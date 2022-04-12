ما لا يقل عن ثمانية قتلى و 19 جريحا في قصف في مدينة خاركيف

A firefighter carries his gear as a fire burns at a plant following Russian shelling, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv, Ukraine, April 11, 2022. REUTERS/Alkis Konstantinidis

وذكر رئيس ادارة الدولة الاقليمية فى خاركيف اوليج سينيجوبوف ان ثمانية اشخاص على الاقل من بينهم طفل واحد لقوا مصرعهم واصيب 19 اخرون خلال التفجيرات التى وقعت فى خولودنا جورا غرب المدينة الاوكرانية.

«استمر قصف المركز الإقليمي بعد ظهر اليوم، لا سيما في منطقة خولودنا غورا. وقبل ساعات قليلة اطلق الركاب النار مرة اخرى على سالتيفكا».

تهاجم روسيا العديد من المدن الأوكرانية من الجو، بما في ذلك خاركيف وماريوبول وميكولاييف. ووفقا للوكالة المذكورة، ليلة الاثنين كانت روسيا قد قصفت المنطقة حتى 66 مرة، لذلك حثت السلطات الأوكرانية المواطنين على عدم الاقتراب من الأشياء الخطرة.

وفى اماكن اخرى من البلاد حدد رئيس ادارة دونيتسك العسكرية الاقليمية بافلو كيريلينكو ان ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم واصيب ثمانية اخرون فى عدة تفجيرات روسية فى فوهليدار وميشالوفتشى وكراسنجوريفكا.

Un edificio destrozado tras ataques en la ciudad de Kharkiv REUTERS

هكذا, على قناته Telegram, أبلغ عن اثنين من الجرحى في منطقة لوغانسك, في باخموت, وكان من الممكن أيضا توضيح معلومات عن سبعة ضحايا آخرين في ماريوبول, ولكن لا يمكن تحديد العدد الدقيق للضحايا في المدينة وفي فولنوفاكيا, كما قال كيريلينكو.

من ناحية أخرى، أكدت القوات المسلحة الأوكرانية، في تقريرها الأخير، أن القوات الروسية تحاول إكمال إعادة تجميع ونقل الوحدات في منطقتي بيلغورود وفورونيج.

«هناك مؤشرات على أن نظام الدفاع الجوي يجري تعزيزه في منطقتي ميليتوبول وإلوفايسك. ومن المرجح أن يحاول العدو في المستقبل السيطرة على مدينة ماريوبول، والقبض على بوباسنا وشن هجوم في اتجاه كوراجوف من أجل الوصول إلى الحدود الإدارية لمنطقة دونيتسك».

وأفادوا أيضا بأن «قوات العدو تواصل عرقلة مدينة خاركيف جزئيا» وذكروا أن الجنود الأوكرانيين في دونيتسك ولوهانسك صدوا «ست هجمات للعدو، ودمروا أربع دبابات وخمس وحدات مدرعة وستوعشرين مركبة وثمانية أنظمة مدفعية للعدو».

(مع معلومات من يوروبا برس)

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