فولوديمير زيلينسكي يتحدى الهجوم الروسي في شرق أوكرانيا: «نحن مستعدون»

أصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن روسيا ستشن أعمال قتالية واسعة النطاق في الشرق، في منطقتي دونيستك ولوغانسك، ولكن خلال خطاب متلفز أكد: «نحن مستعدون». كما اتهم القادة الروس «بالكذب» في محاولة لتغيير المسؤولية عن الحرب، «لقد دمروا حياة الملايين».
وقال زيلينسكي في رسالته في الصباح الباكر ان الاسبوع المقبل سيكون «متوترا» في شرق البلاد لان «القوات الروسية ستتحرك هناك لمواصلة عملياتها».
يذكر الجزء الأخير من الجيش الأوكراني أن «العدو يواصل إنشاء مجموعة هجومية من القوات للعمل في اتجاه Slobozhansky (منطقة دنيبرو) و «ربما في الأيام المقبلة سيحاول المحتلون استئناف الهجوم».
على الأرض
تواصل روسيا هجومها في منطقة دونيستك وفي مدينة ماريوبول، بالإضافة إلى إنشاء «مجموعة هجومية من القوات» في منطقة دنيبرو، وفقا للجزء الأخير من القيادة العليا للجيش الأوكراني في بداية اليوم 47 من الغزو الروسي لأوكرانيا.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية، صد المدافعون الأوكرانيون أربع هجمات للعدو في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، مما أدى إلى تدمير خمس دبابات وثماني وحدات مدرعة وست مركبات وثمانية أنظمة مدفعية للعدو، وفقا لجزء من الجيش الأوكراني.
وفقا لأوكرانيا، يحاول الجيش الروسي فرض السيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول (بحر آزوف)، حيث «بدعم من المدفعية والطيران، يواصل شاغلوها اقتحام مناطق مصنع آزوفستال والميناء البحري».
أحدث تقرير صادر عن معهد دراسة الحرب (الولايات المتحدة الأمريكية) يقول أن القوات الروسية قد اكتسبت أرضا في مدينة ماريوبول في ال 24 ساعة الماضية وعززت العمليات على طول محور إيزيوم-سلوفيانسك، مفتاح هجوم دونباس في المستقبل، «لكنها لم تحقق مكاسب إقليمية أخرى»
ماريوبول، وفقا لهذا المعهد، ينقسم إلى قسمين؛ وسط المدينة، في الأيدي الروسية، وميناء ماريوبول الرئيسي، في الجنوب الغربي، ومصنع أزوفستال للصلب في الشرق، والتي لا تزال في أيدي الأوكرانية.
ونددت القيادة العليا الأوكرانية كذلك بأنه «من الممكن للقوات المسلحة للاتحاد الروسي أن تقوم بأعمال استفزازية في منطقة ترانسنيستريا بجمهورية مولدوفا لاتهام أوكرانيا بالعدوان على دولة مجاورة».
وفى الوقت نفسه, تحاول وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية جمع أدلة على الفظائع المحتملة المنسوبة إلى القوات الروسية أثناء احتلالها لبلدة بوزوفا, بالقرب من كييف, أوضح أنطون جيراشينكو, مستشار وزير الداخلية الأوكراني, يوم الاثنين.
وفقا للمستشار الوزاري على حسابه برقية، تم العثور على مقبرة جماعية في قرية بوزوفا مع جثث المدنيين الأوكرانيين الذين قتلوا على يد الغزاة الروس. ومع ذلك، لم يحدد السياسي المكان الذي يقع فيه القبر أو العدد المحتمل للأشخاص المدفونين هناك.
انهيار الاقتصاد الأوكراني
سينخفض الاقتصاد الأوكراني بنسبة تصل إلى 45٪ هذا العام نتيجة للغزو الروسي، في حين أن روسيا ستنخفض بنسبة 11٪ مع دخول روسيا البيضاء ومولدوفا الركود، وفقا لما توقعه البنك الدولي يوم الأحد.
أصدرت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها تحديثًا لتوقعاتها الاقتصادية للمنطقة تشير إلى أن الحرب في أوكرانيا تؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم, مع تأثير خاص على البلدان النامية في أوروبا وآسيا الوسطى. ويقدر البنك الدولي أن اقتصاد تلك المنطقة بأكملها سينخفض بنسبة 4.1٪ هذا العام، وهو تغيير ملحوظ عن توقعاته قبل الحرب، والتي أشارت إلى نمو بنسبة 3٪ في أوروبا وآسيا الوسطى.
موقف الولايات المتحدة
وفي يوم الأحد، فسرت الولايات المتحدة تعيين جنرال روسي جديد لتنسيق الحرب في أوكرانيا على أنه علامة على أن المزيد من «الفظائع» وأعمال «الوحشية» ضد المدنيين الأوكرانيين ستأتي.
وكان رد فعل كبار المسؤولين في البيت الأبيض على وصول قيادة الهجوم الروسي ألكسندر دفورنيكوف, تصلب خلال الحرب السورية والرئيس الحالي للمنطقة العسكرية الجنوبية, التي تشمل شبه جزيرة القرم الأوكرانية ضمها.
وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن: «هذا الجنرال، على وجه الخصوص، له تاريخ يشمل الوحشية ضد المدنيين في أماكن أخرى، في سوريا، ويمكننا أن نتوقع المزيد من الشيء نفسه في هذا السيناريو».
(مع معلومات من EFE)
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