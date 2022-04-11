فيديو: سجل خوان فرناندو كوينتيرو وإدوين كاردونا في انتصارات نهر وسباق

يوم رائع للاعبي القهوة في كرة القدم الغاوتشو حيث سجل خوان فرناندو كوينتيرو في فوز ريفر بلايت الذي تغلب على أرجنتينوس جونيورز 4-2 في Monumental للتاريخ 9 من المجموعة أ.

من جانبه، أبلغ إدوين كاردونا أيضًا عن الشبكة المعارضة من خلال المساهمة في فوز راسينغ دي أفيلانيدا بسبب الحد الأدنى من الفرق ضد بلاتنسي، مما سمح لفريقه بالبقاء في الصدارة في منطقتهم برصيد 21 نقطة، أي أكثر من فريق مارسيلو غالاردو.

أولئك الذين يقودهم فرناندو جاجو, لديهم حملة متميزة ليس فقط في البطولة المحلية ولكن أيضًا في كونميبول أمريكا الجنوبية حيث هزموا ريفر بلايت في أوروغواي خلال الأسبوع كزائر بنتيجة ليونيل ميراندا.

على جانب «Millionario»، حقق الفريق انتصارًا مهمًا في الظهور الأول لكونميبول ليبرتادوريس بفوزه على أليانزا ليما في العاصمة البيروفية بهدف ماتياس سواريز.

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دخل Independiente Medellín السابق 30 دقيقة من المباراة من قبل Esequiel Barco الذي قدم عدم الراحة الجسدية. مع هذا الهدف وصل خوانفر إلى أربعة أهداف في البطولة الأرجنتينية، بعد تسجيله من نقطة الجزاء بعد يد داخل منطقة ميغيل أنخيل تورين أن القاضي لم يتردد في المعاقبة. أطلق السوردا الكولومبي النار على عصا حارس المرمى اليسرى ليضع فريقه 3-2 ضد فريق «الأب» على 67 من المباراة.

تم تحويل أهداف ريفر الأخرى من قبل ماتياس سواريز، إنزو فرنانديز وأندريس هيريرا. ستزور مباراة الدوري القادمة بانفيلد وسيلعب كونميبول ليبرتادوريس في نونيز ضد البرازيلي فورتاليزا.

دخل بوكا جونيور السابق أكثر من 64 دقيقة من قبل باراجواي ماتياس روخاس في زيارة «أكاديميا» إلى بلاتنس عندما كانت المباراة 0-0. في وقت الاسترداد، حكم المباراة عقوبة قصوى لصالح سباق بعد يد داخل منطقة أمريكا دي كالي السابقة، كيفن أندرادي.

الشخص المسؤول عن التنفيذ من الخطوات الاثني عشر كان أتلتيكو ناسيونال السابق الذي أخذ على الساق اليمنى تسديدة دافق ليسجل هدفه الثاني بقميص السباق الذي لا يزال غير مهزوم وقائد المنطقة.

كان اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا مع الماضي في كرة القدم المكسيكية سعيدًا بالهدف الذي أعطى فريقه الفوز المؤلم الذي يضع عينيه الآن لمباراة كونميبول سوراميريكانا التي سيقيمها يوم الأربعاء ضد كويابا البرازيلي.

تجدر الإشارة إلى أنه في هذه المسابقة، سباق هو جزء من المجموعة B جنبا إلى جنب مع ميلغار من بيرو، CA ريفر بلايت من أوروغواي الفريق البرازيلي.

بالنسبة لكأس دوري المحترفين، سيواجه راسينغ دي أفيلانيدا Unión de Santa Fe في الموعد التالي، الذي فاز على أولد بويز من نيويل.

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