جميع البلدان التي يمكنك السفر فيها بدون جواز سفر بيرو

إذا كنت تخطط للسفر خارج البلاد لعدة أيام، فإن إحدى التوصيات لجميع المسافرين هي أنك بحاجة إلى في متناول اليد جميع المستندات التي لا تعيق العبور الخاص بك. يضاف إلى ذلك التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية الذي تمتلكه بطاقة الهوية وجواز السفر الخاص بك، على الرغم من كونه في خضم جائحة COVID-19، إلا أن السلطات لديها قدم سلسلة من المرونة التي تسمح لنا بالاستمرار في استخدامها لموسم معين.

بالنسبة لأولئك الذين يفتقدون أحد متطلبات المستندات للسفر، من المهم تنفيذ الإجراء الصحيح. في حالة وثيقة الهوية الوطنية، انتقل إلى مقر Reniec أو نفذ الإجراء عبر الإنترنت. من ناحية أخرى، إذا كنت بحاجة إلى تحديث جواز سفرك، فعليك القيام بذلك في مكاتب الهجرة.

هل يمكنني الحصول على جواز سفري في مطار خورخي شافيز؟ نعم، يتم توفير هذه الخدمة للمسافرين الذين لديهم رحلات مجدولة في غضون 24 ساعة. يقع مكتب إصدار جواز السفر الإلكتروني في منطقة الطيران الدولية حيث يخدم موظفو الهجرة 24 ساعة في اليوم. هذه مساعدة حتى لا تفوتك رحلتك.

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بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الذهاب في رحلة ولا يرغبون في تنفيذ عملية جواز السفر، هناك بعض الوجهات الرسمية التي يمكنك الوصول إليها فقط باستخدام هويتك. اكتشف ما هي بالنسبة لك للتخطيط لمغامرتك.

ما هي البلدان التي يمكنني السفر إليها بدون جواز سفر؟

وفقًا للمعلومات الرسمية من حكومة بيرو، بالنسبة للسياحة، هناك دول يمكنك السفر فيها فقط باستخدام وثيقة الهوية الوطنية الخاصة بك، وذلك بفضل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها بيرو.

يوجد حاليًا 8 دول يمكنك السفر فيها:

- بوليفيا وكولومبيا والإكوادور. بفضل اتفاقيات مجتمع دول الأنديز (CAN) التي تسمح بالسفر بين بيرو وهذه البلدان دون الحاجة إلى تأشيرة أو جواز سفر.

[للسفر إلى بلدان جماعة الأنديز، تحتاج إلى بطاقة الهجرة الأنديز (TAM)، وهي وثيقة مراقبة للهجرة والإحصاءات، إلزامية لدخول ومغادرة أراضي بلدان CAN. ستتلقى هذه الوثيقة عند دخولك أي بلد من دول الأنديز، ويجب أن تأخذها معك أثناء رحلتك وتسليمها إلى سلطات الهجرة عند مغادرة البلد].

- الأرجنتين والبرازيل وشيلي وباراغواي وأوروغواي. بفضل الاتفاقيات الثنائية التي تبرئ استخدام Passport في الرحلات السياحية.

انتبه لهذه التوصيات قبل السفر. الاعتمادات: مطار خورخي تشافيز تيكتوك.

انتباه! تذكر أنه عندما يسافر طفل قاصر أو مراهق، من الضروري الحصول على تصريح سفر للقصر.

كيفية معالجة جواز السفر؟

ما هي المتطلبات؟ تحتاج إلى بطاقة الهوية الخاصة بك في حالة جيدة وبدون أي غرامات انتخابية. إذا كانت هذه هي حالة فقدان المستند أو سرقته، فيجب تقديم إفادة خطية. يجب عليك التحقق من الخيار إذا كنت ترغب في تنفيذ الإجراء شخصيًا أو من خلال مراكز MAC.

خطوة بخطوة يجب عليك اتباعها

1. تحقق من التواريخ المتاحة: قم بتسجيل الدخول إلى نظام المواعيد عبر الإنترنت وحدد الخيار «انظر التواريخ المتاحة القادمة». هنا يمكنك مراجعة قائمة الأماكن على الصعيد الوطني وتواريخها المتاحة لتحديد موعدك.

2. الدفع هو S/98.60 للحصول على الحق في إصدار جواز سفر. يمكنك الدفع مقابل ذلك من خلال Pagalo.pe بالرمز 01810. أيضا من قبل أي وكالة بانكو دي لا ناسيون أو وكيل Multied.

3. احجز موعدك: قم بتسجيل الدخول إلى نظام المواعيد عبر الإنترنت لتحديد موعدك. يجب عليك إدخال بياناتك الشخصية أو بيانات أحد أفراد العائلة أو الصديق الذي سيقوم بمعالجة جواز السفر ورقم الإيصال ورمز التحقق وتاريخ الدفع الذي يظهر على القسيمة. يجب عليك تحديد مكتب الهجرة حيث تريد الحصول على جواز سفرك، واختيار التاريخ والوقت المتاحين للموعد.

4. انتقل إلى الموعد: توصل إلى بطاقة الهوية الخاصة بك واستلام الدفع. يجب أن يعرض سجل الموعد أو لقطة الشاشة المراد حضورها بشكل أسرع. الإجراء وجهاً لوجه حيث يجب عليك تأكيد هويتك والتقاط صورة لجواز سفرك.

5. التقاط الصور: سوف يلتقطون صورة لك لجواز سفرك. هذا وفقًا للمعايير الدولية لتحديد الهوية البيومترية.

6. الاستلام من جواز السفر: يتم التسليم في نفس يوم الموعد بعد تلبية جميع المتطلبات. إذا لم تتمكن لأي سبب من الأسباب من استلام جواز سفرك، فلديك 60 يومًا للقيام بذلك في المقر الرئيسي الذي تم فيه إجراء الإجراء. إذا لم يتم جمع جواز السفر خلال تلك الفترة، فسيتم تدميره وستحتاج إلى معالجة جواز سفر جديد.

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