممارسة في الحياة الديمقراطية للبلاد.

وبعد ذلك، أنهى أطروحته بإلقاء نفسه بكل شيء ضد عضو المجلس الرئيس لورينزو كوردوفا، الذي اتهم بالعمل في قيادة «الحق» لتقديم حجج إلى الأخير لتشويه سمعة ممارسة الديمقراطية التشاركية.

«لقد خانت INE الديمقراطية اليوم؛ لقد خانها منذ شهور. وقال في الحدث الذي قاده ماريو ديلجادو، زعيم حركة التجديد الوطنية (مورينا)، إن جميع حجج اليمين المحافظ مستمدة من تصريحات لورنزو كوردوفا، الأيديولوج العظيم للفعل المناهض للديمقراطية».

Lorenzo Córdova encabezó conferencia del INE (Foto: INE)

وفي الوقت نفسه، على الرغم من الانتقادات، وصف كوردوفا فيانيلو مرارًا وتكرارًا إلغاء الانتداب بأنه ناجح، وذلك بفضل العمل الذي قام به جميع موظفي المعهد الوطني للإحصاء، لذلك أكد أن المعهد سيستمر في التقدم لسنوات عديدة أخرى.

وأشار أيضا إلى أن المكسيك في سلام بعد عملية ديمقراطية، لأن السلطة الانتخابية ظلت مؤسسة نموذجية في البلد، وعلى الرغم من المحاولات التي بذلت «لتشويه سمعة»، لا تزال ثقة المواطنين مستمرة.

استمر في القراءة: