«الحكومة ومورينا أقاموا مسرحًا»: فاز دانتي ديلجادو على AMLO لإلغاء الانتداب

جاء دانتي ديلغادو، المنسق الوطني لـ Movimiento Ciudadano (MC)، للمشاركة في إلغاء ولاية ولاية فيراكروز، حيث كان في مدينة Xalapa التي كان على السيناتور المشاركة فيها؛ ومع ذلك، فإن ما كان ذا صلة هو الإدلاء بصوته و الذي كرسه لل رئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO).

في المقام الأول، ذهب Delgado Rannauro لإلغاء تصويته، كما فعل لوبيز أوبرادور، باستثناء أنه على عكس رئيس السلطة التنفيذية الفيدرالية، حكم زعيم الحزب البرتقالي يوم الأحد 10 أبريل، أن هذا التمرين الاستشاري هو مسرح يحاكي التصديق على التفويض، بدلاً من إلغاء.

«لقد جئت اليوم لإلغاء تصويتي لأنه يبدو من السخف بالنسبة لي أن أداة دستورية تسمح للمواطنين بممارسة حقهم في إلغاء الحكام الذين يخونون ثقتهم تستخدم من قبل الحكومة ومورينا لإنشاء مسرح للحد من حق المواطن في التمثيل الإيمائي، لمحاكاة» التصديق' لغرض وحيد هو إرضاء، مرة أخرى، غرور رئيس الجمهورية «، أعلن السياسي.

El dirigente de MC aseguró que este ejercicio consultivo violenta el Estado de Derecho (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO) Andrea Murcia

بالإضافة إلى ذلك، كرس دانتي ديلغادو رسالة إلى AMLO، أكد فيها أن ممارسة إلغاء الانتداب تنتهك سيادة القانون، وهو وضع، كما قال، يحكم عليه المواطنون بمرور الوقت.

«لوبيز أوبرادور، هذا الهذيان الجديد لك ينتهك سيادة القانون، يسيء إلى القانون والجمهورية. كن واضحًا أن نزواتك، التي تكلف أيضًا مليارات البيزو للبلاد، لن تمر دون أن يلاحظها أحد»، قال مشرع MC.

جنبا إلى جنب مع حركة المواطنين، أعلن حزب الثورة الديمقراطية (PRD) أن تنظيمه السياسي سيطلب إلغاء التمرين الاستشاري، وذلك بسبب مخالفات مختلفة حدثت قبل وأثناء النهار، أعرب عن ذلك أنجيل أفيلا، ممثل الحزب أمام INE.

أنخيل أفيلا، كانت ممثلة الحزب الديمقراطي الشعبي لدى INE التي أعلنت التدبير الذي سيطلبه حزبها بسبب مخالفات مختلفة حدثت قبل وأثناء النهار. وخلال سلسلة من التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام، قال إن «هذه العملية ستعني قبل وبعد في العمليات الانتخابية»، وبالتالي حذر من أنه يجب أن تكون هناك سابقة تدين تدخل الحكومة الاتحادية.

Tanto el PRD como MC buscarán anular esta consulta popular (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO) Galo Cañas

وقال ناشط الحزب الأصفر: «نشهد، في هذه العملية الانتخابية، التدخل الوقح لرئيس الجمهورية في العمليات الانتخابية، وكذلك مسؤوليه».

ولتبرير نيته، استذكر أفيلا عندما سدد رئيس الجمهورية موقف المعارضة وأعلن «لا تأتي لي بقصة أن القانون هو القانون» خلال صباح تناول مسألة إلغاء التفويض. في هذا الصدد، قال إنه من المتناقض أن الرئيس هو الذي يقول إنه منذ 1 ديسمبر 2018 أقسم على حماية الدستور واحترامه.

و بالإضافة إلى ذلك, أشار إلى الوقت الذي زعم فيه أن آدان أوغوستو لوبيز هيرنانديز, رئيس و زارة الداخلية (سيغوب), استخدم موارد من الدفاع الوطني لحضور حدث ما و الترويج لإلغاء الانتداب ، وذلك لأنه حشد في طائرة غوارديا ناسيونال (NG) إلى سونورا، وشارك في حدث سياسي وقال «لا تستمع إلى مستشاري INE، انهم يغادرون».

وقال أفيلا: «ماذا سيشعر هؤلاء المكسيكيون عندما يرون أن الميزانية العامة المخصصة لأمن الحرس الوطني تستخدم في العمليات الانتخابية».

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