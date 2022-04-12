سيسعى كولون إلى انتصار جديد في زيارته لسيرو بورتينيو: الوقت والتلفزيون والتشكيلات

هذا الثلاثاء سيبدأ اليوم الثاني من كأس ليبرتادوريس وأحد الأشخاص المسؤولين عن الذهاب إلى الميدان سيكون كولون، الذي يقود المجموعة G. سيكون لدى Santafesinos رحلة صعبة ضد سيرو بورتينو في نويفا أولا، حيث لعبوا نهائي كأس Sudamericana 2019 (وقعوا في تعريف المستقلة ديل فالي). سيكون الحكم التشيلي روبرتو توبار وسيتم بثه من قبل فوكس سبورتس 2 وستار+

أولئك الذين يقودون خوليو سيزار فالسيوني يمرون بهدية جيدة. على الصعيد الدولي، بدأوا حياتهم المهنية بفوز 2-1 على بينارول، مما يسمح لهم بمشاهدة الجميع من الأعلى في منطقتهم. بالإضافة إلى ذلك، فهي واحدة من أبطال كأس الرابطة.

وصلوا إلى هذا الالتزام بعد التعادل 2 إلى 2 ضد روزاريو سنترال كزائر مع تشكيلة بديلة. مع 13 وحدة يظهر في المركز الخامس، على مسافة قريبة من الدخول إلى منطقة المرحلة النهائية (ثلاث نقاط وراء تيغري، ألدوسيفي وبوكا جونيورز). قبل كانالا، فقط فاكوندو غارسيس، كريستيان برناردي، رودريغو أليندرو وفيدريكو ليتورا (بسبب إصابة كريستيان فيغا) أضاف دقائق.

بدأ السكان المحليون، من جانبهم، رحلتهم في البطولة مع المساواة 0-0 في منزل منافسهم الكلاسيكي، أوليمبيا. تأتي تلك من Chiqui Arce، في بطولة باراغواي، من مطابقة بدون أهداف ضد الجنرال كاباليرو، مما يضعهم في المركز الثاني بـ 22 وحدة، ثلاثة أقل من ليبرتاد.

سيأخذ الأرجنتينيون كلاوديو أكينو (جودوي كروز السابق و Independiente) ولويس فارينيا (المولود من أكاديمية السباق) مكانًا على مقاعد البدلاء البديلة.

التكوينات المحتملة:

سيرو بورتينيو: جان؛ ألبرتو إسبينولا، خوان باتينيو، أليكسيس دوارتي، ليوناردو ريفاس؛ روبرت بيريس دا موتا؛ آلان بينيتز، أنخيل كاردوزو، رافائيل كاراسكال، سيرجيو دياز وفرناندو روميرو. DT: فرانسيسكو آرسي.

كولومبوس: ليوناردو بوريان؛ فاكوندو غارسيس، باولو غولتز، رافائيل ديلغادو؛ فيديريكو ليرتورا؛ إريك ميزا، رودريغو أليندرو، كريستيان برناردي، أندرو توتن؛ لوكاس بلتران ولويس رودريغيز. DT: يوليوس قيصر فالسيوني.

الملعب: لا نويفا أولا

الحكم: روبرتو توبار (تشيلي)

هورا: 19.15

التلفزيون: فوكس سبورتس 2 وستار+

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