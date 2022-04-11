فولوديمير زيلينسكي يتحدى الهجوم الروسي في شرق أوكرانيا: «نحن مستعدون»

Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday April 4, 2022 visits the town of Bucha outside the capital Kyiv, following reports of civilian deaths in the area previously occupied by Russian forces. These are war crimes and will be recognised by the world as genocide, Zelensky said. He also inspects Irpin and Stoyanka where Russia troops have retreated.

أصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن روسيا ستشن أعمال قتالية واسعة النطاق في الشرق، في منطقتي دونيستك ولوغانسك، ولكن خلال خطاب متلفز أكد: «نحن مستعدون». كما اتهم القادة الروس «بالكذب» في محاولة لتغيير المسؤولية عن الحرب، «لقد دمروا حياة الملايين».

وقال زيلينسكي في رسالته في الصباح الباكر ان الاسبوع المقبل سيكون «متوترا» في شرق البلاد لان «القوات الروسية ستتحرك هناك لمواصلة عملياتها».

يذكر الجزء الأخير من الجيش الأوكراني أن «العدو يواصل إنشاء مجموعة هجومية من القوات للعمل في اتجاه Slobozhansky (منطقة دنيبرو) و «ربما في الأيام المقبلة سيحاول المحتلون استئناف الهجوم».

Foto satelital que muestra un convoy de vehículos armados y camiones que se dirigen al sur a través de Velykyi Burluk, una ciudad ucraniana (Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS) via REUTERS

على الأرض

تواصل روسيا هجومها في منطقة دونيستك وفي مدينة ماريوبول، بالإضافة إلى إنشاء «مجموعة هجومية من القوات» في منطقة دنيبرو، وفقا للجزء الأخير من القيادة العليا للجيش الأوكراني في بداية اليوم 47 من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، صد المدافعون الأوكرانيون أربع هجمات للعدو في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، مما أدى إلى تدمير خمس دبابات وثماني وحدات مدرعة وست مركبات وثمانية أنظمة مدفعية للعدو، وفقا لجزء من الجيش الأوكراني.

وفقا لأوكرانيا، يحاول الجيش الروسي فرض السيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول (بحر آزوف)، حيث «بدعم من المدفعية والطيران، يواصل شاغلوها اقتحام مناطق مصنع آزوفستال والميناء البحري».

FOTO DE ARCHIVO: Miembros del servicio de las tropas prorrusas inspeccionan las calles durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria sureña de Mariupol, Ucrania. REUTERS/Alexander Ermochenko/Foto de archivo REUTERS

أحدث تقرير صادر عن معهد دراسة الحرب (الولايات المتحدة الأمريكية) يقول أن القوات الروسية قد اكتسبت أرضا في مدينة ماريوبول في ال 24 ساعة الماضية وعززت العمليات على طول محور إيزيوم-سلوفيانسك، مفتاح هجوم دونباس في المستقبل، «لكنها لم تحقق مكاسب إقليمية أخرى»

ماريوبول، وفقا لهذا المعهد، ينقسم إلى قسمين؛ وسط المدينة، في الأيدي الروسية، وميناء ماريوبول الرئيسي، في الجنوب الغربي، ومصنع أزوفستال للصلب في الشرق، والتي لا تزال في أيدي الأوكرانية.

ونددت القيادة العليا الأوكرانية كذلك بأنه «من الممكن للقوات المسلحة للاتحاد الروسي أن تقوم بأعمال استفزازية في منطقة ترانسنيستريا بجمهورية مولدوفا لاتهام أوكرانيا بالعدوان على دولة مجاورة».

Las fuerzas rusas han ganado terreno en la ciudad de Mariupol en las últimas 24 horas . REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

وفى الوقت نفسه, تحاول وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية جمع أدلة على الفظائع المحتملة المنسوبة إلى القوات الروسية أثناء احتلالها لبلدة بوزوفا, بالقرب من كييف, أوضح أنطون جيراشينكو, مستشار وزير الداخلية الأوكراني, يوم الاثنين.

وفقا للمستشار الوزاري على حسابه برقية، تم العثور على مقبرة جماعية في قرية بوزوفا مع جثث المدنيين الأوكرانيين الذين قتلوا على يد الغزاة الروس. ومع ذلك، لم يحدد السياسي المكان الذي يقع فيه القبر أو العدد المحتمل للأشخاص المدفونين هناك.

انهيار الاقتصاد الأوكراني

سينخفض الاقتصاد الأوكراني بنسبة تصل إلى 45٪ هذا العام نتيجة للغزو الروسي، في حين أن روسيا ستنخفض بنسبة 11٪ مع دخول روسيا البيضاء ومولدوفا الركود، وفقا لما توقعه البنك الدولي يوم الأحد.

El BM calcula que la economía de toda esa región retrocederá el 4,1 % este año, un cambio notable comparado con su pronóstico previo a la guerra, que apuntaba a un crecimiento del 3 % en Europa y Asia Central. REUTERS/Gleb Garanich REUTERS

أصدرت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها تحديثًا لتوقعاتها الاقتصادية للمنطقة تشير إلى أن الحرب في أوكرانيا تؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم, مع تأثير خاص على البلدان النامية في أوروبا وآسيا الوسطى. ويقدر البنك الدولي أن اقتصاد تلك المنطقة بأكملها سينخفض بنسبة 4.1٪ هذا العام، وهو تغيير ملحوظ عن توقعاته قبل الحرب، والتي أشارت إلى نمو بنسبة 3٪ في أوروبا وآسيا الوسطى.

موقف الولايات المتحدة

وفي يوم الأحد، فسرت الولايات المتحدة تعيين جنرال روسي جديد لتنسيق الحرب في أوكرانيا على أنه علامة على أن المزيد من «الفظائع» وأعمال «الوحشية» ضد المدنيين الأوكرانيين ستأتي.

وكان رد فعل كبار المسؤولين في البيت الأبيض على وصول قيادة الهجوم الروسي ألكسندر دفورنيكوف, تصلب خلال الحرب السورية والرئيس الحالي للمنطقة العسكرية الجنوبية, التي تشمل شبه جزيرة القرم الأوكرانية ضمها.

Una madre ucraniana reacciona después de que se descubriera el cuerpo de su hijo en una alcantarilla en una gasolinera en las afueras de la aldea de Buzova, al oeste de Kiev. (Foto de Serguéi SUPINSKY / AFP) SERGEI SUPINSKY | AFP

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن: «هذا الجنرال، على وجه الخصوص، له تاريخ يشمل الوحشية ضد المدنيين في أماكن أخرى، في سوريا، ويمكننا أن نتوقع المزيد من الشيء نفسه في هذا السيناريو».

(مع معلومات من EFE)

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