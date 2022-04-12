سنترو ديموكراتيكو يتهم غوستافو بترو بأنه سرق اقتراحًا من ألفارو أوريبي

أجرى الحزب الحاكم، سنترو ديموكراتيكو، والمرشح الرئاسي غوستافو بترو، من الميثاق التاريخي، مناقشة مرة أخرى في 11 أبريل. في هذه المناسبة، اتهمت الحركة السياسية اليمينية الزعيم اليساري بسرقة اقتراح كان سيقدمه الرئيس السابق ألفارو أوريبي قبل بضع سنوات ويشير إلى إصلاح التعليم.

بدأت المناقشة على تويتر، حيث كتب المرشح بترو أنه يخطط للوصول إلى كازا دي نارينيو لإصلاح المناهج الدراسية في البلاد بحيث يتم تنفيذ كرسي يركز على البرمجة الرقمية في العامين الأخيرين من التدريب. وفقًا للسياسي، يمكن أن يساعد هذا الإجراء في وضع البلاد كقوة في قطاع التكنولوجيا.

بعد ساعات، رد المركز الديمقراطي على المرشح بأن هذا الاقتراح قد قدم بالفعل من قبل أوريبي في عام 2020 وأنه، حتى، قدمه أمام كونغرس الجمهورية. استغل الحزب الوضع للإشارة إلى بترو لسرقة الأفكار، لكنه استخدم كلمة «إضفاء الطابع الديمقراطي»، لأنه مع هذا الفعل، في الأسابيع الأخيرة، تم اختيار السياسي اليساري ليريد مصادرة الموارد والسلع.

في التطوير...

استمر في القراءة:

فان، التي أصيب فيها فريدي رينكون، كانت ستفجر الضوء الأحمر.