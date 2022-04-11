ما هو الوقت الذي يلعب فيه ريال مدريد ضد تشيلسي دور ربع النهائي مباشرة في دوري أبطال أوروبا 2022، ملعب سانتياغو برنابيو، جدول أين وكيف يمكنك مشاهدة البث التلفزيوني عبر الإنترنت؟

Karim Benzema del Real Madrid disputa el balón con el defensor del Chelsea Thiago Silva, en el partido de ida por los cuartos de final de la Liga de Campeones, en Stamford Bridge, Londres, Inglaterra - Abril 6, 2022 REUTERS/Tony Obrien

ريال مدريد ضد تشيلسي لايف. سيواجه الإسبان والإنجليز بعضهم البعض يوم الثلاثاء 12 أبريل في ملعب سانتياغو برنابيو في مباراة صالحة لعودة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022. سيلعب «البيض» براحة البال في المحطة الأولى (3-1)، بينما يذهب «البلوز» إلى الضربة. في هذه المقالة تعرف أين وكيف تشاهد هذه المباراة الدولية الرائعة.

يواصل فريق «كازا بلانكا» لحظته الجيدة في الدوري الإسباني بعد الفوز الأخير 2-0 على أرضه على خيتافي بأهداف من كاسيميرو ولوكاس فاسكيز. سمحت له هذه النتيجة بالبقاء في صدارة الترتيب برصيد 72 نقطة في غياب 7 تواريخ قبل انتهاء البطولة. وقد سجل أكبر مطارديه، برشلونة تشافي هيرنانديز، 60 نقطة، وعلى الرغم من أنه يبقى بعيدا في الترتيب، فإن أي سقوط لمنافسه الكلاسيكي يمكن أن يقصر تلك المسافة ويعرضها للخطر.

لاعبون مثل فيديريكو فالفيردي أو فينيسيوس جونيور. تتمسك بشكل متزايد في البداية أحد عشر. على الرغم من أنه في حالة الأوروغواي، فإن موقعه الرئيسي هو لاعب خط الوسط، ولكن الملكية بلا منازع للترايدنت التي شكلها كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش تسببت في تغيير المدرب كارلو أنشيلوتي موقفه لوضعه كجناح يمين مع ملف تعريف داخلي أكثر. في المبارزة الأخيرة ضد الإنجليز، تمكن من تحقيق ونشر تلك النفايات المادية التي تميزه.

في المسابقة الأوروبية، جاءت التشكيلة الإسبانية من أقل إلى أكثر. والحقيقة هي أن الهزيمة الأولى في مرحلة المجموعات أمام شريف تيراسبول من مولدوفا أدت إلى إنذارات مثيرة للقلق. ومع ذلك، انتهى بهم الأمر إلى منح المجموعة D بإضافة 15 نقطة. ومنذ ذلك الحين، أظهر معارض بارزة مثل ضد باريس سان جيرمان في فرنسا. خاصة في مباراة العودة التي تذكر في مدريد، مع «ها تريك» من قبل كريم بنزيمة، والتي قضت على الباريسيين.

على جانب المنتخب البريطاني، طغت على ساوثامبتون في آخر مباراة في الدوري الممتاز بنتيجة 6 إلى 0 مع عشرات ماركوس ألونسو، ماسون ماونت (x2)، تيمو فيرنر (x2) وكاي هافرتز. هذه النتيجة تبقيهم في المركز الثالث برصيد 62 نقطة، وفي الوقت نفسه، أعطتهم ميزة طفيفة على المركز الرابع وهو توتنهام أنطونيو كونتي برصيد 57 نقطة.

الآن، أولئك الذين يقودون توماس توشيل ليس لديهم وقت ممتع. والحقيقة هي أن بيع النادي من قبل مالكه، رومان أبراموفيتش، بسبب غزو روسيا لأوكرانيا قد أثر عليه اقتصاديًا بسبب العلاقات التي كانت تربطه بالرئيس فلاديمير بوتين. في الواقع، في الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن تلتقي بالمشتري والمالك الجديد لكيان لندن. كل هذه المشكلة أثرت بشكل غير مباشر على اللاعبين، الذين لديهم في بعض الحالات مفاوضات معلقة للتجديد مثل سيزار أزبيليكويتا أو أنطونيو روديجر أو أندرياس كريستنسن. على الرغم من أن هذا الأخير سيكون له اتفاق مع برشلونة. بالإضافة إلى ذلك، فإن روميلو لوكاكو، الذي وقع هذا الموسم، هو في خلفية المدرب الألماني لصالح هافرتز، لذا فإن انزعاجه كان سيؤثر أيضًا على المستوى المنخفض للفريق.

