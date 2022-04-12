بعد حوالي عام من وقوع الحادث على الخط 12، اعترف Sheinbaum بالصعوبات في إعادة التأهيل

CIUDAD DE MÉXICO, 29OCTUBRE2021.- Colectivas feministas de la periferia realizaron una ofrenda en honor a las víctimas de feminicidio y a las que fallecieron el pasado 3 de mayo en el colapso de los vagones del metro en la Estación del Metro Olivos de la Línea 12. El acto se realizó en la entrada del metro. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

اعترفت رئيسة حكومة مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم، يوم الثلاثاء 12 أبريل، بأن أعمال إعادة تأهيل خط المترو 12 تتقدم ببطء لأن كل عملية من المقاصة في الأقسام المرتفعة لها خصائص خاصة، ومع ذلك، أشارت إلى أن أنظمة الدعائم بالفعل في البناء في ورش العمل وأعلنت أنه في الأشهر المقبلة أنها سوف تكون قادرة على تسريع العمل.

في مؤتمر صحفي من قصر قاعة المدينة، أجابت الرئيسة على سؤال المواطن حول متى سيتم إطلاق الخط الذهبي مرة أخرى وأوضحت أن مشروع إعادة التأهيل التنفيذي واجه صعوبات ولكن إدارتها واثقة من أنها ستكون قادرة على تحقيق وعد بإعادة تشغيل الخدمة قبل نهاية عام 2022.

قبل أسبوعين، قالت الرئيسة إن جميع المعنيين يتطلعون إلى الوفاء بالموعد النهائي الذي تم تحديده، بحيث بدأت العمليات في التسارع، دون إهمال البناء ووعدت بأن تقدم سلطات العاصمة كل أسبوع تقريرا عن التقدم المحرز في العمل.

وفقًا لسلطات نظام النقل الجماعي للمترو، منذ 11 أبريل، تم تنفيذ العمل على إزالة الأجزاء وهدم منطقة «القسم التوأم».

Los trabajos en la Zona Cero continúan actualmente. (Foto: Karina Hernández/Infobae)

أما بالنسبة للتمدد الصفري، يجري حاليا العمل على إعادة تأهيل وتعزيز الرؤوس والتوقفات الزلزالية، وملابس الغوص وتصنيع ثلاثة مصائد. ومن المقرر أن تبدأ في منتصف أبريل مع تصنيع الأجهزة اللوحية والحصول على أول قفل من الصفر الأرضي في الميدان.

بالإضافة إلى ذلك، من المخطط تثبيت مصائد 10 أطنان لإضافة ثلاثة أغشية رأسية إضافية وأربعة أغشية أفقية لاحقًا.

في التقرير الأخير، أشارت إلى أن 78 من أصل 152 عمودًا تم تشغيلها بألياف الكربون، بينما تستمر عملية حقن الخرسانة الموسعة بين الكسوة الفولاذية والعمود.

كما تم الانتهاء من مرسى تكسية الأعمدة، مما سيمثل زيادة بنسبة 40٪ من القوة في هيكل الأعمدة، و 50٪ في عمل العمل.

Desde hace casi un año usuarios han tenido que buscar otras alternativas de transporte (Foto: Cuartoscuro)

في الأيام الأخيرة، أوضح مدير المترو، غييرمو كالديرون، أنه سيتم استبدال 4.5 من 11.9 كيلومترًا من الطرق الحالية؛ أي الامتداد من محطات أتاليلكو إلى باركي دي لوس فينادوس.

يتكون العمل من إعادة تأهيل القاعدة الفرعية، لذلك سيكون من الضروري إزالة حوالي 18 كيلومترًا خطيًا من القضبان التي تشكل المسارين، و 20 ألف طن من الصابورة المتدهورة، وتغيير سبعة منحنيات ومواد أخرى مثل العشرات من النائمين.

وفيما يتعلق بحدود الطرق، يتم تقديم تخفيض الممرات في منطقة أفينيدا تلاهواك. في قسم أفينيدا 11 وكالي إل فيغو، ستكون الانحرافات في شارع بينيسكولا وأفينيدا 11 نفسها نحو بونينتي أ أورينتي.

يوم الثلاثاء المقبل، 3 مايو، سيصادف عام واحد على انهيار جزء من ما يسمى بالخط الذهبي، الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا، وأبلغ عن المفقودين و 80 جريحا.

2022 هو عام من التحديات لسلطات المترو، حيث سيبدأ العمل الشهر المقبل على التدخل على الخط 1، والذي يتضمن صيانة الأعمال المدنية وتجديد نظام المسارات والأجهزة الكهربائية. سيتم تنفيذ العمل في الليل من أجل منع تشغيل القطارات وخدمة المستخدمين من التأثر.

بمجرد انتهاء المرحلة التحضيرية، سيتم التدخل الرئيسي، والذي من المتوقع أن يتم على مرحلتين: من بانتيتلان إلى سالتو ديل أغوا في مرحلة أولى تبدأ في النصف الثاني من هذا العام وبعد بالديراس إلى المرصد في يناير 2023.

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