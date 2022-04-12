Edomex: العنف لا يتوقف، والقتال في حانة في إكستابالوكا ترك أربعة قتلى وسبعة جرحى

بدأ مكتب المدعي العام لولاية المكسيك (FGJEM) التحقيقات في الحادث الذي وقع في 11 أبريل في إكستابالوكا.

بدأت FGJEM مجلد التحقيق في القتل المحتمل لثلاثة أشخاص وإصابات سبعة آخرين بإطلاق النار في حانة تقع في كولونيا سانتا كروز تلاباكويا في إكستابالوكا.

وفقًا للمعلومات الواردة من وسائل الإعلام المحلية، «Happy Terrace»، كان البار الذي وقعت فيه الأحداث العنيفة مؤسسة افتتحت مؤخرًا.

أوضحت السلطات بالتفصيل أنه كان من الممكن أن يكون هناك قتال في مكان الحادث. من المفترض أنه بعد الاستماع إلى المناقشة الساخنة، رأى السكان المحليون أربعة أشخاص يغادرون المكان ذهبوا إلى سيارتهم، واستخرجوا أسلحة عادوا بها إلى الحانة وفتحوا النار على الناس داخل الحانة.

وأسفر الهجوم المزعوم عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفيات في المنطقة.

ومن شأن هذه الحقيقة أن تضيف إلى قائمة أعمال العنف التي و قعت مؤخرا في المكسيك: فقد تعرضت أسرة لهجوم من قبل جماعة مسلحة خلال الساعات الأولى من يوم الاثنين, 11 في بلدية تولتيبيك، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن من بين الأشخاص المتوفين أربعة قاصرين: ثلاث فتيات وصبي واحد، بالإضافة إلى ثلاث نساء ورجل واحد. وفي الوقت نفسه، تمكنت امرأة من النجاة من الهجوم وتم نقلها إلى مستشفى فيسنتي فيلادا، حيث تم الإبلاغ عن أنها في حالة حساسة. ومع ذلك، بعد لحظات تم الإعلان عن وفاته.

وتجدر الإشارة إلى أن الجثث السبع التي عثرت عليها السلطات قدمت لقطة دي غريس.

ولاية المكسيك هي واحدة من الولايات التي لديها أعلى مستويات وقوع الجريمة. وفقًا للأمانة التنفيذية لنظام الأمن العام للدولة، حتى الآن هذا العام 2022، تم تسجيل 62 ألف 129 جريمة من مختلف الأنواع في هذه الولاية.

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للمعهد الوطني للمرأة، فإن مكسيكو سيتي، وولاية المكسيك، وخاليسكو، وأغواسكاليينتس، وكيريتارو، هي الولايات التي يوجد فيها أعلى معدل للعنف القائم على نوع الجنس

بالإضافة إلى ذلك، في الشهر الأول من عام 2022، سجلت ولاية المكسيك زيادة بنسبة 13٪ في حدوث الجريمة مقارنة بنفس الشهر في فترة 2021: في يناير من ذلك العام، كانت هناك 27382 شكوى بينما في يناير 2022 تم تسجيل 30،987، وفقًا لبيانات من الجمهور الوطني نظام الأمان (SNSP).

FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO.COM Artemio Guerra

بالإضافة إلى ذلك، في التقرير الشهري لوزارة الأمن وحماية المواطنين (SSPC) في مارس، كان الكيان المكسيكي واحدًا من الولايات الست التي تمثل 50٪ من الولاية القضائية المشتركة للقتل المتعمد مع تسجيل 380 جريمة قتل في الشهر الثالث من العام وحده.

بالإضافة إلى ذلك، تكشف البيانات التي تمت الرجوع إليها في التقرير اليومي عن جرائم القتل المتعمدة التي تم إنشاؤها بواسطة فريق متعدد التخصصات شكله SSPC، أنه في يوم واحد فقط كان هناك 16 جريمة قتل متعمدة: 1 تشالكو، 1 في تشيمالهواكان، 4 في إكستابالوكا، 1 في ناوكالبان، 1 في تيكاماك و 8 آخرين في تولتيبيك.

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