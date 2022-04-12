قال رئيس كولو كولو: «أليانزا ليما ليست في أفضل لحظة، لكنها ستكون دائمًا صعبة للغاية».

سيلعب أليانزا ليما مع كولو كولو في الموعد الثاني لمرحلة المجموعات في كأس ليبرتادوريس 2022. لهذا السبب، قام رئيس «Cacique» بتحليل «البيض» قبل مواجهة الأربعاء في تشيلي.

«بدلاً من الرغبة في تجنب اللعب ضد أليانزا ليما، يبدو الأمر جيدًا جدًا بالنسبة لنا لأنه دائمًا ما يكون له تاريخ ومستوى مهم. نحن نعلم أنه ليس أفضل وقت، لكنه سيكون دائمًا صعبًا حقًا. إنه النادي الأكثر شعبية في بيرو «، قال إدموندو فالاداريس في محادثة مع RPP.

كما أشار المدير إلى حاضر الفريق التشيلي. «نأتي بمستوى جيد، والعمل الرياضي يؤتي ثماره. من الجيد أن أضيف في البرازيل، نأتي في وقت جيد. سنسعى للفوز وترك النقاط في منزلنا. نحن بحاجة إلى هذا الفوز وإضافة ما يصل إلى ثلاثة لتوطيد أنفسنا في المجموعة».

وأخيرا، سلط الضوء على العلاقة بين كلا الناديين. واضاف «اقيمت صداقة مع اليانزا ليما بعد الحادث المأساوي الذي تعرض له. بالنسبة لنا، Alianza هي الصداقة المؤسسية الوحيدة التي يتمتع بها كولو كولو. يتم الحفاظ عليها وتنمو».

Alianza Lima derrotó 1-0 a UTC con gol de Hernán Barcos por Torneo Apertura 2022. (Foto: Liga 1).

هلاغوس ل «غابي»

غابرييل كوستا هو أحد شخصيات النادي بقيادة غوستافو كوينتيروس. وقد لعب إحدى عشرة مباراة خلال الموسم، سجل فيها أربعة أهداف، بما في ذلك هدف مزدوج وركلة حرة ضد Unión لا كاليرا.

«غابرييل كوستا قطعة مهمة جدًا بالنسبة لنا. من الإدارة الرياضية، نرى دائمًا السوق البيروفية، ولكن في الوقت الحالي، أصبحت الفرقة التي لدينا بالفعل قاعدة 2022 ″، كانت كلمات فالاداريس تجاه عضو «bicolor».

بالإضافة إلى ذلك، قال إنه لم يتلق أي مقترحات من فرق أخرى للجناح البيروفي. «لم نتلق أي عروض لغابرييل كوستا. إذا استقبلناهم، سنناقشها مع اللاعب الذي يبحث عن الأفضل للمؤسسة ومن أجله».

Gabriel Costa llegó a Colo Colo en el 2018.

أليانزا ليما مقابل. كولو كولو

سافر أليانزا ليما هذا الصباح إلى تشيلي. سيصطدم فريق كارلوس بوستوس مع كولو كولو الأربعاء المقبل 13 أبريل الساعة 17:00 (بتوقيت بيرو) في الملعب التذكاري. بطل الدوري الإسباني 1 الذي تدرب بعد ظهر اليوم وغدًا سيكمل يوم عمله الثاني قبل الاعتراف بالمجمع الرياضي.

قام الأرجنتيني، من الدولة المجاورة، بتحليل منافسه لقناة النادي. «كولو كولو هو فريق مهم يعمل بشكل جيد في البطولة المحلية وقدم عرضًا رائعًا في فورتاليزا في أول مباراة له مع كأس ليبرتادوريس. لديها لاعبين لديهم الكثير من الديناميكيات، غير المتوازنة، وهذا يجعلها مباراة لطيفة للعب».

كيف يصل كلا الناديين إلى هناك؟ يأتي «البيض الأزرق» من فوزه على يونيفرسيداد تيسينيكا دي كاخاماركا 1-0 مع كليهما من هيرنان باركوس، في حين انخفض «الشعبي» 2-1 في زيارته إلى جامعة إسبانيولا.

و يتعين على الفريق البيروفي أن يضيف حتى لا يفصل نفسه عن أفضل الأماكن, حيث خسروا في أول ظهور لهم مع ريفر بلايت، الذي هو زعيم المجموعة F مع «التشيليين»، الذي فاجأ فورتاليزا في البرازيل.

لم يلتقوا قط في مباراة رسمية، لقد فعلوا ذلك فقط في مباريات ودية. آخر مرة عبروا فيها المسارات كانت في عام 2018 وسقطت أليانزا ليما 3-1 أمام كولو كولو. تم تسجيل الأهداف من قبل خورخي فالديفيا وكارلوس فيلانويفا وأوكتافيو ريفيرو. سجل أليخاندرو هوهبرغ الخصم.

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