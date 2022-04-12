يمكن أن تكون كولومبيا قوة في القنب الطبي: رودولفو هيرنانديز

يعرف المرشح المستقل رودولفو هيرنانديز (Piedecuesta، 1945) في خطته الحكومية بأنه «بديل ممتاز في برنامج استبدال المحاصيل»، يعتقد أن صناعة القنب الطبي ستولد 1.3 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030، والتي ستكون مصدرًا مهمًا للدخل كولومبيا.

بالنسبة لهيرنانديز، الذي يتميز بأسلوب مباشر في تقديم أفكاره، فإن تنفيذ مثل هذه الصناعة في البلاد من شأنه أن يحسن توزيع الأسهم والدخل من خلال الترويج المباشر للوظائف لـ 44،000 شخص في السنوات القادمة.

«أحد المنتجات التي يمكن أن تصبح فيها البلاد قوية جدا هو القنب الطبي، حيث أن هناك الكثير من الأراضي التي يمكن تخصيصها لهذا المحصول الواعد، كما يتضح من كمية كبيرة من الاستثمار الأجنبي الذي حان لإنتاجه في العديد من مناطق البلاد. يمكن عمليا زراعة القنب في جميع أنحاء البلاد ويمكن أن يكون بديلا ممتازا في برنامج استبدال المحاصيل»، وقال المرشح في عرض برنامجه الحكومي.

اعتمد هيرنانديز على دراسة أجراها Fedesarrollo أشارت إلى أن صناعة الماريجوانا الطبية ستولد صادرات أكثر من 1.7 مليار دولار بحلول عام 2030 - وهو الرقم الذي استخدمه المرشح كمبرر لحجته:

وقال المرشح: «مع هذه الصورة المشجعة والأمثلة الواعدة مثل تلك المذكورة، يمكن اعتبار أنه إذا تم اتخاذ إجراءات إبداعية في التنمية الصناعية، يمكن للبلاد حتى زيادة توقعاتها والمساهمة أيضًا في تحسين مؤشرات الأسهم الخاصة بها».

وبالإضافة إلى اعتبار القنب الطبي «محركا» للاقتصاد في حالة وجود حكومة في نهاية المطاف من هيرنانديز، اعتبر الأخير أن إنتاج الخشخاش والكوكا، وخاصة في المشتقات النفطية، ينبغي أن تكون صناعية.

ولا سيما في حالة الحد من العنف في المناطق المسلحة المتضررة من الاتجار بالمخدرات في كولومبيا.

«تنفيذ نماذج تجارية ترابطية أو زراعية بين المنتجين الكبار والصغار والمتوسطين لتحويل المنتجات الزراعية. وتحقيقا لهذه الغاية، ستدعم جميع المناطق توليد هذه الصناعة بهدف التدخل، على سبيل المثال، في عملية القنب الطبي والخشخاش والكوكا في النفط، فضلا عن المشتقات الأخرى»، وأكد.

الفجوات القانونية التي خلفتها اللائحة الجديدة للقنب للاستخدام الصناعي في كولومبيا

Fotografía tomada el pasado 1 de julio en la que se registró a un grupo de trabajadoras de la empresa Clever Leaves al revisar un cultivo de plantas de cannabis para uso medicinal, en Pesca (Boyacá, Colombia). EFE/Mauricio Dueñas/Archivo

بعد أن أصدر الرئيس إيفان دوكي القرار 227 لعام 2022، الذي ينظم المرسوم 811 لعام 2021، الذي يضع مبادئ توجيهية للاستخدام الصناعي للقنب في البلاد، والتي، من بين أمور أخرى، تقدر شروط تصدير زهرة القنب المجففة، ويحدد جميع إجراءات الاستخدام الصناعي للمصنع في قطاعات مثل الأغذية والمشروبات والمشروبات الكحولية والمكملات الغذائية وينص على الشروط التي يمكن بموجبها استخدامه للأغراض العلمية أو الطبية، وهناك ثلاثة مجهولين يتركون رواد الأعمال الذين قطعوا شوطا طويلا في كولومبيا تحقيق تنفيذ عملك.

في حديثه إلى INFOBAE COLOMBIA، الخبير في قانون الصحة والصيدلاني، تحذر لوز هيلينا فارغاس من أول فراغ قانوني متعلق باتفاقية التنوع البيولوجي: «على الرغم من أن السلطات أعطت الضوء الأخضر لاستخدام منتجات THC، فإن منتجات اتفاقية التنوع البيولوجي أكثر جاذبية تجاريًا، وهي فئة من شأنها لا تزال تخضع للوائح الصادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية».

في الوقت الحالي، لا توجد لائحة بشأن المتطلبات الميكروبيولوجية للأطعمة التي تحتوي على هذا المكون (المكون النباتي والحبوب ومشتق القنب غير النفساني)، لذلك ذكر، «إذا تم تقديم طلب في هذا الوقت، فلا يمكن بدء الإجراءات على الفور، أنت يجب أن تنتظر حتى تحدد الوزارة المتطلبات المحددة التي يجب الوفاء بها من قبل هذه المنتجات».





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