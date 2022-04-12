سيتم التحقيق مع دانيال كوينتيرو لتورطه المزعوم في السياسة

Foto de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

بالنسبة للمواقف السياسية المختلفة من خلال حسابه على تويتر، وكذلك لبعض الردود التي من شأنها أن تشير إلى صالح للمرشح الحالي للميثاق التاريخي، قدم غوستافو بترو، عضو مجلس حزب المركز الديمقراطي، سيمون مولينا، شكوى إلى المدعي العام مكتب ضد دانيال كوينتيرو، عمدة ميديلين الحالي.

وسلم عضو المجلس وثيقة إلى الوزارة العامة تتكون من لقطات شاشة لشبكات كوينتيرو بالإضافة إلى مجموعات من كلماته إلى وسائل الإعلام المختلفة.

أحد المرفقات الرئيسية لدعوى مولينا هو صورة لرئيس البلدية تعرض إحدى البطاقات من الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 13 مارس والتي، على ما يبدو، كان الرئيس «سيغني» تصويته للائتلافات اليسارية التي ذهبت إلى صناديق الاقتراع.

شكوى عضو المجلس ليست الأولى بشأن موقف كوينتيرو؛ في السابق، نشأت شكاوى سعت إلى لفت انتباه مكتب المدعي العام فيما يتعلق بمظاهرات العمدة المختلفة لصالح الحركات اليسارية المختلفة.

واستفسر مولينا عن الأسباب التي دفعت الطلب إلى الوزارة العامة، قالت للنويفو سيغلو:

«يبدو لي أنه يتصرف بشكل غير لائق ويشارك في السياسة بوضوح لصالح حملة غوستافو بترو. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الشكاوى من قبل المقاولين والمسؤولين الذين يتم إتاحتها منذ حملة كوينتيرو والموارد العامة».

في الوثيقة المقدمة إلى هيئة البحث، تعمق عضو المجلس مولينا في الأسباب التي جعلته يطالب بالتحقيق مع أول رئيس لميديلين:

«هناك نظام للإعاقات لا يحترمه العمدة، وليس ذلك فحسب، بل يسخر منه في نظر الهيئات الإشرافية دون أي تصريح من الهيئات المختصة. أطلب التحقيق مع العمدة كوينتيرو كالي لتدخله في السياسة، منتهكًا جميع التشريعات التي تنظم سلوك الموظفين العموميين ورؤساء البلديات على وجه الخصوص»، يقرأ أحد ملفات الوثيقة التي يحتفظ بها مكتب المدعي العام.

آخر من التريلات التي استخدمها عضو المجلس للتنديد بكوينتيرو كالي، تمت صياغته في يونيو 2021، في ذروة حملة الاستدعاء ضد ولايته. بالنسبة لمولينا، فإن نشر العمدة هو، في الواقع، عصيان لقاعدة عدم التدخل في السياسة من قبل المسؤولين العموميين:

رئيس بلدية ميديلين، دانيال كوينتيرو، الذي سئل مؤخرا على راديو RCN La FM عن انتمائه السياسي، ردا على «كما قال خوان غابرييل ذات مرة، ما هو واضح غير مطلوب»، ذكر علاقة بعض المسؤولين بالقطاع السياسي، لأنه قبل أسابيع اثنين من سكرترياته استقال من منصبه للانضمام إلى حملة غوستافو بترو في أنتيوكيا وأيضا مع الميول السياسية لزوجته.

«أظهرت بعض وسائل الإعلام أن ديانا وفيرونيكا يقومان بجولات في أنتيوكيا ويحاولون أن يقولوا أن هذه مشاركة سياسية في نهاية المطاف ولا، السيدات الأوائل أو المدراء الاجتماعيون ليسوا موظفين عموميين، وإذا أعطيت ديانا للتصويت لأوريبي أو لمن تريد، فإنها لا تستطيع أن تقول لا»، قال رئيس بلدية ميديلين.

في الوقت الحالي، لم يعلق الرئيس على شكوى عضو المجلس صموئيل مولينا أمام مكتب المدعي العام للأمة.





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