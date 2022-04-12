زلزال في أوكايالي: زلزال 4.5 أثار جزع بوكاليبينوس

هزة أرضية في أوكايالي. زلزال أثار جزع pucallpinos بعد دقائق 01:28 مساء صباح يوم الثلاثاء 12 أبريل. وفقًا لبيانات IGP الرسمية، كان حجم الحركة التيلوريك 4.5 درجة وكان مركزها يقع في Ucayali.

يشير التقرير الصادر عن المعهد الجيوفيزيائي لبيرو إلى أن الزلزال وقع على بعد 38 كم جنوب غرب بوكالبا، العقيد بورتيلو - أوكايالي، على عمق 140 كيلومترًا.

حتى الآن، لم تبلغ السلطات المحلية في المعهد الوطني للدفاع المدني (إنديسي) بعد عن أضرار شخصية أو مادية بسبب الزلزال الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء 12 أبريل.

ماذا تفعل في حالة وقوع زلزال؟

- حافظ على الهدوء والذهاب إلى مناطق الأمان المنشأة.

- حضور وكن على دراية بالقصر وكبار السن والأشخاص ذوي القدرات المختلفة.

- الابتعاد عن النوافذ والأبواب الخارجية والجدران والمرايا والزجاج.

- ابعد نفسك عن الكابلات الكهربائية والأعمدة في الشارع.

- وأخيرا، تطلب السلطات الإقليمية في إنديسي التزام الهدوء وتحديد المناطق الآمنة داخل المنزل وخارجه لتجنب الأضرار.

- واحدة من الأدوات التي يجب الاحتفاظ بها في متناول اليد هي حقيبة الطوارئ مع الأقنعة والأدوات والكحول والأطعمة الأساسية المعلبة والراديو المحمول، وما إلى ذلك.

- بالإضافة إلى ذلك، ينصحون بوجود حقيبة ظهر طارئة تحتوي على أدوات وراديو محمول وأطعمة أساسية معلبة غير قابلة للتلف.

- ضع في اعتبارك أن بيرو تقع في منطقة تسمى حزام النار في المحيط الهادئ، حيث يتم تسجيل ما يقرب من 85٪ من النشاط الزلزالي في العالم.

حقيبة ظهر للطوارئ في حالة الزلزال

يجب أن تحتوي حقيبة ظهر الإنقاذ أو حقيبة الظهر الطارئة على عناصر أساسية لمواجهة اليوم الأول من الأزمة في حالة الطوارئ بعد الزلزال.

- مجموعة الإسعافات الأولية.

- مواد النظافة: جل مضاد للبكتيريا، ورق التواليت (وحدتان)، ومناشف اليد والوجه (4 وحدات) وأقمشة مبللة.

- الغذاء: الأغذية المعلبة (2 وحدة كحد أدنى)، حزم من ملفات تعريف الارتباط المياه، المياه المعبأة في زجاجات (2 لتر) وشريط الشوكولاته (2 وحدة).

- معطف: بطانيات الصوف (قطعتان)، نعال.

- المال: عملات معدنية.

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