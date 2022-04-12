Apple: أخبار نعرفها عن التحديث التالي لـ iPhone

ILUSTRACIÓN - Los fallos de seguridad en la versión 14.3 del sistema operativo iOS ya son aprovechados por los piratas informáticos. Foto: Zacharie Scheurer/dpa

تصل الأخبار إلى Apple. وهو أن التحديث الأخير لنظام التشغيل iPhone المسمى iOS 16، سيتضمن تجديد الإشعارات ومجموعة متنوعة من الجديد. وظائف في مجال الصحة.

تم الإعلان عن ذلك من قبل مارك جورمان في نشرته الإخبارية Power On لبلومبرغ. أكد المتخصص أن الشركة ستقدم معاينة لتعديلات iOS 16 في إطار مؤتمرها العالمي للمطورين (WWDC)، الذي سيعقد من 6 إلى 10 في يونيو.

بالإضافة إلى مشاركة ما هو جديد في iOS 16، سيتم أيضًا إصدار تحديثات برامج مهمة أخرى لأجهزتها الرئيسية، مثل تلك الخاصة بـ watchOS 9 و macOS 13 و tvOS16.

في هذه المناسبة، سيوفر عملاق الكمبيوتر للمطورين تحديثات جديدة لنشاطه ووظائف التتبع الصحي لنظام التشغيل الأصلي لجهاز iPhone، على الرغم من عدم وجود تغيير كبير في واجهته.

قال جورمان: «لا أتوقع إعادة تصميم كاملة لواجهة iOS، على الرغم من أنه لم يتغير الكثير منذ iOS 7 (الذي تم إصداره) منذ ما يقرب من عقد من الزمان». فيما يتعلق بأخبار النظام البيئي لنظام التشغيل لشركة Apple، قال إنه يمكن رؤية واجهة جديدة متعددة المهام قريبًا على iPadOS وأن watchOS ستتمكن أيضًا من الحصول على «تحديثات مهمة» في مجالات مماثلة لتلك الموجودة في iOS.

Tim Cook estará a cargo del acto de apertura de la keynote (REUTERS/Mike Blake) REUTERS

من ناحية أخرى، ذكر أن Apple يمكن أن تقدم في الحدث المزيد من التفاصيل حول سماعة الواقع المختلط (RM)، وهي واحدة من أكثر الإعلانات المتوقعة. الاسم الداخلي المستخدم في الشركة للإشارة إلى هذا المشروع هو Sidney.

يمكن أن يحدث إصدار المشاهد خلال دورة iOS 16، والتي تبدأ في يونيو وتصل إلى iOS 17 في خريف 2023. يتم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل نظام التشغيل هذا ورؤية الأدلة التي تشير إلى إدراج هذه الأداة الجديدة.

من الممكن أيضًا أن تنظم الشركة، بالإضافة إلى الدفعة المقدمة، حدثًا خاصًا يعتمد على الواقع المعزز والافتراضي، في غضون بضعة أشهر، لتقديم مثل هذه الأجهزة في المجتمع.

في الوقت نفسه، في إطار WWDC، تعلن الشركة عن أجهزة Mac الجديدة التي تعتزم Apple إطلاقها في الأشهر المقبلة. تعمل الشركة المصنعة على الموديلات الجديدة من MacBook Air و MacBook Pro، بالإضافة إلى جهاز Mac صغير محدث و iMac 24 بوصة.

مثل كل عام، في حدث Apple سيكون هناك حفل افتتاح (الكلمة الرئيسية) ثم العديد من المؤتمرات المتخصصة. في الوقت نفسه، سيضيف هذا الإصدار المزيد من مختبرات التعلم، وغرف رقمية للتفاعل مع الحاضرين وسيتوفر المزيد من المحتوى للحضور.

بالإضافة إلى المؤتمر عبر الإنترنت، سيستضيف عملاق الكمبيوتر يومًا خاصًا للمطورين والطلاب في Apple Park في 6 يونيو لمشاهدة الكلمة الرئيسية معًا.

ستدعم الشركة أيضًا الطلاب الذين يتخذون خطواتهم الأولى في البرمجة مع مسابقة Swift Student Challenge.

يشير هذا إلى Swift Playgrounds، وهو تطبيق لأجهزة iPad و Mac يساعد على تعلم برمجة Swift بطريقة بسيطة وتفاعلية.

بالنسبة لتحدي هذا العام، يتم دعوة الطلاب في جميع أنحاء العالم لإنشاء مشروع تطبيق Swift Playgrounds حول موضوع من اختيارهم، ويمكنهم تقديم عملهم حتى 25 أبريل.

سيحصل الفائزون على ملابس WWDC22 الحصرية ومجموعة من الدبابيس المخصصة وعضوية لمدة عام واحد في برنامج Apple Developer.

«يدعو WWDC22 المطورين في جميع أنحاء العالم إلى الاجتماع معًا لاستكشاف كيفية جلب أفضل أفكارهم إلى الحياة ودفع حدود ما هو ممكن. نحن نحب التواصل مع مطورينا ونأمل أن يكون جميع المشاركين لدينا مدفوعًا بتجربتهم, قالت سوزان بريسكوت, نائب رئيس شركة أبل للعلاقات العالمية للمطورين والتسويق التجاري والتعليم, في إصدار الشركة, الإعلان عن الحدث.

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