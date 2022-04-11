وحكموا على أعضاء «لوس تشوتاس»، وهي عصابة من خاطفي إدومكس بالسجن 119 عاما

La cifra de víctimas de secuestro en México disminuyó un 32,4 % mensual en abril hasta quedar en 104 personas, pero más de la mitad no fueron registradas en cifras oficiales, reportó este miércoles la ONG Alto al Secuestro. EFE/Mario Guzmán/Archivo

وحكم مكتب المدعي العام، من خلال مكتب المدعي العام المتخصص المعني بالجريمة المنظمة (FEMDO)، على حكم بالسجن لمدة تصل إلى 119 سنة ضد أربعة أفراد من عصابة من الخاطفين العاملين في ولاية المكسيك.

وأدين خايمي «إس»، وإميليو «أ»، ورينيه «جي»، وكارلوس «الخامس» لجرائم الجريمة المنظمة والحرمان غير القانوني من الحرية.

ويتهم الأربعة جميعا بالانتماء إلى منظمة إجرامية مكرسة لارتكاب جريمة الحرمان غير القانوني من الحرية في شكل اختطاف، تعرف باسم لوس تشوتاس، التي تعمل بشكل رئيسي في بلديتي ناوكالبان دي خواريز وأتيزابان دي سرقسطة، بولاية المكسيك.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007، صدر أمر التوقيف بحق الأعضاء الأربعة، الذي اكتمل في 29 تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، ووضعهم في مركز «خوان فرنانديز ألباران» الوقائي وإعادة التكيف الاجتماعي، في تلالنبانتلا، و «نيزا بوردو»، في نيزاهولكويوتل بولاية المكسيك.

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وفي 19 مايو/أيار 2015، أصدر القاضي في القضية إدانة ضده، وهو قرار قدم ضده استئنافاً، وفي 27 أغسطس/آب، أيضاً في عام 2015، نقضت محكمة وحدوية الحكم وأمرت بإعادة الإجراءات.

وفي وقت لاحق، أصدر القاضي في القضية مرة أخرى إدانة لجرائم الجريمة المنظمة (فرضية الاختطاف) والحرمان غير القانوني من الحرية في شكل اختطاف، وحكم على إميليو «أ» بالسجن 119 عاما وغرامة قدرها 2525 يوما؛ خايمي «S» ورينيه «G»، 65 عاما في السجن وغرامة ألفي 525 يوم؛ خايمي «S» ورينيه «G»، 65 سنة في السجن وغرامة ألفي 525 يوم؛ 1680 يوما، في حين حكم على كارلوس «V» بالسجن 45 عاما وغرامة 225 يوما.

انخفض عدد ضحايا الاختطاف في المكسيك إلى 131 في فبراير، بانخفاض شهري بنسبة 7.9٪ مقارنة مع 138 في يناير، ذكرت جمعية Alto al Habding المدنية في تقريرها الأخير.

وفي تقريرها الشهري، أوضحت المنظمة بالتفصيل أن عدد المحتجزين المرتبطين بجريمة الاختطاف ارتفع في شباط/فبراير بنسبة 242.8 في المائة، حيث أنه في الشهر الماضي كان هناك 120 شخصا اعتقلوا بسبب هذه الجريمة، في حين لم يُلقي القبض على سوى 35 شخصا مشتبه بهم في كانون الثاني/يناير.

بالإضافة إلى ذلك، وثقت المنظمة أنه من بين 131 ضحية للاختطاف في فبراير 2022، أحصت السلطات 84 فقط حتى أن 35.8٪ من الضحايا «استبعدوا من الإحصاءات»، كما حذر.

كما ذكر أنه تم تسجيل 31 عملية اختطاف في وسائط الإعلام، ولكن السلطات «لم تدمج بشكل غير صحيح في مجموعات التحقيق».

الولايات التي سجلت أعلى معدل لهذه الجريمة في الشهر الثاني من العام كانت ولاية المكسيك مع 11 حالة، فيراكروز مع ستة وخاليسكو وتشيواوا مع خمسة.

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