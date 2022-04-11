أكدت الأمم المتحدة مقتل ما يقرب من 1800 مدني وجرح أكثر من 2400 في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

Medical workers assist evacuated and wounded people that arrived by special train from Bakhmut and Slovyansk for treatment, amid Russia's invasion of Ukraine, in Lviv, Ukraine April 10, 2022. REUTERS/Roman Baluk





قتل ما يقرب من 1800 مدني أوكراني وأصيب أكثر من 2,400 بجروح نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقا لآخر تحديث من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، صدر هذا الأحد.

«من الساعة الرابعة صباحا من يوم 24 شباط/فبراير، عندما بدأ الهجوم المسلح الذي شنه الاتحاد الروسي على أوكرانيا، حتى الساعة 00/00 من يوم 9 نيسان/أبريل، سجل المفوض السامي 3893 إصابة في المدنيين في أوكرانيا: 1793 قتيلا و 2439 جريحا،» وفقا للتقرير.

وقد تم التعرف على المتوفى على أنهم 458 رجلاً، و 294 امرأة، و 46 صبيا و 27 فتاة، فضلا عن 69 طفلا و 899 بالغا في انتظار تحديد هويتهم. وقد تم التعرف على المصابين على أنهم 279 رجلاً، و 213 امرأة، و 47 فتاة و 46 صبيا، فضلا عن 136 طفلا و 1718 بالغا في انتظار تحديد هويتهم.

وحسب المناطق الخاضعة للسيطرة، تقدر الأمم المتحدة 722 1 قتيلا و 164 2 جريحا في الأراضي التي لا تزال تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية، مما أسفر عن 571 قتيلا و 963 جريحا في المناطق الخاضعة لسيطرتها في منطقتي دونيتسك ولوغانسك المتنازع عليهما في شرق البلاد. وفي المنطقة الخاضعة لسيطرة ميليشيات هذه الجمهوريات التي نصبت نفسها بنفسها، سجلت الأمم المتحدة 346 إصابة (71 قتيلاً و 275 جريحاً).

وتشير الأمم المتحدة إلى أن معظم الخسائر في صفوف المدنيين نجمت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات «مساحة واسعة من الاصطدام»، من خلال المدفعية الثقيلة، واستخدام منصات الصواريخ، وكذلك الضربات الجوية.

Tumbas de civiles muertos junto a edificios de apartamentos en la ciudad portuaria de Mariupol (REUTERS/Alexander Ermochenko) REUTERS

وتشير الوكالة الدولية كذلك إلى أن الأرقام الفعلية «أعلى بكثير، ولا سيما في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، ولا سيما في الأيام الأخيرة»، لأن هناك نقصا في المعلومات عن بعض الأماكن التي وقعت فيها أعمال عدائية مكثفة، ولا تزال تفاصيل كثيرة عن الإصابات «لا تزال. في انتظار الحصول على تأكيد».

كما أن الأمم المتحدة «تحيط علما» بتقرير مكتب المدعي العام لأوكرانيا، الذي يفيد بأنه اعتبارا من الساعة 0800 (بالتوقيت المحلي) في 9 نيسان/أبريل، قُتل 177 طفلا وجرح 336 طفلا.

من جانبها، وفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، هرب أكثر من 4.5 مليون لاجئ أوكراني من بلادهم منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير.

ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هذا الأحد كان هناك 4,503,954 لاجئًا أوكرانيًا. هذا هو 62,291 أكثر من اليوم السابق. لم تشهد أوروبا مثل هذا الانهيار الجليدي للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

90 في المائة من الذين فروا من أوكرانيا هم من النساء والأطفال، لأن السلطات الأوكرانية لا تسمح للرجال في سن الجيش بالمغادرة.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة (IOM)، فقد فر حوالي 210 ألف شخص من غير الأوكرانيين من البلاد، ويجدون أحيانًا صعوبة في العودة إلى بلدانهم الأصلية.

تم نزوح 7.1 مليون شخص آخرين داخل البلاد، وفقًا للأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة في 5 أبريل.

وهذا يعني أن أكثر من ربع السكان قد أجبروا على الفرار من ديارهم، وطلب اللجوء في الخارج أو في أي مكان آخر في أوكرانيا.

قبل الصراع، كانت أوكرانيا تؤوي أكثر من 37 مليون شخص في الأراضي التي تسيطر عليها كييف، والتي لا تشمل شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، أو مناطق من الشرق تحت سيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا.

تستضيف بولندا، إلى حد بعيد، أكبر عدد من اللاجئين من أوكرانيا.

Más de cuatro millones de ucranianos dejaron el país en medio de los ataques rusos (REUTERS/Alexander Ermochenko) REUTERS

ومنذ بداية الحرب، عبرت 2,593,902 إلى بولندا حتى يوم السبت، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. من جانبها، قالت شرطة الحدود البولندية يوم الأحد أنها سجلت 2630،000 وصول.

يذهب العديد من اللاجئين إلى دول أوروبية أخرى.

من بين الذين بقوا في بولندا، حصل 700 ألف شخص بالفعل على رقم تعريف وطني، وفقا لما ذكرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يستخدم الرقم على نطاق واسع في العلاقات مع المؤسسات العامة البولندية والخدمات الصحية، للحصول على رقم هاتف والوصول إلى بعض الخدمات المصرفية.

وتقدر شرطة الحدود البولندية أن أكثر من 500,000 شخص عادوا إلى أوكرانيا منذ بدء الصراع.

كان لدى بولندا حوالي 1.5 مليون عامل مهاجر أوكراني قبل الحرب.

مع معلومات من يوروبا برس و وكالة فرانس برس

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