الغياب

فيما يتعلق بحالات الغياب، لن يتمكن ريال مدريد من الاعتماد على إيدن هازارد أو إيسكو أو إيدر ميليتاو أو خيسوس فاليخو. خضع البلجيكي مؤخرًا لعملية جراحية في الكاحل، ويعاني الإسباني من عدم الراحة في ظهره، بينما أصيب الأخير بـ COVID-19. من جانبه، يعاقب البرازيلي على البطاقة الصفراء التي حصل عليها في المحطة الأولى في لندن.

في حالة تشيلسي، لن يكون لديهم Azpilicueta أو Lukaku في الفريق لإعادة المباراة. يعاني المدافع الإسباني أيضًا من فيروس كورونا، بينما يعاني المهاجم من مشاكل في وتر العرقوب. وانضم إليهم فقدان بن تشيلويل المعروف بسبب إصابة في الركبة.

Convocados del Real Madrid para duelo de vuelta ante Chelsea por Champions League.

بيان

أعلن مدرب «merengues»، كارلو أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي حول هذه المبارزة ضد البلوز: «من الطبيعي أن يعرف الجميع أنها ستكون مباراة صعبة. الجميع والفريق والمشجعين. إنها أرباع دوري أبطال أوروبا، فهي دائمًا صعبة، على الرغم مما حدث في المحطة الأولى. يجب أن يكون لدينا مباراة كاملة، ومعرفة كيفية المعاناة، والقتال، والتنافس، ويكون في المباراة لمدة 90 دقيقة. علينا أن نفكر في نفس المباراة كما في لندن، مع الأخذ في الاعتبار أننا نتوقع من الخصم الذي سيبذل قصارى جهده للفوز بالتعادل».

وفي الوقت نفسه، لم يكن الخبير الاستراتيجي في تشيلسي توماس توشيل متفائلاً بشأن عكس النتيجة. «ليس لدينا فرصة كبيرة، بالنظر إلى ما حدث في المباراة الأولى، ما هي المنافسة، المنافس والملعب. من غير المحتمل جدًا (اجتياز الجولة)، لكن الأمر يستحق المحاولة. المحاولة تعني أن تكون بنسبة 100٪ وتبحث عن حدودنا. انها ما هناك، انها ليلة رائعة».

فاز ريال مدريد على تشيلسي 3-1 لدوري أبطال أوروبا

المباريات الأخيرة

تشيلسي 2-0 ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا - 2021)

ريال مدريد 1-1 تشيلسي (دوري أبطال أوروبا - 2021)

ريال مدريد 3-2 تشيلسي (ودية دولية - 2016)

ريال مدريد 3-1 تشيلسي (ودية دولية - 2013)

مباراة ريال مدريد. تشيلسي: التشكيلات المحتملة

ريال مدريد: ثيبوت كورتوا؛ داني كارفاخال، ناتشو، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي؛ كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش؛ فيديريكو فالفيردي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمة. DT: كارلو أنشيلوتي

تشيلسي: إدوارد ميندي؛ تريفوه شالوبا، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجر؛ ريس جيمس، نغولو كانتي، ماثيو كوفاتش،مارك ألونسو؛ ماسون ماونت، حكيم زييتش وكاي هافيرتز. TD: توماس توشيل

مرات لمشاهدة مباراة ريال مدريد. تشيلسي أمريكا اللاتينية

- بيرو: 2:00 مساءً

- المكسيك: 1:00 مساءً

- الإكوادور: 2:00 مساءً

- كولومبيا: 2:00 مساءً

- بوليفيا: 3:00 مساءً

- فنزويلا: 3:00 مساءً

- باراغواي: 4:00 مساءً

- الأرجنتين: 4:00 مساءً

- أوروغواي: 4:00 مساءً

- البرازيل: 4:00 مساءً

- تشيلي: 4:00 مساءً

قنوات لمشاهدة ريال مدريد ضد تشيلسي مباشرة

- بيرو: ESPN، ستار+

- المكسيك: HBO ماكس، تي إن تي سبورتس

- الإكوادور: ESPN، ستار+

- كولومبيا: ESPN، ستار+

- بوليفيا: ESPN، ستار+

- فنزويلا: ESPN، ستار+

- الأرجنتين: ESPN، ستار+

- أوروغواي: ESPN، ستار+

- تشيلي: ESPN، ستار+

- كوستاريكا: ESPN Norte، ستار+

- جمهورية الدومينيكان: ESPN Norte، ستار+

- السلفادور: ESPN نورتي، ستار+

- غواتيمالا: إي إس بي إن نورتي، ستار+

- هندوراس: ESPN الشمالية، ستار+

- نيكاراغوا: ESPN نورث، ستار+

- بنما: ESPN الشمالية، ستار+، فلو سبورتس

- الولايات المتحدة الأمريكية: يونيفيجن الآن، TUDN الولايات المتحدة الأمريكية، باراماونت+