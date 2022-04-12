«إل برونكو» مرتبط بالملاحقة القضائية لإساءة استخدام السلطة

خايمي رودريغيز كالديرون، المعروف باسم إل برونكو، الذي كان أول حاكم مستقل لولاية نويفو ليون، سيتم الآن التحقيق معه ومحاكمته بتهمة ارتكاب جريمة ثانية، وهي أخبار جاءت إليه بعد مغادرته السجن لفترة وجيزة.

قام إدواردو هويويلا أوروزكو، القاضي المشرف، بربط الحاكم السابق بالمحاكمة على جريمة إساءة استخدام السلطة المزعومة، الناتجة عن التحقيق في قضية طلب نظام النقل المعروف في الولاية باسم إيكوفيا.

تم تأجيل جلسة الاستماع هذه بعد أن شعر المسؤول السابق بعدم الراحة في بطنه، ولهذا السبب تم نقله إلى مستشفى متروبوليتان في مدينة مونتيري، في نويفو ليون، لرعايته العاجلة.

وبمجرد وصولها إلى المستشفى، أجريت لها فحص التصوير المقطعي وحتى الأشعة السينية بسبب معاناتها من التهاب الرتج، الذي تفاقم في الأيام الأخيرة؛ أي أكياس أو جيوب في الأمعاء تسبب ألم أسفل الظهر.

El Bronco fue vinculado a proceso por un segundo delito, el de abuso de autoridad FOTO: CUARTOSCURO.COM

تم تحذير ذلك من قبل أطباء برونكو أنفسهم إلى سلطات سجن أبوداكا، حتى يمكن علاجه بأدوات أكبر.

أصبح وصول البرونكو إلى المستشفى معروفًا بعد نشر صور شوهدت فيها الحاكم السابق وهو يدخل على قدمه إلى المستشفى برفقة عملاء أمن الدولة. بعد بضع ساعات، دخل السجن مرة أخرى.

بدأت هذه العملية الجديدة بعد التنديد والتحقيق في الاستيلاء غير القانوني المزعوم وضمان ممتلكات فرد عادي دون تعويضه وفقا للقانون، وفقا لصحيفة ميلينيو.

وبهذا المعنى، يمكن اعتبار انتهاك اليقين القانوني والملكية الخاصة إساءة استخدام محتملة للسلطة من قبل الحاكم السابق لولاية نويفو ليون، في شمال المكسيك.

El Bronco fue vinculado a mediados de marzo por supuestamente desviar recursos de su campaña FOTO: ARCHIVO / CUARTOSCURO.COM

فقط في 17 مارس، بعد أيام قليلة من اعتقاله من قبل السلطات النيولية، ارتبط خايمي رودريغيز كالديرون بالمحاكمة من قبل قاض إشرافي، متهم تحويل موارد حملته الانتخابية الرئاسية في انتخابات 2018.

منح خادم محكمة المقاطعة الأولى في المسائل الجنائية رئيس الدولة السابق تعليقًا مؤقتًا للأمبارو، بعد أن روج دفاع برونكو لهذا الاستئناف بعد اعتقاله.

تم تقديم الأمبارو غير المباشر إلى المحكمة الجنائية الجزئية الأولى في نويفو ليون. ويدعي أنه ظل محروماً من حريته، وعلى وجه التحديد أنه أُلقي القبض عليه بصورة غير قانونية، وأنه احتُجز تعسفاً.

ألقي القبض على خايمي رودريغيز كالديرون في 15 مارس 2022 في بلدية الجنرال تيران، حيث شارك وكلاء مكتب المدعي العام المتخصص في الجرائم الانتخابية، الذين نقلوه إلى السجن 2 نورتي دي أبوداكا، حيث يمكن أن يبقى إذا أمر من القاضي المشرف.

El Bronco fue detenido a mediados de marzo de 2022 FOTO: ARCHIVO / CUARTOSCURO.COM

وفقا للصحفي ماريو مالدونادو، من إل يونيفرسال، استخدم أحد الوكلاء هاتفه المحمول لإظهار رودريغيز مذكرة توقيف كالديرون، الذي حاول إقناعهم بمرافقته إلى مزرعته، حيث يعاملهم «كما يستحقون».

وقال له المدعون العامون: «علينا أن نأخذه على سيارة الدورية»، لذلك عرف إل برونكو أنه لم يعد قادرا على فعل أي شيء لمنع اعتقاله، لذلك اقترب من مجموعة الأصدقاء وقال: «لقد أفسدت بالفعل اللحم المشوي لهم»، ودخل في الدورية التي أشارت إليه.

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