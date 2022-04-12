خمسة أفلام وثائقية ستمثل السينما الكولومبية في مهرجان HotDocs في كندا

السينما الكولومبية موجودة مرة أخرى في العالم, هذه المرة, من أهم مهرجان وثائقي في أمريكا الشمالية: HotDocs; هناك, سيتم عرض أربعة معارض وطنية مع فرضية توسيع الفن السابع الذي صنعته الشخصيات الوطنية وصانعي الأفلام إلى معظم الكوكب.

يعد مهرجان Hot Docs الدولي للأفلام الوثائقية في كندا واحدًا من أكثر المهرجانات التقليدية في ذلك البلد و, بهذا الترتيب من الأفكار, الذي له أكبر صلة بالنوع الوثائقي في هذه المنطقة. منذ عام 1993، أصبح هذا المهرجان ذا أهمية كبيرة للنقاد ومخرجي الأفلام ليس فقط من الولايات المتحدة وكندا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تنظيم هذا الاجتماع مسؤول عن إدارة صناديق الإنتاج المختلفة وتنفيذ برامج الإنتاج على مدار عام، بما في ذلك Doc Soup و Hot Docs Showcase. الآن، لهذا العام سيكون هناك أربعة أفلام وثائقية كولومبية ليتم عرضها كجزء من هذا المهرجان.

هذا العام، ستعقد النسخة 29 من المهرجان في الفترة من 28 أبريل إلى 8 مايو؛ هناك، سيتم عرض الأشكال السمعية والبصرية التي عناصرها الرئيسية هي الهجرة والطبيعة والبيئة، تلك التي سيشاهدها المعجبون وهواة الأفلام ونقاد هذا الشكل السينمائي.

أول فيلم يتم تقديمه سيكون فيلم «أليس»، وهو فيلم من إخراج نيكولاس فان هيميلريك وكلير فايسكوبف، اللذان يطلبان أولاً من العديد من الشابات إغلاق أعينهن حتى يتخيلوا قصة زميل جديد في الصف، وهو خيالي ويحمل نفس اسم الفيلم. هذه هي الطريقة التي تبدأ بها القصة التي تركز على شوارع بوغوتا القاتمة.

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مع ظهور القصة، يظهر المخرجون أن ما بدأ كخيال ينتهي به المطاف على مستوى الواقع، مما يجعل الأبطال يرون، من خلال أليس ومنظور مختلف، واقعهم الخاص. كما يصبح تمرينًا في عرض التجارب التي تركز على ماضي المشاركين في اللقطات.

«أليس» يصل إلى مهرجان الفيلم الكندي بعد حصوله على كريستال بير وجائزة تيدي لأفضل فيلم في النسخة 72 من مهرجان برلين السينمائي. بالإضافة إلى ذلك، سيكون جزءًا من قسم «صنع في تشيلي»، نظرًا لأن الإنتاج المشترك للأقلية كان من ذلك البلد.

«صوتي» كان لها دخول منتصر في صناعة السينما عندما تم عرضه لأول مرة عالميًا في منتدى برلينالي. الآن، يتعلق الأمر بـ HotDocs في فئة الطيف الكندي. يروي هذا الفيلم للمخرجة الكندية الكولومبية لينا رودريغيز قصة مارينيلا، وهي امرأة ولدت في الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية ولكنها أعيدت إلى كولومبيا في سن الرابعة. الآن، كونها امرأة بالغة، تعود إلى المكان الذي ولدت فيه في خضم أحاسيس مختلفة.

جنبا إلى جنب معها، يشارك مهاجرون لاتينيون آخران تجاربهما حول ما كان الشتات الذي وقعا ضحاياه. تواجههم الذاكرة واللغة والتقاليد مع بعضهم البعض في هذه القصة التي تحافظ على هوياتهم مخفية.

«لا علاقة»، بقلم غييرمو مونكايو، ستظهر لأول مرة في قسم «السراويل القصيرة». إنه، في الأساس، فيلم مضمن في فيلم آخر: فهو يجمع بين الخيال الذي أعيد إنشاؤه بواسطة حارس حديقة الحيوان الذي يكافح من أجل تحسين التعايش مع ابنته، بالإضافة إلى مراسلات المخرج الحقيقية مع أخيه بعد صمت يصم الآذان والأيقونية التي تظهر في تمساح يعاني من الاكتئاب. أيضًا، سيتم عرض «When the Shot»، وهو إنتاج مشترك من إنتاج كولومبيا وهولندا، لأول مرة عالميًا.

إنها رواية من منظور الشخص الأول تضع المشاهد في مكان المخرج الذي يعاني من هجوم، ويشعر بالقلق الناتج عن العنف. مزيج من الدم مع التوقعات والمناظر الطبيعية المألوفة، وإن كانت مختلة.

أخيرًا، سيتم عرض منتدى المستندات الساخنة (الذي يتحدث عن تمويل المشروع) «ميليسوثاندو»، من قبل الكاتب ميليسوثاندو بونجيلا والذي يعني التعاون بين كولومبيا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا. إنه يمثل شخصية الحب في سياق عرقي.

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