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الاثنين 11 أبريل 2022
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كلية ضد أليانزا ليما: أليكس فاليرا يستبعد الإصابة وهو متحمس لتسجيل هدف في الكلاسيكية

في الدقائق الأخيرة من الفوز على أياكوتشو إف سي، شوهد مهاجم «كريما» يعرج. بيد انه اكد انها ليست اصابة خطيرة.

Newsroom Infobae

11 أبريل 2022

يمر أليكس فاليرا بوقت جيد مع جامعة ديبورتيس، حيث أنه هداف فريق ألفارو غوتيريز. أعرب المهاجم عن رغبته في تسجيل أليانزا ليما في معاينة طبعة جديدة من الكلاسيكية البيروفية.

«أنا كاملة. بالأمس كان لدي عبء زائد فقط في الدقائق القليلة الماضية على فخذي الأيسر ولكني قمت بالفعل بالعلاج وأنا بخير. غدا سوف أتدرب مع النادي مرة أخرى وأعمل لمباراة الأحد»، وقال في محادثة مع RPP.

كما أعرب عن شوقه للاحتفال بـ «الأزرق والأبيض» يوم الأحد المقبل. «سيكون من الجيد أن تلعب الكلاسيكية في ملعبنا ومع شعبنا. ستكون ميزة إضافية مهمة للمضي قدمًا في اللعبة وسيكون من الجيد جدًا تسجيل هدف».

أخيرًا، كشف أنه سيدرس الدفاع عن كارلوس بوستوس. «بعد مباراة الأمس، نفكر بالفعل في أليانزا ليما. نشاهد مقاطع فيديو للمنافس لتعمل اللعبة بشكل جيد. أنا على وشك رؤية المدافعين الذين سأواجههم».

Alex Valera fue la gran figura del partido tras doblete en Universitario vs ADT. (Foto: Liga 1).
Alex Valera fue la gran figura del partido tras doblete en Universitario vs ADT. (Foto: Liga 1).

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