وقد عاقبت الولايات المتحدة سبعة من كبار المسؤولين من دول البلقان على الفساد والأنشطة الإجرامية.

Imagen de archivo del sello del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su sede en Washington, D.C., Estados Unidos. 29 de agosto, 2020. REUTERS/Andrew Kelly/Archivo

اجازت الحكومة الامريكية اليوم الاثنين سبعة قادة من دول البلقان بمن فيهم رئيس الوزراء المقدونى الشمالى السابق نيكولا جروفسكى ورئيس الادعاء السابق فى البوسنة والهرسك جوردانا تاديتش والرئيس السابق لصربيا والجبل الاسود سفيتوزار ماروفيتش.

وحددت وزارة الخزانة الأمريكية أن بقية الذين تمت معاقبتهم هم الرئيس السابق لمكتب الأمن والمخابرات المقدونية، ساشو ميخالكوف؛ والألبان عقف راكيبي، المشرع في برلمان البلاد، ويلي ندروقي، مالك وسائل الإعلام؛ والنائب البوسني عاصم سرايليك.

وقالت وزارة الخزانة في بيان لها إن كل هؤلاء الناس هددوا «استقرار المنطقة من خلال الفساد والأنشطة الإجرامية والسلوك المزعزع للاستقرار».

واعتقل ماروفيتش، الذي كان رئيسا لصربيا والجبل الأسود بين عامي 2003 و 2006، في عام 2015 من قبل سلطات الجبل الأسود لتورطه المزعوم في العديد من قضايا الفساد واسعة النطاق «المتعلقة بمشاريع البناء في بلدية بودفا»، تفاصيل النص.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان آخر أن غروفسكي (رئيس وزراء مقدونيا بين عامي 2006 و 2016) زعم أنه استخدم نفوذه السياسي وسلطته لتحقيق مكسبه الشخصي.

Svetozar Marovic fue arrestado en 2015 por las autoridades montenegrinas por su implicación en varios casos de corrupción (REUTERS/Stevo Vasiljevic) REUTERS

وقال برايس على وجه التحديد «هناك معلومات موثوقة تفيد بان جروفسكى اساء استخدام سلطته فى طلب وقبول الرشاوى مقابل عقود حكومية ولتخصيص الاموال العامة والتدخل فى العمليات الانتخابية لمصلحته الخاصة ولمصلحة حزبه».

وتتهم الحكومة الأمريكية تاديتش «باستخدام نفوذه للتدخل في الإجراءات القضائية» عندما كان المدعي العام لبلاده، وادعت أنه «تلاعب بالقضايا» لحماية «رؤسائه السياسيين» من أجل منع محاكمتهم.

وقد وافقت الولايات المتحدة على ميخالكوف لتورطه المزعوم في الفساد ولاستخدامه نفوذه السياسي لتحقيق مكاسب شخصية، من خلال الرشاوى.

ونتيجة للعقوبات، يتم حظر جميع الممتلكات التي قد يمتلكها الأشخاص المعينون على الأراضي الأمريكية، ويحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معهم.

طلبت خمس دول في الاتحاد الأوروبي من رئيس الدبلوماسية المجتمعية، جوزيب بوريل، إيلاء اهتمام خاص للبلقان من أجل تسريع عملية تكاملها وزيادة المساعدات للمنطقة، في مواجهة تدهور البيئة الجيوسياسية التالية غزو روسيا لأوكرانيا.

وكما ذكرت بوابة كوسوفار غازيتا اكسبريس الأسبوع الماضي، خاطب وزراء خارجية النمسا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وسلوفينيا بوريل برسالة يطلبون فيها مناقشة استراتيجية الجماعة في المنطقة هذا الشهر.

Nikola Gruevski, ex primer ministro de Macedonia del Norte (Mary Altaffer-Pool/Getty Images) Pool | Getty Images

وبشكل أكثر تحديدا، يدعون إلى إدراج منطقة غرب البلقان باعتبارها «منطقة ذات أهمية خاصة» في جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل في ضوء الحرب في أوكرانيا.

ويشارون في الرسالة التي نقلتها الصحيفة الرقمية إلى أن «غرب البلقان له أهمية خاصة بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي كمنطقة محاطة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

وهم يؤكدون اقتناعهم بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعطي زخما لعملية دمج المنطقة في الاتحاد، وأن يفعل، بشكل عام، كل ما في وسعه لمنع الآثار الضارة للهجوم على أوكرانيا.

وفي هذا السياق، يدعون إلى بدء مفاوضات الانضمام مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية، ومنح البوسنة والهرسك مركز المرشح للانضمام، وتسريع المفاوضات مع الجبل الأسود وصربيا وعملية تحرير تأشيرات مواطني كوسوفو.

كما يقترحون زيادة المساعدات للمنطقة حتى تتمكن من مواجهة العواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وارتفاع التضخم.

(مع معلومات من EFE)

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