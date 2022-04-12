إصلاح الكهرباء: سيتم التصويت على المبادرة التي كانت «ميتة» في عيد الفصح

España, Francia, Italia, Grecia y Rumanía, pidieron este miércoles una reforma del mercado eléctrico en la Unión Europea (UE), después de que Alemania, Países Bajos y otros siete países reclamaran lo contrario, en línea con la postura que defiende la Comisión Europea. EFE/LUIS TEJIDO

أخيرًا، قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على الإصلاح الكهربائي للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) لمدة خمسة أيام، لأنه كان من المقرر التصويت على المبادرة يوم الثلاثاء 12، ولكن بفضل قرار مجلس الإدارة في سان لازارو، تقرر أنه سيتم تشغيله الأحد 17.

من جانب المعارضة البرلمانية (PRI، PAN، PRD و MC)، أثناء المناقشة في اللجان المتحدة للنقاط الدستورية والطاقة، تم التأكيد مرارًا وتكرارًا على أن المبادرة كانت بالفعل «ميتة»، ومن المفارقات أن الهيئة التشريعية أعادت جدولة مناقشة هذه المبادرة والتصويت عليها قبل الجلسة العامة ليوم عيد الفصح من الأسبوع المقدس.

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