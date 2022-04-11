هذه هي الطلبات التي طلبها الاسم المستعار «أوتونيل» بعد علمه بتسليمه إلى الولايات المتحدة

وهناك 10 متطلبات قدمها زعيم عشيرة الخليج وزعيمها السابق إلى السلطات في الساعات التي سبقت نقله إلى أراضي الولايات المتحدة، وبعضها لم يسبق له مثيل في هذا النوع من الجهد.

وفقًا لتقرير خاص نشرته قناة NOTICIAS RCN، طالب 'Otoniel' بإقامة علاقات جنسية مع شريكه في مراكز الاحتجاز في الولايات المتحدة، من بين طلبات أخرى غير عادية.

ومن المقرر أن تزوره الأسرة والزوجة والأطفال، بالإضافة إلى الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، والحصول على دخول غير مقيد إلى زيارات السجن معه.

وأشار التقرير الإخباري إلى أن الاسم المستعار «Otoniel» يطلب عدم البقاء معزولًا عن السجناء الذين سيكون جزءًا منهم؛ وهذا، في جزء منه، طلب أكثر شمولاً وهو السماح له بالإبقاء على عقوبة السجن لا تتجاوز الوقت اللازم له للتكيف مع المجتمع.

ويتعلق طلب آخر باحترام حقوق الإنسان الخاصة به: فهو يطلب عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتجنب الحبس، مما قد يؤثر على نفسيته أثناء وجوده في الأراضي الأمريكية.

كما أوضح أنه لا يطلب أن يعامل معاملة غير متساوية بسبب جنسيته وأن يكون لديه الوقت الكافي لإجراء محادثات مع محاميه من أجل إعداد الحجج القانونية للدفاع عنه أمام قضاة ذلك البلد.

أخيرًا، وفقًا لـ NOTICIAS RCN، طالب الاسم المستعار Otoniel «بعدم تسليمه إلى بلد آخر غير الولايات المتحدة، دون موافقة صريحة وكذلك من الحكومة الكولومبية. وفي هذا السياق، طلب عدم الاقتصار على الوحدات السكنية الأمنية، وهو ما يتفق مع طلبه بعدم عزله عن السجناء الآخرين الذين سيشارك معهم في السجون الأمريكية.

وتتزامن طلبات الحصول على الأسماء المستعارة «Otoniel» مع رسالة أرسلت إلى ضحايا أورابا مجمعة في حركة «نحن Genesis» يؤكد لهم فيها أنه «يجري وضع خطة لجلب الحقيقة» إلى الولايات المتحدة.

وقد كشفت اللجنة المشتركة بين الكنائس للعدالة والسلام عن الوثيقة التى تمتد من خمس صفحات فى 10 ابريل وتظهر نية المجرم منع تسليمه الى الدولة الامريكية.

وأشار المجرم إلى أن تسليمه لا ينبغي أن يتم إلا إلى أن ينتهي من الإدلاء بشهادته في البلد بشأن الوقائع المتعلقة بالنزاع ويخضع للولاية القضائية الخاصة للسلام (JEP).

ويقول أوتونيل إنه ملتزم بتعويض الضحايا لبعض الوقت، منذ عام 2014 سعى إلى التوصل إلى اتفاقات مع حكومات اليوم للتسريح. وفي هذا الصدد، استغل الرسالة ليتحمل مسؤوليته كمرتكب جريمة وشكر الضحايا على الاستماع إليه.

وبالمثل، أشار إلى أنه ليس فقط هو وقوات غايتانيستا للدفاع الذاتي في كولومبيا (AGC)، المعروفة أيضًا باسم عشيرة الخليج، وهي المنظمة التي يقودها، يتحملون المسؤولية في الصراع. وقال انه من الضرورى للنخب السياسية والاقتصادية ان تتولى نصيبها العادل فى امور مثل تعزيز القوات شبه العسكرية و «القضاء على الاخر» بهدف «ادامة نفسها فى السلطة».

وفقا لأوتونيل، فإن هؤلاء النخب هم الذين يسعون لتسليمه. ويدعي أن ذلك كان بعد أن بدأ الحديث عن الجنرال ليوناردو باريرو، القائد السابق للقوات العسكرية، وصلاته مع كتلة سنتوروس التابعة لمسابقة الاتحاد الأفريقي (وفقا للقائد شبه العسكري السابق).

بالنسبة لهذه السلسلة من المعالم، ذكر أوتونيل أيضًا في الرسالة أنه سيطلب من الرئيس إيفان دوكي «ألا يتصرف بروح الانتقام»، بل أن يفعل ذلك بشعور الوطن وكرجل دولة. وسيطلب من الرئيس قبول طلبات منظمات الضحايا التي تضمن أن من المهم أن يستجيب أوتونيل للعدالة الكولومبية بدلا من نظام العدالة الأمريكي الذي يطلب منه الإرهاب وتهريب المخدرات.

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