إلغاء التشاور مع الولاية، انتصار شعب المكسيك

تم خدش الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. أظهر أكثر من 90٪ من الأشخاص الذين شاركوا في استشارة إلغاء الانتداب دعمهم يوم الأحد 10 أبريل.

على الرغم من أن المعهد الوطني للانتخابات (INE) قام بتثبيت ثلث استطلاعات الرأي فقط مقارنة بعام 2018، إلا أن أندريس مانويل لوبيز أوبرادور فاز بأكثر من 15 مليون صوت، أي نصف ذلك الوقت.

وهذه أكثر من 15 مليون صوت كانت مطلوبة من قبل ريكاردو أنايا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، عندما حصل على ما يقرب من 12 مليون صوت؛ أو خوسيه أنطونيو ميد، الذي فاز 9 ملايين.

(Foto: Morena)

في يونيو 2021، مرة أخرى، لم يكونوا قريبين من الوصول إلى هذا الرقم. حصل حزب العمل الوطني (PAN) على 8.9 مليون صوت و الحزب الثوري المؤسسي (PRI) 8.7 مليون.

إذا قال البعض إن هذا سيكون اختبارًا لقياس قوة رئيسنا والحركة، فيمكننا إخبارهم بأنهم أقوى من أي وقت مضى. وقد تبين أن أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ليس وحده.

تسعى هذه الحكومة إلى تأكيد الديمقراطية، بالإضافة إلى توسيعها وتعميقها بحيث تكون تمثيلية وتشاركية وشعبية.

يسعى التحول الرابع إلى إعطاء كل السلطة للشعب ومع إلغاء الانتداب، إذا كان أي رئيس في المستقبل يخون التفويض الشعبي، فإنه يذهب إلى المنزل. هذه هي أهمية هذه العملية غير المسبوقة. الديمقراطية التشاركية هي بالفعل حقيقة واقعة في بلدنا، ومن الآن فصاعدا، سيتعين على جميع الرؤساء أن يحكموا بإطاعة الشعب.

(Foto: Morena)

ما زلنا نصنع التاريخ. ويستمر شعب المكسيك في تمرد سلمي وديمقراطي، في تعبئة وتنظيم دائمين، بلا كلل إلى أن يعزز التحول.

الديمقراطية لا تنتمي إلى أي مستشار انتخابي. الديمقراطية تنتمي إلى الشعب. لذلك، فإن الخطوة التالية هي الإصلاح الانتخابي وإلغاء رؤساء المعهد الانتخابي، الذين يريدون حرماننا من الحق في ديمقراطية شعبية.

كان 10 أبريل هذا علامة فارقة لديمقراطيتنا وتاريخ المكسيك. وكان هذا ممكنًا بفضل دعم ومودة الشعب تجاه رئيسنا أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، كما ثبت، مرة أخرى، في صناديق الاقتراع.

تهانينا لشعب المكسيك على هذا الانتصار التاريخي!





* ماريو ديلغادو هو الرئيس الوطني لحزب موفيمينتو ريجينيراسيون ناسيونال









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