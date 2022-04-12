«كبح حماسك»: أكد لاري ديفيد موسمًا جديدًا

لن يكون الموسم الحادي عشر من «كبح حماسك» هو الأخير حيث ادعى خالقه، لاري ديفيد، أنه سيكون لديهم واحد آخر. (HBO ماكس)

كبح حماسك، سلسلة HBO التي بدأت رحلتها في عام 2000، ستعرض موسمًا جديدًا. تم تقديم هذا التأكيد من قبل لاري ديفيد نفسه (كاتب السيناريو لمدة 7 سنوات من الكوميديا سينفيلد)، الممثل وكاتب السيناريو ومبدع المسلسل، خلال حدث إيمي نظمته DGA (نقابة المخرجين الأمريكية)، اتحاد مديري الولايات المتحدة، الذي استضافته HBO Max .

خلال هذا الحدث، تم عرض حلقة الموسم 11 المسماة The Watermon، بينما كانت حلقة نقاش مباشرة. قاد هذه المجموعة الصحفي ريتش أيسن، وضمت أيضًا لاري ديفيد، والمنتج التنفيذي جيف شافر، وممثلين من مسلسل جيف غارلين، سوزي إيسمان، جي بي سموف، شيريل هاينز وريتشارد لويس.

استخدم أيسن حسابه على تويتر للإعلان عن الأخبار:

«لذلك، تشرفت باستضافة لوحة @TheEmmys لكبح حماسك الليلة، هنا في لوس أنجلوس، مع معظم الممثلين، وسألت لاري ديفيد السؤال الأخير: «هل سيكون هناك موسم آخر من Curb؟ «لقد قال نعم»

على الرغم من أن المعلومات انتهت بهذا البيان، إلا أن معجبي هذه الكوميديا الفاخرة سرعان ما رددوا التغريدة وانفجروا بالعاطفة والتعليقات على الشبكات الاجتماعية. لكن احذر: تعمل السلسلة فقط إذا قرر ديفيد أن يكون مصدر إلهام وكتابة المزيد من الحلقات. دعونا نتذكر أن القصة حصلت على استراحة رائعة لمدة ست سنوات بين الموسمين 8 و 9، امتدت الفترة بين 2011 و 2017. الدفعة الأخيرة (الحادي عشر) بثت على HBO في ديسمبر وقال كيف لاري يكتشف أن هناك لص ميت غرق في حمام السباحة له. عدم وجود سياج الحماية المطلوب بموجب المرسوم المحلي، يتم ابتزاز لاري من قبل أقارب الرجل الميت ثم يقرر توظيف ابنة أخت اللص، ماريا صوفيا.

يمكن تعريف المسلسل على أنه نوع من السيرة الذاتية لخالقها، ديفيد، تميزت برؤيته السلبية للعالم وعصابه. كان كبح حماسك مرشحًا لأكثر من عشرين إيمي وخمسة غولدن غلوب.

تميز الموسم الماضي بنجوم ضيوف رائعين حيث اعتدنا على الخيال. من بينها، تمكن المعجبون من الاستمتاع بعمل تريسي أولمان، وودي هارلسون، وجولي بوين، وجون هام، وبيل هادر، ولوسي ليو، وسيث روجين، وإيلون جولد، وجوش جاد وألبرت بروكس.

قبل العرض الأول للموسم الحادي عشر، ذكر الممثل جي بي سموف في مقابلة أُعطيت لمجلة فارايتي أن: «لاري يمكنه مشاهدة المزيد من المواسم، والمزيد من الحلقات، والمزيد من القصص، اعتمادًا على ما هو متاح له. كلما تغير العالم، زاد عدد الألعاب التي يجب أن تلعب بها. إنه متحمس الآن، طاقته رائعة». في الوقت الحالي، سنكون قادرين على الاستمتاع بالمواسم الأحد عشر الكاملة على منصة البث من HBO Max، بينما ننتظر تفاصيل حول العرض الأول للدفعة الثانية عشرة.

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