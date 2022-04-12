تحدد الخريطة الجينية خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى مرضى السكري من النوع 2

04-02-2020 España es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes de Europa, según el Atlas de la Diabetes de la FID. España es el segundo país con mayor prevalencia de diabetes de Europa, según recoge la 10ª Edición del Atlas de la Diabetes de la FID, donde destaca que, al menos, uno de cada 7 adultos presentan esta enfermedad, y que en dos años el número de personas con diabetes ha aumentado un 42 por ciento. SALUD RECTORADO UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

ارتفع عدد المصابين بداء السكري من 108 مليون في عام 1980 إلى 422 مليون في عام 2014، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO). وقد ازداد انتشار هذا المرض بسرعة أكبر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. هذا المرض هو سبب رئيسي للعمى والفشل الكلوي واحتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية وبتر الأطراف السفلية.

بين عامي 2000 و 2016، نمت الوفيات المبكرة بسبب مرض السكري بنسبة 5٪. في عام 2019، كان مرض السكري هو السبب الرئيسي التاسع للوفاة: ما يقدر بنحو 1.5 مليون حالة وفاة كانت نتيجة مباشرة لهذه الحالة. على الصعيد العالمي، ما يقرب من 90٪ من الناس لديهم داء السكري من النوع 2 (DM2)، وآسيا هي مركز هذا الوباء العالمي.

أظهر بحث جديد أنه من خلال خريطة وراثية، من الممكن التنبؤ بدرجات مخاطر أمراض القلب للأشخاص المصابين بهذا النوع من مرض السكري. سمح لنا هذا الموقف أيضًا بتحديد احتمالية أن يسبب ارتفاع ضغط الدم مشاكل في القلب أو السكتات الدماغية لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2. تم نشر الورقة للتو في مجلة ارتفاع ضغط الدم لجمعية القلب الأمريكية. يمكن أن تكون هذه الأداة مفيدة بشكل خاص لتوجيه علاج الأشخاص الذين تم تشخيصهم للتو أو الذين يعانون من حالة مقدمات السكري.

أكدت الأبحاث السابقة أن البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية ضعف الأشخاص الذين لا يعانون من المرض. يتم استخدام العديد من مقاييس الحالة الصحية، مثل ضغط الدم والكوليسترول ومستويات السكر في الدم، لتحديد خطر الإصابة بأمراض القلب.

Se comparó un mapa de variantes genéticas de más de 1.000 variantes comunes que se sabe que afectan la presión arterial con el ADN de los participantes del estudio para determinar el riesgo genético de los participantes

في هذه الدراسة, استكشف باحثون في جامعة ألاباما في برمنغهام ما إذا كانت المتغيرات الجينية المتعلقة بارتفاع ضغط الدم مرتبطة أيضًا بأمراض القلب أو السكتة الدماغية اللاحقة. لقد استخدموا هذه المعلومات لتحديد درجة المخاطر.

وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، بانكاج أرورا، مدير البرنامج السريري لأمراض القلب والجينية: «إن الخطر الوراثي المتزايد لارتفاع ضغط الدم قد يؤهب بعض المصابين بداء السكري من النوع 2 لزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو موت القلب والأوعية الدموية». المركز السريري لأمراض القلب. وبرنامج البحوث الانتقالية في جامعة ألاباما-. أجرينا الدراسة لتحديد ما إذا كانت درجة المخاطر الوراثية هذه يمكن أن تحدد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 والذين هم أكثر استعدادًا لأحداث القلب والأوعية الدموية، وما إذا كانت السيطرة الصارمة على نسبة السكر في الدم تؤثر على الصلة بين الخطر الوراثي لارتفاع ضغط الدم والنتائج القلبية الوعائية». .

قامت أرورا وزملاؤها بتقييم السجلات الصحية لـ 6,335 مشاركًا في قاعدة بيانات الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة مخاطر القلب والأوعية الدموية في مرض السكري (ACCORD)، الذين كانت البيانات الجينية متاحة لهم. تتألف مجموعة الدراسة من 37٪ من النساء و 15٪ من الأمريكيين من أصل أفريقي، و 6٪ من أصل إسباني؛ 70٪ من البيض؛ و 9٪ اختاروا فئة «أخرى». كان جميع المشاركين يعانون من مرض السكري من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم، وتمت متابعتهم لمدة 3.5 سنوات.

تمت مقارنة خريطة للمتغيرات الجينية لأكثر من 1000 متغير شائع معروف بالتأثير على ضغط الدم مع الحمض النووي للمشاركين في الدراسة لتحديد المخاطر الجينية للمشاركين. المزيد من التطابقات بين الحمض النووي وخريطة المتغيرات الجينية المعروفة لضغط الدم تعادل درجة مخاطر جينية أعلى. وجد الباحثون أن النتيجة حددت المشاركين في الدراسة الذين لديهم مخاطر أعلى من أحداث القلب والأوعية الدموية للأشخاص الذين لديهم درجات أعلى من المتوسط، وترتبط كل درجة أعلى بخطر أعلى بنسبة 12٪ للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

La asociación del riesgo genético con los eventos cardiovasculares fue la misma incluso si los participantes tomaban medicamentos para controlar los niveles de azúcar en la sangre (EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ) EFE

كما أكدت فرقة العمل أن ارتباط المخاطر الوراثية بأحداث القلب والأوعية الدموية كان هو نفسه حتى لو كان المشاركون يتناولون أدوية للسيطرة على مستويات السكر في الدم . كما أشارت أرورا وزملاؤها إلى أن النتائج حول الاختلافات في درجات المخاطر الجينية للأفراد لارتفاع ضغط الدم لم تفسر بشكل كامل سبب عدم وجود سيطرة مكثفة على نسبة السكر في الدم (العلاج العدواني بالأنسولين والأدوية والنظام الغذائي وممارسة الرياضة) لا يبدو أن لها فائدة القلب والأوعية الدموية للنساء. مع مرض السكري من النوع 2 طويل الأمد.

«ومع ذلك، قد تكون درجة المخاطر الجينية مفيدة للأشخاص الذين تم تشخيصهم حديثًا بمرض السكري من النوع 2 لتحديد من يجب أن يكون لديه تغييرات أكثر حدة في نمط الحياة، مثل التغييرات في النظام الغذائي وممارسة الرياضة ، والتحكم الأكثر عدوانية في الوزن وضغط الدم واستهلاك التبغ»، أوضح أرورا.

استمر في القراءة



