انتباه: في منتصف الليل وصل ابن فريدي رينكون إلى كالي

وصل سيباستيان رينكون، لاعب كرة قدم من باراكاس سنترال (الأرجنتين) وابن فريدي رينكون، إلى مدينة كالي بعد الساعة 12:00 صباحًا (بالتوقيت المحلي لكولومبيا) لمرافقة والده، الذي هو في صحة خطيرة بعد حادث وقع في عاصمة فاليكوكانا في الصباح الباكر من يوم 11 أبريل.

تم نشر المعلومات من قبل مراسل NOTICIAS RCN في كالي، فيكتور تاباريس، الذي نشر شريط فيديو على حسابه على تويتر، في الساعة 12:45 صباحًا، يسجل دخول سيباستيان رينكون إلى مطار ألفونسو بونيلا أراغون الدولي، الواقع في بلدية بالميرا، على بعد ثلاثين دقيقة من عاصمة فاليكاوكا.

INFOBAE COLOMBIA يستنسخ فيديو الزميل Tabares كما يبدو منشورًا على شبكاته الاجتماعية:

نشر سيباستيان رينكون سابقًا تغريدة أشاد فيها بوالده هدأت الشائعات حول وفاته، بعد أن ادعى أطباء من عيادة إمباناكو أن «العملاق» في وضع حرج.

صورة التغريدة هي الاحتفال الأيقوني لرينكون في كأس العالم في إيطاليا 90, عندما تعادل المنتخب الكولومبي مع الفريق الألماني القوي وحقق خطوة تاريخية إلى الجولة التالية من بطولة كرة القدم تلك.

نقدم في طبعة كولومبيا مواد حصرية من آخر 24 ساعة في حياة فريدي رينكون، بالإضافة إلى تأثيرها على الثقافة الرياضية الكولومبية.

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