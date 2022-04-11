التحدي الفيروسي «رجل فلوريدا»، ما يتكون منه وما هي علاقته بأعياد ميلاد الناس

عندما تكتب في محرك البحث «Florida man» (رجل في فلوريدا) وأي تاريخ, سترى أن عناوين الأخبار تظهر بهذه العبارة. هذا جزء من التحدي الفيروسي الذي ظهر في عام 2013 ويستمر حتى الآن: يبحث مستخدمو الشبكة عن الكلمات المذكورة، أي تاريخ، مثل أعياد ميلادهم ثم مشاركة لقطات شاشة للشاشات مع الأخبار المتعلقة بهذا الموضوع.

بدأ هذا التحدي، الذي أصبح معروفًا بشكل خاص في الولايات المتحدة، في الانتشار حول العالم في السنوات الأخيرة ويستعيد ذروته في شعبيته من وقت لآخر. تجذب القصص التي يتم مشاركتها الانتباه لأسباب مختلفة: أولاً، أن هناك العديد من العناوين الرئيسية التي تبدأ بنفس العبارة؛ وثانيًا، أنها غالبًا ما تكون تقارير عن أحداث غير عادية.

بعض القصص التي انتشرت على نطاق واسع على مر السنين مع العنوان المذكور أعلاه:

11 يونيو 2012: القبض على رجل فلوريدا للاتصال 911 بعد منع قطته من دخول نادي التعري.

8 يونيو 2017: رجل فلوريدا يائس للذهاب إلى Hooters يدعو 911.

27 أبريل 2018: رجل فلوريدا «يمارس الكاراتيه» مع البجع في الحديقة.

4 يناير 2019: قام رجل من فلوريدا بلكم والده في وجهه ببيتزا بعد أن علم أنه ساعد في ولادته.

11 يونيو 2020: رجل من فلوريدا يحارب تمساح هاجم كلبه.

20 يوليو 2020: يحاول رجل من فلوريدا التهرب من الاعتقال بالابتعاد عن الشرطة.

ما سبب وجود العديد من التقارير غير النمطية في تلك المنطقة؟ نظريات مختلفة تلعب دورًا هنا. يقول الأول أنه لا توجد بالضرورة حلقات أكثر غرابة تحدث في تلك الحالة، ولكن هناك المزيد من المعلومات المتاحة عنها.

Miami, se encuentra en el sudeste de Florida (EE.UU). EFE/Ana Mengotti EFE

يحدث أن قوانين السجلات العامة في فلوريدا, المعروف أيضًا باسم Sunshine Laws, تسهل على الصحفيين الحصول على تقارير عن حوادث الشرطة وتوليد قصص تجذب انتباه القراء.

تسمح القوانين المذكورة أعلاه للصحفيين بإدخال طلب السجل العام بسهولة وبالتالي الحصول على معلومات حول حوادث الشرطة المختلفة التي تعتبر مادة لمقالاتهم.

تسلط نظرية أخرى الضوء على حقيقة أن فلوريدا ولاية كبيرة، مع عدد كبير من السكان، مما يجعل الحوادث أكثر احتمالا بسبب مسألة عدد. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن لدينا مناخًا رطبًا وحارًا، يقضي الناس وقتًا أطول خارج منازلهم، وبالتالي هناك فرصة أكبر لحدوث أحداث مختلفة في المجالات العامة، أو السياقات التي يتعرضون فيها بسهولة.

هناك أيضًا عامل الصحة العقلية. هذا هو ما آل تومبكينز، عضو هيئة التدريس الأول في معهد بوينتر للدراسات الإعلامية، في سانت بطرسبرغ، فلوريدا، في مقال نشرته سي إن إن في عام 2019.

فلوريدا لديها تمويل منخفض مخصص للصحة العقلية. وقال «سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن فلوريدا لديها معدل جريمة مجنون؛ ومعدل جرائم العنف لدينا آخذ في الانخفاض في الواقع». وأضاف: «ما هو مرتفع جدا، ومع ذلك، هو وباء الصحة العقلية».

كما أشار إلى أنه بالإضافة إلى الضحك الذي يمكن أن تولده هذه العناوين، من المهم تحليل ما إذا كانت هناك مشكلة أكبر يجب الاهتمام بها. في بعض الحالات، قد تشمل الحوادث أشخاصًا يحتاجون إلى مساعدة للتعامل مع حالة صحية عقلية ضارة، كما أكد الخبير في تلك المقالة.

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