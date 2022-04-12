سيغامر إميليو ماركوس بالدخول إلى المنطقة المكسيكية بعد مشاركته في مسلسل «El Ultimo Rey»

بعد مشاركته المثيرة للجدل في المسلسلات الحيوية لفيسنتي فرنانديز، لم يخف El Ultimo Rey: The People، إميليو ماركوس أوسوريو، رغبته في إضافة مجال جديد من الخبرة إلى مسيرته القصيرة ولكنها ملفتة للنظر بالفعل، كما أوضح ابن خوان أوسوريو ونيوركا ماركوس أنه أحب الانضمام إلى النوع الإقليمي المكسيكي.

في مقابلة لصباح Televisa، Hoy وبعد نجاح الموسم الأول من سلسلة السيرة الذاتية لفيسنتي فرنانديز التي أنتجها سلفه، اعترف إميليو ماركوس بأن شخصيته غيرت حياته، لذلك لا يستبعد إمكانية المغامرة في هذا النوع الموسيقي.

«في الموسيقى، أنا حرفيا تماما في التقليدية، mariachi. أنا حقا لا أعمل أي شيء بمفردي الآن، كان التركيز كله يجب أن يكون للمسلسل. وقال المترجم البالغ من العمر 19 عاما: «إذا كنت أقوم بإعداد هذا لفترة طويلة، فإن الهدف هو السماح له بالرحيل ومعرفة ما سيحدث بعد ذلك».

Así luce el actor como Alejandro Fernández (Foto:Instagram/@emilio.marcos)

في سلسلة السيرة الذاتية The Idol of Mexico، التي تنتجها Televisa و Univision، أعطى إميليو الحياة إلى نسخة شبابية من أليخاندرو فرنانديز، الذي تعرض لانتقادات شديدة على الشبكات الاجتماعية؛ ومع ذلك، بالنسبة لـ histrion الشاب والمغني المستقبلي، كان مشروعًا مهمًا للغاية لمواصلة اتخاذ خطوات في مسيرته الفنية zagal.

في وقت لاحق، تميز صديق الممثلة الشابة المعروفة، كارول إشبيلية، رغبته في المغامرة في النوع الإقليمي المكسيكي، ولكن مع الأشخاص الذين يرشدونه في خطواته الأولى في صناعة الموسيقى في هذا النوع، والتي غالبًا ما كان يعتبر شعارًا وطنيًا بفضل ما تم القيام به إل شارو دي هوينتيتان في الحياة.

El último Rey (Foto: Planeta)

عندما سئل عما إذا كان يشعر أنه قد نما في حياته المهنية، أكد المترجم الشاب أنه تعلم بالفعل العديد من الأشياء التي حسنت عمله، ولكن من وجهة نظره الشخصية يشعر أنه قد نما فقط في العمر وليس مهنيا.

«لم أشعر وكأنني نشأت، شعرت وكأنني تعلمت الكثير من الأشياء. تلك الأشياء التي تعلمتها ساعدتني على تسهيل الأمور بالنسبة لي في وقت لاحق»، صاغ التعليقات حول رغبته في الغناء في الموسيقى الإقليمية المكسيكية.

أخيرًا، اعترف الشاب بأنه من المهم استخدام الخبرة لتكون قادرًا على التغلب على الذات وبالتالي لا تبقى عالقة: «إذا أخذت التجربة، فسأبقى في نفس المكان. الشيء المهم هو عدم إزالة جلودك أبدًا، بل هو وضعها في الأعلى بحيث يندمج كل شيء».

(Foto: Instagram/emilio.marcos).

كان Emilio بنكًا للنقاط خلال أسبوع العرض الأول للمسلسل الحيوي؛ ومع ذلك، لم تكن النقاط الوحيدة التي تم طرحها حول هذا الموضوع، منذ ذلك الحين اتهم بعض المتفرجين histrion بالاستفادة من منصب والده كمنتج للحصول على دور El Potrillo .

من ناحية أخرى، سيكون هذا هو النوع الثاني الذي سيدخل فيه ابن خوان أوسوريو ونيوركا ماركوس، في نهاية عام 2021، شارك إميليو من خلال شبكاته الاجتماعية أحدث إنتاج موسيقي منفرد له مع ماني دي لا بارا للموضوع الرئيسي للرواية ماذا يحدث لعائلتي من خلال شبكاته الاجتماعية.

إميليو أوسوريو ماركوس، في مكسيكو سيتي وكطفل بدأ حياته المهنية كممثل.

في عام 2017 قدمت أول ظهور لها كمغنية، ولكن لم يكن حتى عام 2018 أنها أصدرت أول EP Emilio لها. في 15 مايو 2019، أصدرت أول ألبوم منفرد لها يحتوي على 12 أغنية ناجحة. بعد انتظار طويل، في أبريل 2020، أصدرت أنجح أغنية Danzón. في وقت لاحق، سيصدر في يونيو 2020 أغنية Hoy Me Tengo Que Ir.

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